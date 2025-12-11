Stručnjak za dugovječnost otkrio je koje je jelo ključ dugog života: 'Želim doživjeti sto godina'

Naše svakodnevne navike i odluke o načinu života imaju veliki utjecaj na zdravlje i dugovječnost. Male promjene u prehrani, redovita tjelovježba, kvalitetan san i pravilna briga o tijelu mogu značajno poboljšati opće stanje organizma, povećati energiju i smanjiti rizik od kroničnih bolesti, čime doprinose duljem i zdravijem životu. Svjetski poznati istraživač dugovječnosti Dan Buettner otkrio je iznenađujuće jednostavnu svakodnevnu prehranu koju slijedi, a koja je dala nevjerojatne rezultate.

Buettner, član National Geographica i autor bestselera koji je desetljećima putovao u zajednice s najdužim životnim vijekom na svijetu, otkrio je da se njegove osobne zdravstvene tajne svode na prehrambene navike. Dijeleći svoju rutinu sa svojih 795 tisuća pratitelja na Instagramu, 64-godišnjak je rekao da mu je liječnik rekao da je "najzdraviji pacijent" kojeg vidi, a razlog tome pripisuje svojoj pretežno biljnoj prehrani. Dok influenceri promoviraju proteinske prahove i skupe dodatke prehrani, Buettner inzistira na tome da ključ dugovječnosti počinje s nečim puno skromnijim, a to je zdjelom sardinske minestrone, piše Daily Mail.

"Svaki dan započinjem dan sa sardinskom minestrone, povrtnom juhom od graha koju poslužim s malo maslinovog ulja i avokadom. To joj daje trajnost", objasnio je. Mnogi pratitelji su se brzo složili s njim. Za vrijeme ručka Buettner izbjegava stroge dijete. Umjesto toga, poseže za bilo kojim voćem koje mu se sviđa taj dan. "Obično si dopustim jesti onoliko voća koliko želim i jedem hranu koja mi se sviđa taj dan jer ću je onda nastaviti jesti", rekao je u nedavnom isječku.

Minestrone je glavno jelo talijanske kuhinje još iz vremena starog Rima, a tradicionalno se pripremalo od bilo kojeg dostupnog povrća te se često pirjalo satima da bi razvilo svoj bogati, slani okus. No, u planinskoj unutrašnjosti Sardinije to je više od samo jeftinog, toplog obroka. Obitelji stoljećima svakodnevno jedu različite varijacije ove juhe, kombinirajući grah, povrće i žitarice na način koji moderna nutricionistička znanost danas prepoznaje kao recept za izvanredno zdravlje.

Buettnerovo opsežno istraživanje diljem globalnih "Plavih zona" otkrilo je da su prehrane bogate mahunarkama, zelenilom i nerafiniranim ugljikohidratima snažno povezane sa smanjenjem kroničnih bolesti, nižim upalama i značajno duljim životnim vijekom. To je dio širih kulinarskih tradicija dokumentiranih u njegovoj knjizi koja spaja znanstvena izvješća s više od 100 tradicionalnih recepata za dugovječnost.

Jedan pratitelj pohvalio je njegov osvježavajuće blagi pristup te je njegovu filozofiju nazvao odličnim podsjetnikom da se dugovječnost ne gradi na ekstremima, već na ponovljivim navikama, pravoj hrani i značajnoj povezanosti. Unatoč tome što je lice globalnog zdravlja i dugovječnosti, 64-godišnjak je rado priznao da svakog dana izlazi na večeru jer smatra da je povezivanje s ljudima jednako važno kao i prehrana. "Jedem uglavnom cjelovitu hranu na biljnoj bazi, ali također znam da je društvena povezanost dio tog skupa čimbenika koji vode do stote", zaključio je.