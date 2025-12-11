Održivi Božić: Koje običaje ostaviti u prošlosti

Blagdanska sezona tradicionalno donosi toplinu, svjetla i dekoracije koje stvaraju poseban ugođaj. Ipak, istovremeno donosi i neke navike koje su se godinama podrazumijevale, iako se više ne uklapaju u današnji naglasak na održiv život. Mnoge prakse iz prošlosti, nekada popularne i nezaobilazne, danas sve jasnije pokazuju svoju ekološku cijenu. Održiviji pristup Božiću postaje novi standard, pa se sve više propituje što zapravo ima smisla zadržati, a što bi se napokon trebalo prepustiti sjećanju.



Naljepnice za prozore i drugi jednokratni plastični ukrasi

Foto: Shutterstock

Plastične naljepnice u obliku pahulja, zvjezdica i jelena namijenjene za jednokratnu uporabu tijekom blagdanskog perioda čine se praktičnima no one su većinom izrađene od materijala niske kvalitete koji se ne može reciklirati. Nakon jedne sezone završavaju u otpadu, a ljepila koja ostavljaju na staklu zadaju dodatni posao pri čišćenju. Umjesto jednokratnih ukrasa, sve se više koriste papirnate pahuljice, drvene dekoracije i prirodni materijali koji se lako razgrade ili ponovno upotrijebe. Trendovi pokazuju da se vraća minimalistički stil koji se oslanja na toplinu prirodnih tekstura, umjesto na plastiku i intenzivne boje.



PVC vijenci, šljokice i mikro-plastika

Foto: Shutterstock

Velik dio klasičnih ukrasa, posebno onih prekrivenih šljokicama, danas se smatra ekološki problematičnim. Šljokice se mogu svrstati kao mikro-plastika koja se s vremenom širi okolišem i teško uklanja iz prirode. Isto vrijedi i za umjetne vijence od PVC-a koji se nakon nekoliko sezona raspadaju i završavaju na odlagalištima. I tu je puno bolji izbor ručno rađeni ukrasi od prirodnih materijala ili oni kupljeni second hand. Takvi predmeti traju dulje, izgledaju autentičnije i ne opterećuju okoliš zbog čega se i smatraju kvalitetnijom alternativom masovnoj plastičnoj proizvodnji.



Pretjerivanje u hrani: blagdanski stolovi koji proizvode tone otpada

Božićna trpeza dugo se povezivala s obiljem, ali upravo to obilje često rezultira velikim količinama bačene hrane. Posebno problematična postaju mesna jela, jer njihova proizvodnja nosi visoku razinu emisija i veliki ekološki otisak. Sve je izraženiji trend pripreme jednostavnijih, lakših i održivijih jelovnika. Umjesto gomile hrane koja nerijetko ostaju nepojedena, potiče se priprema manjih količina, korištenje sezonskih namirnica te uvođenje povrtnih i biljnih opcija. Takav pristup smanjuje otpad, ali i potiče kreativnost u kuhinji, što blagdanski stol čini modernijim i promišljenijim.



Darovi kratkog vijeka i neodrživa ambalaža

Kupnja darova u božićno vrijeme često potiče impulzivne odluke, što rezultira predmetima koji se brzo pokvare ili jednostavno nemaju pravu vrijednost. Jeftini plastični pokloni i dekorativna ambalaža s metaliziranim premazima završavaju u smeću već prvog tjedna nakon praznika. Održiviji pristup darivanju uključuje poklone koji traju kao knjige, ručno izrađeni predmeti, praktične stvari ili iskustva. Uz to, sve je popularnije pakiranje u reciklirani papir, tkanine ili višekratne kutije koje se mogu koristiti godinama. Time se smanjuje količina otpada, a sama gesta darivanja dobiva osobniji karakter.



Pretjerana rasvjeta i energetski zahtjevne dekoracije

Foto: Shutterstock

Božićna svjetla godinama su bila simbol blagdanskog veselja, ali njihova količina danas se sve češće preispituje. Stare žaruljice troše puno energije, brže pregorijevaju i stvaraju nepotrebno opterećenje. Gradovi i kućanstva sve češće prelaze na LED tehnologiju koja troši manje i traje dulje. Održiviji pristup oblikuje trend umjerenog ukrašavanja, nekoliko kvalitetnih svjetlosnih elemenata umjesto cijelih fasada prekrivenih lampicama. Time se postiže jednako svečani ugođaj, ali bez rasipanja energije.