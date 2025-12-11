Naši Portali
Vijenci, šljokice i mikro-plastika

Održivi Božić: Koje običaje ostaviti u prošlosti

Održivi božić
11.12.2025.
u 16:30

Tradicionalni blagdanski običaji često donose visoki ekološki trošak. Održiviji pristup Božiću podrazumijeva manje energije, manje otpada i više osobne pažnje u svim segmentima od hrane i dekoracija do darova.

Blagdanska sezona tradicionalno donosi toplinu, svjetla i dekoracije koje stvaraju poseban ugođaj. Ipak, istovremeno donosi i neke navike koje su se godinama podrazumijevale, iako se više ne uklapaju u današnji naglasak na održiv život. Mnoge prakse iz prošlosti, nekada popularne i nezaobilazne, danas sve jasnije pokazuju svoju ekološku cijenu. Održiviji pristup Božiću postaje novi standard, pa se sve više propituje što zapravo ima smisla zadržati, a što bi se napokon trebalo prepustiti sjećanju.


Naljepnice za prozore i drugi jednokratni plastični ukrasi

Održivi božić
Foto: Shutterstock

Plastične naljepnice u obliku pahulja, zvjezdica i jelena namijenjene za jednokratnu uporabu tijekom blagdanskog perioda čine se praktičnima no one su većinom izrađene od materijala niske kvalitete koji se ne može reciklirati. Nakon jedne sezone završavaju u otpadu, a ljepila koja ostavljaju na staklu zadaju dodatni posao pri čišćenju. Umjesto jednokratnih ukrasa, sve se više koriste papirnate pahuljice, drvene dekoracije i prirodni materijali koji se lako razgrade ili ponovno upotrijebe. Trendovi pokazuju da se vraća minimalistički stil koji se oslanja na toplinu prirodnih tekstura, umjesto na plastiku i intenzivne boje.


PVC vijenci, šljokice i mikro-plastika

Održivi božić
Foto: Shutterstock

Velik dio klasičnih ukrasa, posebno onih prekrivenih šljokicama, danas se smatra ekološki problematičnim. Šljokice se mogu svrstati kao mikro-plastika koja se s vremenom širi okolišem i teško uklanja iz prirode. Isto vrijedi i za umjetne vijence od PVC-a koji se nakon nekoliko sezona raspadaju i završavaju na odlagalištima. I tu je puno bolji izbor ručno rađeni ukrasi od prirodnih materijala ili oni kupljeni second hand. Takvi predmeti traju dulje, izgledaju autentičnije i ne opterećuju okoliš zbog čega se i smatraju kvalitetnijom alternativom masovnoj plastičnoj proizvodnji.


Pretjerivanje u hrani: blagdanski stolovi koji proizvode tone otpada

Božićna trpeza dugo se povezivala s obiljem, ali upravo to obilje često rezultira velikim količinama bačene hrane. Posebno problematična postaju mesna jela, jer njihova proizvodnja nosi visoku razinu emisija i veliki ekološki otisak. Sve je izraženiji trend pripreme jednostavnijih, lakših i održivijih jelovnika. Umjesto gomile hrane koja nerijetko ostaju nepojedena, potiče se priprema manjih količina, korištenje sezonskih namirnica te uvođenje povrtnih i biljnih opcija. Takav pristup smanjuje otpad, ali i potiče kreativnost u kuhinji, što blagdanski stol čini modernijim i promišljenijim.


Darovi kratkog vijeka i neodrživa ambalaža

Kupnja darova u božićno vrijeme često potiče impulzivne odluke, što rezultira predmetima koji se brzo pokvare ili jednostavno nemaju pravu vrijednost. Jeftini plastični pokloni i dekorativna ambalaža s metaliziranim premazima završavaju u smeću već prvog tjedna nakon praznika. Održiviji pristup darivanju uključuje poklone koji traju kao knjige, ručno izrađeni predmeti, praktične stvari ili iskustva. Uz to, sve je popularnije pakiranje u reciklirani papir, tkanine ili višekratne kutije koje se mogu koristiti godinama. Time se smanjuje količina otpada, a sama gesta darivanja dobiva osobniji karakter.


Pretjerana rasvjeta i energetski zahtjevne dekoracije

Održivi božić
Foto: Shutterstock

Božićna svjetla godinama su bila simbol blagdanskog veselja, ali njihova količina danas se sve češće preispituje. Stare žaruljice troše puno energije, brže pregorijevaju i stvaraju nepotrebno opterećenje. Gradovi i kućanstva sve češće prelaze na LED tehnologiju koja troši manje i traje dulje. Održiviji pristup oblikuje trend umjerenog ukrašavanja, nekoliko kvalitetnih svjetlosnih elemenata umjesto cijelih fasada prekrivenih lampicama. Time se postiže jednako svečani ugođaj, ali bez rasipanja energije.

Ključne riječi
božićni ukrasi i dekoracije eko božić

