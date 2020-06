Vježbe za trbušnjake mogu dovesti do orgazma, a neke žene kažu: 'To je najbolja stvar ikad, bolji je od običnog!'

Novi pojam koji se pojavio u fitnessu naziva se coregazam, a označava vrhunac koji žene dožive tijekom različitih vrsta trbušnjaka, piše Daily Mail. Na društvenim mrežama fitness treneri počeli su otvoreno pričati o tome da izvođenje vježbi za trbušnjake može dovesti do orgazma, a neki su se i složili kako je puno bolji od onog 'običnog'.



Fitness trenerica iz New Yorka, Bec Donlan (32) pitala je svoje pratitelje otvoreno jesu li ikada doživjeli orgazam tijekom treninga i to onog za trbuh, a iznenadilo ju je kada su se mnoge žene javile i odgovorile potvrdno.

Ljudi tvrde da su coregazam doživjeli dok su vježbali 50 do 100 ponavljanja trbušnih vježbi s valjkom. "Imala sam orgazam dok sam radila 100 trbušnjaka s valjkom, odnosno 'ab rollerom'. To je bila najbolja stvar ikada", izjavila je jedna od pratiteljica Bec.



Mnoge žene kažu i da su napokon otkrile o čemu se točno radi i kako im je lakše sada kada ta pojava u tijelu ima i točan naziv i definiciju jer su dugi niz godina mislile da se to događa samo njima. Jedna od njih rekla je i kako izbjegava grupne treninge u teretani jer se boji da će doživjeti coregazam u javnosti.



Ipak, dok žene znaju o čemu govore i točno znaju opisati kako, kada i izvodeći koje vježbe su doživjele orgazam, mnogi treneri gledali su ih u čudu kada bi ih pitale je li to normalno. "Svaki trener kojeg sam pitala o tome uvijek je mislio da sam luda. Lijepo je znati da nisam sama", kaže jedna od pratiteljica.



Coregazmi ili orgazmi koje doživite tijekom izvođenja vježbi za trbušnjake nisu sasvim neuobičajeni, posebno za žene i muškarce koji redovito rade na svojim trbušnjacima. Orgazam se postiže kao rezultat kontrakcije mišića zdjelice koje su od presudne važnosti za postizanje orgazma, a za muškarce se vjeruje da se coregazmi mogu vezati za stimulaciju prostate.



Stručnjaci otkrivaju i da nemaju svi sposobnost postizanja ovakvog orgazma, a oni koji to mogu osjete ih jednako intenzivno kao i tijekom seksa s partnerom.



Stručnjak u svijetu treniranja, Dean Somerset, otkrio je kako svaka osoba doživi coregazam drugačije baš kao i onaj orgazam tijekom seksa, a dr.sc. Debby Herbenic u svojoj knjizi 'The Coregasm Workout', objašnjava da postoje određene stvari koje možete učiniti kako biste pokušali postići orgazam izazvan vježbom. Coregazam češće se događa tijekom intenzivnijih i jačih vježbanja, pa budite sigurni da dajete sve od sebe i ne odustajete tijekom cijelog treninga. Opustite svoj um, usredotočite se na tijelo i vježbanje. Zagrijte se kardiom, a onda krenite na vježbe.