Otkrila je jednostavan trik za otvaranje čvrste plastične ambalaže i oduševila internet: ‘Bila sam šokirana’

Nema veće životne ironije od one kada kupite škare – samo da biste shvatili da vam trebaju druge škare kako biste ih uopće izvadili iz pakiranja. Srećom, jedna mama iz Brisbanea pronašla je rješenje koje je toliko jednostavno da je gotovo frustrirajuće što se nismo ranije sjetili. Njezin trik ubrzo je postao viralan, a nju samu iznenadio je golemi odaziv ljudi kojima je – doslovno – olakšala život.

“Iskreno, bila sam šokirana kad sam to otkrila i morala sam podijeliti. Nisam ni sanjala da će reakcija biti ovakva”, rekla je za news.com.au. Amy Freeman, majka četvero djece, na TikToku je pokazala genijalan način otvaranja tvrdokornih blister pakiranja od plastike, onih s debelim, nazubljenim rubovima koji su toplinski zapečaćeni. “Jesam li jedina koja nije znala kako otvoriti ovu vrstu pakiranja?”, upitala je u objavi.

Kao i većina nas, 40-godišnjakinja je ranije posezala za škarama kako bi odrezala rubove i oslobodila predmet iz plastike. A svi znamo koliko nas od toga postupka mogu boljeti prsti– uz obavezne porezotine od oštrih rubova koji ostaju kao uspomena. Ispostavlja se da smo svi pogrešno to radili.

“Ne trebaju vam škare da biste ovo otvorili”, poručila je Freeman. Kaže da je bila potpuno zatečena kada je vidjela nekoga kako otvara blister pakiranje na način koji joj nikada prije nije pao na pamet. “Sve što trebate učiniti jest – stisnuti ga”, otkrila je.

U videu prinosi pakiranje sa škarama kameri, zatim ga snažno stisne rukama. U djeliću sekunde plastika se savija, dno pakiranja puca i stvara se otvor kroz koji ona jednim čistim pokretom bez muke izvlači škare. “Toliko je jednostavno. A toliko proizvoda dolazi u ovakvoj ambalaži”, dodala je.

Mnogi su korisnici ostali oduševljeni ovim trikom. “Ovo je daleko najbolji trik koji sam ikad vidio. Zašto to nije napisano na pakiranju?!”, pita se jedan korisnik. Druga piše: “Hvala vam! Upravo ste mi promijenili život. Zauvijek sam vam dužna”. “Ovo bi se trebalo učiti u školi”, predlaže treći, dok se jedan komentator našalio: “Imam 61 godinu i tek sam sada ovo naučio”.

Ogroman interes ponovno je otvorio temu fenomena poznatog kao wrap rage – bijes zbog ambalaže. Riječ je o stvarnoj frustraciji i ljutnji izazvanoj gotovo nemogućim otvaranjem pojedinih pakiranja. Iako je ambalaža dizajnirana da spriječi krađu i izdrži transport, često se čini da je običnom čovjeku nemoguće otvoriti je bez muke.

Ipak, nisu svi imali jednako uspješno iskustvo s viralnim trikom. “Meni nije uspjelo s punjačem iz Kmarta. Prsti su me boljeli nakon pet minuta”, požalila se jedna osoba. “Da, ali ne funkcionira sa svakim pakiranjem”, dodala je druga. Treći korisnik zaključuje: “Radi uglavnom na jeftinijim proizvodima. Kod brendiranih je plastika obično deblja i puno tvrđa”.