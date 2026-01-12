Naši Portali
može biti opasno

Upozorenje za vozače: Nikada ne pritišćite ovaj gumb u automobilu dok vozite po zaleđenoj cesti

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
12.01.2026.
u 11:30

"U takvim uvjetima automobil može iznenada ubrzati i proklizati, a dok vozač shvati što se događa, već može biti prekasno”.

Hladno vrijeme zahvatilo je veći dio Hrvatske, donoseći niske temperature, poledicu i otežane uvjete na cestama. Kako se zimski val nastavlja, sve je važnije podsjetiti se osnovnih pravila sigurne vožnje – osobito kada je riječ o zaleđenim i skliskim prometnicama. Stručnjaci za vožnju upozoravaju da jedna naizgled bezazlena navika može biti izuzetno opasna tijekom zimskih uvjeta: korištenje tempomata.

Instruktori iz Adams Driver Traininga savjetuju vozačima da u potpunosti izbjegavaju tempomat kada su ceste mokre ili zaleđene. Na svojoj službenoj stranici istaknuli su: “Iako je tempomat vrlo praktičan u normalnim uvjetima, na zaleđenim cestama može biti iznimno opasan jer smanjuje vašu sposobnost brzog reagiranja na nagle promjene na kolniku”. 

Tempomat je sustav koji omogućuje održavanje konstantne brzine bez stalnog pritiskanja papučice gasa. No upravo to može postati problem kada uvjeti na cesti zahtijevaju stalne i brze prilagodbe. U zimskim uvjetima vozač mora imati potpunu kontrolu nad ubrzanjem i usporavanjem, što je s uključenim tempomatom znatno otežano.

Slično upozorenje dao je i Ron Wilson iz Udruge motornih vozila Alberte u razgovoru za The Globe and Mail. Prema njegovim riječima, tempomat može postati ozbiljna opasnost u trenutku kada kotači izgube prianjanje.

“Tempomat se ne bi trebao koristiti ako ne možete voziti stalnom brzinom – dakle ne u gustom prometu, ne na zavojitim cestama i nikada na mokrim ili zaleđenim prometnicama”, naglasio je Wilson, “U takvim uvjetima automobil može iznenada ubrzati i proklizati, a dok vozač shvati što se događa, već može biti prekasno”. 

Njegove smjernice podržali su i stručnjaci iz Rooster Car Insurancea, koji su putem društvenih mreža podsjetili vozače kako pravilno reagirati u slučaju proklizavanja vozila. Njihov savjet je jasan: “Čim osjetite da vozilo počinje proklizavati, smanjite gas i izbjegavajte naglo kočenje”. Naglo kočenje na skliskoj podlozi može uzrokovati blokiranje kotača, čime se gubi kontrola nad vozilom. 

Zaključak je jednostavan: tijekom zime i loših vremenskih uvjeta tempomat ostavite isključenim. Aktivna vožnja, puna pažnja i brza reakcija ključni su saveznici sigurnosti – vaše i svih ostalih sudionika u prometu.

Ključne riječi
Automobil zima tempomat hladnoća auto

