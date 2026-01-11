Rusi smislili bizarni izum, a prvi put je viđen na tenkovima: 'Na frontu se isplati eksperimentirati sa šiljcima, lancima, kavezima...'

U stalnoj utrci između napada i obrane na ukrajinskom ratištu, ruske snage nastavljaju razvijati neobične modifikacije oklopnih vozila kako bi se zaštitile od prijetnje malih kamikaza dronova. Najnoviji u nizu bizarnih izuma je takozvani "Oduvanchik" (maslačak) oklop, koji se sastoji od fleksibilnih metalnih ili fiberglas šipki raspoređenih u razgranatim slojevima, nalik cvjetovima maslačka.Ovaj dizajn, koji je rusko ministarstvo obrane patentiralo krajem 2025., prvi put je viđen na tenkovima poput T-90M i T-80BVM. Šipke su zavarene ili pričvršćene tako da tvore trodimenzionalnu barijeru, a između njih se rasteže mreža visoke čvrstoće. Ideja je jednostavna: ako FPV dron leti prema vozilu, šipke ga detoniraju na sigurnoj udaljenosti, smanjujući štetu na glavnom oklopu.

Analitičari poput Davida Axea, vojnog dopisnika, tvrde da ovaj sustav, u kombinaciji s eksplozivnim reaktivnim oklopom i klasičnim metalnim kavezima, predstavlja najbolju trenutnu pasivnu zaštitu od dronova. "Maslačak" je evolucija ranijih modifikacija – od "kornjača tenkova" s velikim metalnim šupama do "dlakavih" ili "jež" oklopa s tisućama metalnih žica koje strše poput čekinja. Iako izgledaju smiješno i često izazivaju ruganje na društvenim mrežama, ove improvizirane nadogradnje pokazuju se učinkovitima u statičnom ratu gdje dronovi dominiraju bojištem.

Ruske snage su počele koristiti "jež" oklop u studenom 2025., a već dva mjeseca kasnije Ukrajinci su ga kopirali na svojim vozilima, poput američkih M-113 oklopnih transportera. Ukrajinski stručnjaci poput Davida Kirichenka ističu da je ovo dio beskrajne utrke. "Na frontu se isplati eksperimentirati sa svime, šiljcima, lancima, kavezima", kaže.

Međutim, nijedan sustav nije savršen. Dodatna težina usporava vozila, a dronovi sve češće napadaju odozdo, gdje je oklop najtanji. Osim toga, "maslačak" je ranjiv na tradicionalno oružje poput preciznih topničkih granata. Valerii Riabykh, ukrajinski analitičar, upozorava: "Takva zaštita može biti učinkovita neko vrijeme, dok protivnik ne pronađe protumjere".

U međuvremenu, Rusija uvodi i aktivne sustave – najnovije serije T-90M tenkova opremljene su nadograđenim Arena-M sustavom s "anti-dron" modom, koji automatski presreće male bespilotne letjelice, piše Telegraph.