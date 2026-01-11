Ispovijest 23-godišnje ovisnice o seksu: 'To je noćna mora, spavala sam sa svima koje znam'

Djevojka koja se upušta u seksualne odnose s raznim muškarcima, uključujući njene profesore, opisala je svoju ovisnost o seksu kao ‘živuću noćnu moru’. Ova 23-godišnjakinja redovito ima spolne odnose sa strancima, uključujući i neprimjerene veze s nadređenima. Osim toga, tvrdi da masturbira u javnosti i da često ima seks s nepoznatim muškarcima kako bi zadovoljila svoje potrebe, piše The Sun.

Anonimna žena podijelila je svoja iskustva na društvenim mrežama, istaknuvši svoju borbu s ovisnošću. Na Redditu, pod korisničkim imenom @notanalabamian, naslovila je svoj post 'Ja sam ovisnica o seksu. Živim noćnu moru i svaki partner kojeg sam imala iskoristio je to u svoju korist’.

Priznala je: ‘Znam da ću vjerojatno primiti mnoštvo poruka, pa se ovaj post odvajam od svog profila’. Ova žena se bori s ovisnošću od svoje 16. godine, a sada osjeća sram zbog toga. Izjavila je: ‘Mrzim ovo. Mrzim što je moj um pokvaren i ne može regulirati moje potrebe’. Ova 23-godišnjakinja ne smatra se osobom koja otvoreno razgovara o svojim seksualnim željama, već se osjeća odvratno zbog svoje ovisnosti.

Nastavila je: ‘Svaki dan osjećam gađenje prema sebi. Kada bi ljudi znali kakva sam zapravo, vjerojatno bi me izbjegavali’. Njeni seksualni odnosi s nepoznatim muškarcima rezultirali su spolno prenosivim bolestima i neplaniranim trudnoćama.

Dodala je: ‘Spavam s muškarcima bez razmišljanja. Ponekad se jednostavno nađem u krevetu s nekim bez ikakvog razmišljanja’. Imala je više spolno prenosivih bolesti i dvije neplanirane trudnoće prije 21. godine, od kojih je jedna završila spontanim pobačajem, a za drugu je morala otići na abortus.

Otkrila je da je masturbacija u javnosti postala način na koji privlači pažnju, što je za nju izvor srama i nelagode. ‘Kada sam u razredu ili na poslu, teško se koncentriram jer su mi misli isključivo usmjerene na seksualne potrebe’, kaže. Tvrdi da nije mogla reći ‘ne’ muškarcima, čak ni svojim profesorima i šefovima, zbog čega je počela izbjegavati zabave. ‘Bila sam u situacijama koje bi mnogima izgledale skandalozno, samo zato što su me drugi ohrabrivali’, dodala je.

Međutim, priznaje da se osjeća ‘ukletom’ jer njeni partneri često koriste njenu strast prema seksu. ‘Svaki dečko s kojim sam bila i kojem sam otkrila ovaj svoj problem iskoristio je to’, napisala je, ‘Za njih je to privilegija, žena koja jednostavno ne zna reći ne. Ne shvaćaju koliko je to mučno i ponižavajuće’. Osjeća se prokletom jer ono što drugi smatraju darom za nju predstavlja teret. Završila je: ‘Ako muškarac želi imati seks s bilo kim, on je samo 'igrač', dok se mene proziva. Kada spavam s nekim tko mi kupi piće, odmah se stvara stigma’.

Reakcije korisnika na Redditu bile su raznolike, a mnogi su je savjetovali da potraži stručnu pomoć. Jedan korisnik je rekao: ‘Ako ovo ometa vaše blagostanje, preporučujem da se obratite stručnjaku’. Drugi je dodao: ‘Razmislite o seksualnom terapeutu koji bi vam mogao pomoći u razjašnjavanju uzroka vaših problema’. Mnogi su poticali ženu da potraži podršku i pomoć, ističući da nema ništa loše u seksualnim vezama, ali da je važno osigurati da one ne remete život.