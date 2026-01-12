VIDEO Rutte pitao koliko Hrvatska ima obučenih pilota, pogledajte reakciju prisutnih

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u posjetu je Hrvatskoj, a prvo je u društvu premijera Andreja Plenkovića i ministra obrane Ivana Anušića te vojnog vrha obišao Vojarnu 'Pukovnik Marko Živković' na Plesu.

Rutte je razgledao borbene zrakoplove Rafale, helikoptere Black Hawk kao i bespilotne letjelice Bayraktar koje se nalaze u vojarni. Prilikom razgledavanja, upitao je koliko imamo obučenih pilota, no odgovor nije dobio nego su se svi samo grohotom nasmijali. Naime, to je klasificiran podatak jer se odnosi na nacionalnu sigurnost. Zato mu pilot nije odgovorio na to pitanje pred kamerama.

Naime, Hrvatska ima eskadrilu od 12 borbenih aviona Rafale u sastavu 191. eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Prije nego smo preuzeli zrakoplove od Francuza, 12 hrvatskih pilota prošlo je obuku. Poznato je jedino da ukupno u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu imamo oko 200 pilota, no to uključuje pilote od transportnih eskadrila do borbenih.