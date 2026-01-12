Naši Portali
POSJET GLAVNOG TAJNIKA NATO-a

VIDEO Rutte pitao koliko Hrvatska ima obučenih pilota, pogledajte reakciju prisutnih

Tomislav Krasnec
VL
Autor
Vecernji.hr
12.01.2026.
u 13:14

Rutte je razgledao borbene zrakoplove Rafale, helikoptere Black Hawk kao i bespilotne letjelice Bayraktar koje se nalaze u vojarni

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u posjetu je Hrvatskoj, a prvo je u društvu premijera Andreja Plenkovića i ministra obrane Ivana Anušića te vojnog vrha obišao Vojarnu 'Pukovnik Marko Živković' na Plesu. 

Rutte je razgledao borbene zrakoplove Rafale, helikoptere Black Hawk kao i bespilotne letjelice Bayraktar koje se nalaze u vojarni. Prilikom razgledavanja, upitao je koliko imamo obučenih pilota, no odgovor nije dobio nego su se svi samo grohotom nasmijali. Naime, to je klasificiran podatak jer se odnosi na nacionalnu sigurnost. Zato mu pilot nije odgovorio na to pitanje pred kamerama. 

Naime, Hrvatska ima eskadrilu od 12 borbenih aviona Rafale u sastavu 191. eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Prije nego smo preuzeli zrakoplove od Francuza, 12 hrvatskih pilota prošlo je obuku. Poznato je jedino da ukupno u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu imamo oko 200 pilota, no to uključuje pilote od transportnih eskadrila do borbenih. 

JA
Jasamlutalica
13:25 12.01.2026.

Rute, propali političar koji je Zelenskom nakon što su ga najurili iz bijele kuće pokazao kako se s Trumpom razgovarati treba. Čovjeka koji nema pojma namontirali za visoki položaj kako reče predsjednik Milanović. Milanovića ne volim baš ali na njegovim kratkim opisima i stavovima oko NATO-a čestitam.

DP
Dpejakovic2
13:21 12.01.2026.

Ponekad je potrebno držati informacije tajnima, nadam se da će tako i ostati.

Avatar Castro
Castro
13:35 12.01.2026.

Ovaj lik pojma o zivotu nema a glumi glavnog tajnika NATO-a ..pa kako je to moguce !? Nema veze njegova sklonost muskom rodu ali kako uspiju doci do ovakvih pozicija bez trunke znanja. Pa to je funkcija za generale i skolovane vojne analiticare i casnike a ne klaune koji lete po svijetu i glume politicara. I takav ce nama sada reci sto i kako trebamo !! Koliko god mi se ponekad ne svidja retorika naseg predsjednika, u ovom slucaju ima apsolutno pravo. Nadam se da cemo ostati svoju u pojedinim stavovima i da plenki nece svemu reci da samo da bi se o njemu dobro pricalo.

