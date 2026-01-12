Naši Portali
KUĆNI LJUBIMCI

Neki psi jednostavno ne vole hladnoću i snijeg: Evo kako ćete im olakšati zimske šetnje

Topli kaputić ili džemper koji pokriva prsa i trbuh može napraviti veliku razliku, osobito kada puše vjetar ili je pas mirovao pa se tijelo još nije zagrijalo

Dok se neki psi na prvi snijeg bace kao da su rođeni na Sjevernom polu, osjetljive pasmine, osobito one bez poddlake i s kratkom dlakom, zimu doživljavaju sasvim drukčije. Engleski i talijanski hrt, doberman, bokser, francuski buldog ili čivava često se brzo ohlade, počnu drhtati i samoinicijativno skraćuju šetnju. To ne znači da moraju cijelu zimu provesti u kući, nego da im treba malo više pomoći da boravak vani bude siguran i ugodan.

Najjednostavnija mjera je odijevanje. Topli kaputić ili džemper koji pokriva prsa i trbuh može napraviti veliku razliku, osobito kada puše vjetar ili je pas mirovao pa se tijelo još nije zagrijalo. Birajte odjeću koja ne steže, ne žulja pazuhe i dopušta normalan korak. Za pse koji teško podnose hladnoću bolje su dvije kraće šetnje nego jedna duga, a vrijeme provedeno na snijegu prilagodite temperaturi i ponašanju. Drhtanje, podvijen rep, dizanje šapa ili odbijanje kretanja jasni su znakovi da je dosta.

Posebnu pažnju zaslužuju šape. Sol i kemikalije s cesta mogu izazvati iritacije, a snijeg se zna 'sakriti' između prstiju u bolne grudice. Prije izlaska možete nanijeti zaštitni balzam ili vazelin, a nakon šetnje šape isperite mlakom vodom, obrišite do suhog i provjerite ima li pukotina. Ako se pas stalno liže ili šepa, mogu pomoći čizmice, no uvođenje tog modnog dodatka iziskuje malo strpljenja i privikavanje.

Njega je važna i u kući. Nakon povratka dobro osušite dlaku, osobito trbuh i prsa. Kupanje zimi svedite na minimum i koristite blage šampone jer suha koža i hladan zrak često pojačavaju perutanje i svrbež. U danima minusa izbjegavajte duža zadržavanja na mjestu  jer se pas najbrže hladi u mirovanju. I ne zaboravite, vaš pas i zimi treba puno vode, a poslasticom ili kratkom igrom nakon šetnje povezujete hladno vrijeme s nečim ugodnim.

Ključne riječi
hladnoća zima snijeg šetnja pas kućni ljubimci

