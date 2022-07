U mjestu Crnogoraca žive Riskantni, Škoda, Grijalica i Cassius Clay, čiji su preci nasamarili opasne Mlečane

Smijali smo se u Peroju do suza, i to od trenutka kad smo nakon Fažane prošli kraj ploče na kojoj piše “Peroj”, sve do one na kojoj je ime mjesta prekriženo, gore prema Barbarigi. Zašto se to mjesto podno Vodnjana uopće tako zove?

Slijepac izabrao poziciju

– Kod nas jedan susjed viče: “Perooo!”, a Pero mu iz dvorišta odgovara: “Oooj!” I nastane Peroj, zar ne? Priča ne stoji, zvali smo se Pedroli, pa smo skratili ime, bilo nam je predugo za izgovor, ali zašto bi istina remetila dobru priču? Bolji je štos ovo s Perom – smiju se u Peroju. U tom mjestu žive Crnogorci, oni su se, nakon što je kuga opustošila Istru, doselili na poluotok.

– Spavamo do 10 sati, a poslije toga smo – slobodni (smijeh). Inače, kad je Pula brojila 400 stanovnika, nas je iz Crne Gore došlo 77! Crnogorce je vodio jedan slijepac, krenuli su iz Pule, birajući kamo će se u Istri nastaniti. Hodali su, slijepac se spotaknuo i pao te pitao ostale što ga je sastavilo s tlom. Ovi mu odgovore “Stao si na draču”, a slijepac odluči: “Ovdje ostajemo, đe raste drača, rast će i vinova loza” – govore domaći, a priča ide dalje:

– Danas su dva – tri trsa možda ostala. Mi smo sad turističko mjesto, nemamo vremena za vinograd!

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 30.06.2022., Peroj - Naselje Peroj, smjesteno na jugozapadnoj obali juzne Istre s prekrasnim pogledom na Fazanski kanal i Brijunski arhipelag, udaljeno je desetak kilometara od 3000 godina stare Pule i pet kilometra od Vodnjana. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

Ima li slobodnih smještaja?

– Sve je krcato! Ne morate se ni truditi, sve je puno. A svaka kuća ima barem jedan apartman. Nema tu kuće bez turista. Štos je i da imamo samo jednu ulicu, a 1600 je brojeva. Tko bi pamtio imena ulica?! Na broju 1 je susjed koji ima nadimak Speed, bio je najbrži u mjestu. Ionako se svi znamo po nadimcima. Jedan je Škoda, taj uvijek neku škodu (štetu) radi, pa je bolje da ništa ne radi. Drugi je Mislioc, pa je tu Riskantni, a imamo i Mirišljavog, Grijalicu i Cassiusa Claya.

Mjesto je 700 metara udaljeno od mora.

– Nismo mi ni barku imali do 1955. godine, tada je prva stigla – kažu. Nikola Škoko (55) tajnik je Društva perojskih Crnogoraca 1657., a njegov sin Mihajlo vlasnik je kafića Roadhouse.

– Imamo biblioteku Njegoš sa 7500 knjiga. Koje malo mjesto to ima? U zbirci su i 132 različita izdanja “Gorskog vijenca”, pa ni Petar Petrović Njegoš nije imao toliko. On je imao samo jedan, svoj, i to pisan rukom – priča Nikola. On i Nenad Draković (57), već spomenuti Škoda, sviraju gitare, a najviše izvode Stone Temple Pilotse, U2, Oasis, Majke, Partibrejkerse...

– Tu na plaži Martulina kupale su se prabake i prađedi, to je vječno naša plaža, tu se svi domaći kupaju. Jedino, ako si s ljubavnicom, e onda ne preporučujemo na Martulinu jer tu te svako vidi. S ljubavnicom je najbolje na kupanje otići u Osijek na Dravu, na – Copacabanu! – tjeraju šalu. Zašto je bolje doći na ljetovanje u Peroj nego recimo u Rovinj?

– Tamo se ne može disati kolika je gužva. A i cijene su kod nas povoljne, pivo 16 kuna, kave 12. Jedino, teško ćete naći krevet, krcati smo, ponavljamo...

U Peroju se nalaze i beach-barovi Paradiso, Sailor, Minor, ali i Hotel Letan. Imaju i mali kamp, ali i pravoslavnu crkvu svetog Spiridona, jedinu takvu u Istri, osim one u Puli.

– U ugovoru s Mlečanima, kada smo dolazili, stajalo je da trebamo prijeći na katoličku vjeru, ali nismo se baš držali toga, fućkaš Mlečane... – govore u Peroju. Spominju i svećenika.

– U cijeloj Istri, ako žena nije mogla zatrudnjeti ili se krava nije mogla izliječiti, ma kakav god problem bio, rekli bi: “Idite u Peroj”. Tu je bio svećenik Jovan Maričević, koji je izgledao kao iz Gospodara prstenova; plave oči, duga bijela brada... Ako njegova molitva ne bi pomogla, znači da nije bilo pomoći. A obično bi upalilo – govore. Sjete se i štosa iz povijesti.

Sotona ili feng shui-majstor

– Naši đedovi nisu imali TikTok, pa su morali šale raditi sami. I jednom su susjedu u sobu, a nije bilo tada ni struje, doveli malog magarca, pulića. I ovaj se popeo u sobu, legao u krevet, a u tom crnom mraku nešto počelo lupati, kršiti, i što će biti nego – sotona! Odjurio je u oštariju, pa vikao po mjestu: “Sotona!” A što je drugo moglo tako preurediti sobu, ili sotona ili feng shui-majstor! Trećeg nema (smijeh).

