Restoran Pizza Re: 'Tijesta i umake pripremamo sami, a kiselimo i krastavce koji su hrskavi poput čipsa'

Zapadni dio Novog Zagreba, točnije naselja oko dvorane Arena, iznimno se brzo proširio i popunio oslanjajući se ponajviše na šoping-centar te nekoliko trgovačkih lanaca. Nekoliko ranije etabliranih dobrih restorana ostavlja ipak većinu s nedovoljno mogućnosti za kvalitetan zalogaj izvan kuće. U Jaruščici, naselju niklom usporedo s Arenom, otvorio se nedavno Pizza Re, pizzeria i bistro, koji cilja upravo zadovoljiti tu potrebu pa i ponuditi nešto više. Jasno je već iz imena da se ponuda temelji na pizzama, no pogledom na jelovnik uvjerit ćete se da nudi mnogo više.

– Ponudu smo postavili logično, idemo na onoliko jela koliko u ovom trenutku naša kuhinja realno može isporučiti, a da je kvaliteta konstantno ista. Ovo je lokal koji je od početka zamišljen kao pizzeria, nitko nikada od prošlih vlasnika nije ulazio s nekom većom ambicijom pa pokušao nešto promijeniti i otići korak dalje. Mislim da se to ovdje može, no hoćemo li to i uspjeti, reći će gosti. Ako ih bude, ići ćemo i dalje. A već su sada sjajno odgovorili na naše burgere, salate, rižota i tjestenine – rekao nam je voditelj pizzerije Pizza Re Hrvoje Cvetko, koji je lokal otvorio s Marijem Mlinarom. Odlučili su se za pizze napoletana kako bi se dobio povoljan omjer jestivosti i zasitnosti, no da tako rade svoje pizze, reći će vam u svakom drugom lokalu koji ih nudi. Ovdje je priča ipak malo drukčija.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

– Praktički sve radimo u kući. Tijesto se mijesi ovdje od brašna zero-zero, odležava 24 sata prije nego što se počne koristiti, hidratacija je 65 posto. Sve umake, pa i barbecue za burgere, također radimo sami. Isto je i s krastavcima, picklesima, koje kiselimo sami. Ne vjerujemo da ćete bilo gdje drugdje u burgeru naći kiseli krastavac koji je ugostitelj kiselio sam. A vidjet ćete, uspijevamo ih napraviti tako da ispadnu hrskavi kao da je riječ o čipsu – zadovoljno nam govori Petar Kovačević, voditelj kuhinje u pizzeriji Pizza Re.

Kvaliteta mesa i krumpira

Kovačević je osam godina bio zadužen za kvalitetu hrane u poznatom domaćem roštiljskom lancu Batak, a sada isti posao, pa i malo više, radi u novoj pizzeriji na Jaruščici, mjestu kojeg se stanovnici tog naselja sjećaju po jednom od prvih takvih lokala u tom novom naselju, Špici. Pizza Re je pizza kuće, a na nju dolazi pelat, mozzarella, pršut, cherry rajčica, rikola, grana padano, bosiljak, masline i maslinovo ulje i zaista jest izvrsna, tijesto nije zasitno i nema osjećaja prepunjenosti kako često zna biti kad je riječ o pizzama s previše tijesta ili kad je ono loše napravljeno. Potencijala ima i pizza Mortadela, koja dolazi s pestom, mozzarellom, mortadelom, bosiljkom, maslinama, ali i mljevenim pistacijama, što bi moglo zaintrigirati mnoge.

Burgeri su, međutim, skriveni adut novog lokala na Jaruščici. Čisto sumnjamo da u ovom trenutku ima bolje ponude od burgera koje nude u Pizza Re, uz koji dolazi pomfrit, i to sve za 46 kuna. Uz pljeskavicu u brioche pecivu, tu su dvije šnite sira dimsija, picklesi, domaći kiseli krastavci, domaći umak, iceberg salata i rajčica te još porcija pomfrita. Doista pošteno, reklo bi se. Kako se u posljednje vrijeme u zapadnom dijelu Novog Zagreba otvorilo nekoliko uistinu izvrsnih burger-barova, čini se da je vrijeme za jedno dobro testiranje.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

– Recepture nam je posložio Raul Lajtman, naš poznati gastronom, pa ne vjerujemo da ima boljeg čovjeka za tako nešto. Pljeskavice su isključivo od mljevene junetine s 22 posto masti, u njih ide još sol, papar, ali i nekoliko sastojaka koje zasad nećemo otkrivati, to neka ostane naša tajna. Meso prerađujemo sami. Važno nam je da i ono uvijek bude iste kvalitete. Krumpiri su najkvalitetniji na tržištu, super crunch, nisu jeftini, ali su odlični i uvijek iste kvalitete. Nudimo ih i posebno, s topljenim sirom, a posolimo ih aromatiziranom solju koju napravimo sami od krupne soli i nekoliko začinskih biljaka. Svakako to trebate probati – kaže Kovačević.

Dobra vinska karta

Normativ je za pljeskavicu u svim burgerima 180 grama, gotovo u svakome su domaći kiseli krastavci i iceberg salata, a onda idu dodaci specifični za konkretan burger, poput sireva dimsija ili grana padano. Kada uđete u lokal, najprije ćete ugledati veliku policu s vinima koja nisu dekoracija, nego su zaista dio neuobičajeno bogate vinske karte. Svakako bismo od bijelih vina izdvojili Malvaziju Coronica, Graševinu Krauthaker, Rajnski rizling Šember, Pošip Testament i dobri Tolušićev Sauvignon Blanc. Ili Dubokovićev plavac 2718 sati sunca u boci, kada je riječ o crnim vinima. Uz domaće, tu su i probrane strane etikete. Istinske ljubitelje piva razveselit će i ponuda domaćeg craft piva, gdje se nude Zeppelinovi Pilsner i Flamingo, za sada u boci, a uskoro i točeno, čime se i Pizza Re uklapa u nastavak trenda dobrih točenih piva u nas. Neko od ovih dobrih vina i piva možda odlučite spariti s kojom od salata u ponudi ove pizzerije poput, primjerice, one s lososom u kojoj je filet lososa, iceberg salata, rikula, rotkvica, domaći kiseli krastavci u umaku od jogurta, kopra i mente. Ili ćete se možda jednostavno odlučiti za pastu carbonaru pa sjesti negdje u jednostavno i bez suvišnih dodataka uređen interijer. Carbonara je napravljena klasično, poštujući tradicionalne sastojke – špageti, žumanjak, domaća hrskava panceta, grana padano, pecorino i prženi luk. Jak je adut pizzerije Pizza Re velika denivelirana terasa.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

Bolna je točka Novoga Zagreba oduvijek nedostatak kvalitetnih barova ili barem lokala s uobičajenom ponudom.

– To želimo dijelom ispraviti. Terasa je velika, lijepa, može se jedan njezin dio odvojiti tako da funkcionira kao jedan bistro, no opet ni tu ne bismo pretjerivali, nego u ponudi držali ono što je najpopularnije i traženo. Sada nudimo Moscow Mule, dva džin-tonika, Aperol je oduvijek popularan. Možda još nekoliko koktela i to je za sada dovoljno – kaže Hrvoje Cvetko, voditelj novog lokala, čije osoblje čine mahom vrlo mladi ljudi i u kojem se većina toga pravi u samom lokalu. Čak su i atraktivan zid s biljem dečki napravili sami.

