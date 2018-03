Pacijenti užasnuti! Lijek za rak Xeloda sada se plaća

Lijek koji se propisuje u liječenju raka dojke, želuca, rektuma i debelog crijeva, citostatik naziva Xeloda, od ožujka se pacijentima naplaćuje! Pacijenticu koja se godinama bori i živi s metastatskim rakom dojke ovakva je vijest dočekala na pultu ljekarne gdje joj je za veće pakiranje ovog lijeka koji je do ožujka podizala bez nadoplate, ispostavljen račun od 370 kuna.

Mučnu situaciju sada doživljavaju brojni pacijenti oboljeli od raka koji uzimaju taj lijek radi sprečavanja rasta stanica karcinoma. Iz HZZO-a, koji je odluku donio, poručuju da je pacijentima dostupan istovjetan lijek od osam različitih proizvođača, primjerice kapecitabin, na osnovnoj listi, dakle besplatno. Dodaju i da pacijenti mogu uz savjetovanje sa svojim liječnikom provjeriti može li im se propisati list s osnovne liste bez nadoplate. No te preporuke ne znače mnogo oboljelima od raka kojima spomenuti lijek funkcionira, ne izaziva im nuspojave i koji im je, uostalom, propisao njihov liječnik.

– Ako godinama piješ neki lijek i čini ti dobro, tko bi se usudio uzeti neki drugi? I to bez konzultacije sa svojim onkologom. Ja se sigurno ne bih usudila, a lijek mi treba odmah. Zar da si pacijenti oboljeli od raka sami mijenjaju terapiju?! Razmislite što će učiniti umirovljenik na ovom lijeku, kako će on s mirovinom od 1500 kuna dati 370 za lijek, a mora ga piti. I tko će mu jamčiti da će mu od zamjenskog lijeka biti jednako dobro kao od ovog na koji se naučio? Ne može nikoga zdravstveni sustav ovako dovesti pred gotov čin, razumijem da je to ušteda za proračun, ali je način nedopustiv – objašnjava Ivana Kalogjera (na fotografiji), osnivačica udruge za žene oboljele od raka dojke Nismo same, s kojom kontaktiraju oboljele žene na terapiji ovim lijekom i s pitanjima što da sada učine, kada će doći do svog onkologa, u strahu hoće li jednako djelovati.

[video: 23774 / ]

Da je bilo nužno obavijestiti pacijente, ali i onkologe, smatra i prof. dr. sc. Mirando Mrsić navodeći da bi onkolozi tada informirali svoje pacijente i uputili ih.

– Što se tiče samog djelovanja i mehanizma djelovanja, oni bi trebali biti jednaki, to je citostatik koji se uzima na usta i metabolizira kroz jetru. Uzima se dok god ima učinak i obično se daje u fazi bolesti koja je uznapredovala i metastatska te služi da kontrolira širenje bolesti tako da se on dugo uzima, pogotovo ako drži bolest pod kontrolom – kaže Mrsić.