Ovo je skrivena značajka vaše perilice rublja koja zimi suši rublje gotovo dvostruko brže

Ana Hajduk
14.12.2025.
u 22:24

Ponovljena centrifuga ne zahtijeva dodatnu potrošnju vode ni vremena kao novi program pranja, ali drastično smanjuje vlagu u vlaknima.

Ako vam se čini da se rublje zimi suši beskonačno dugo — niste jedini. Bez obzira visi li blizu radijatora, na stalku u dnevnom boravku ili na balkonu, hladan i vlažan zrak usporava isparavanje vode iz tkanina. Grijanje može pomoći, ali često ne uklanja onu “posljednju kap vode” koja najdulje ostaje zarobljena u vlaknima, prenosi City Magazine. No postoji rješenje koje mnogi imaju, a gotovo nitko ne koristi: dodatni ciklus centrifuge.

Sve moderne perilice rublja imaju poseban program samo za centrifugiranje, a on se može pokrenuti i dva puta zaredom. Upravo ta “dvostruka centrifuga” uklanja puno više preostale vode nego standardno jedno cijeđenje. Prvi ciklus izbaci najveći dio vode. Drugi ciklus istisne tzv. tvrdokornu vlagu koja je glavni krivac sporog sušenja. Rezultat? Tkanina je lakša, manje mokra i daleko brže se suši — u kući, na balkonu ili pored radijatora.

Zašto drugi ciklus čini toliko veliku razliku?

Tkanine nakon prvog cijeđenja i dalje sadrže iznenađujuću količinu vode, posebno teži materijali poput ručnika, posteljine i zimskih džempera. Ponovljena centrifuga ne zahtijeva dodatnu potrošnju vode ni vremena kao novi program pranja, ali drastično smanjuje vlagu u vlaknima. Manje vode u odjeći = brže sušenje. Jednostavno, a učinkovito.

Dvostruka centrifuga znači: brže sušenje odjeće, manje vlage u prostoru (manje magljenja prozora!), tkanine koje duže zadržavaju oblik, ugodniji zimski uvjeti u kući. I sve to uz funkciju koju vaša perilica već ima.
