poruka znanstvenika

Upozorenje za muškarce: Seks nije samo užitak – on doslovno može spasiti vaš život!

14.12.2025.
Nije prvi put da znanstvenici povezuju seksualnu aktivnost s boljim zdravljem i dužim životnim vijekom.

Nedostatak seksa mogao bi gotovo udvostručiti rizik od prijevremene smrti kod muškaraca, pokazuje novo istraživanje. Analiza podataka 20.000 ljudi otkrila je da muškarci s niskim libidom imaju čak 69% veći rizik od smrti u usporedbi s onima s većim seksualnim apetitom. Ovi su rezultati ostali konzistentni čak i nakon što su istraživači uzeli u obzir faktore poput pušenja, konzumacije alkohola, pretilosti, postojećih zdravstvenih stanja i razine tjelesne aktivnosti, piše Daily Mail

Drugim riječima, upravo je smanjeni seksualni interes taj koji bi mogao povećati rizik od smrti – premda autori naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja. Ovo otkriće nadovezuje se na ranija istraživanja koja sugeriraju da muškarci koji su dulje u celibatu imaju veći rizik od raka i kroničnih bolesti – ali istovremeno nešto manju vjerojatnost od srčanog udara.

Japanski znanstvenici analizirali su podatke više od 7500 muškaraca i 11.000 žena starijih od 40 godina, prateći njihovo zdravstveno stanje tijekom sedam godina. Na početku istraživanja sudionicima je postavljeno jednostavno pitanje: "Imate li interes za osobe suprotnog spola?" Oni koji su odgovorili "ne" smatrani su osobama s nedostatkom seksualnog interesa.

Podaci su pokazali da su muškarci s niskim libidom imali 69% veći rizik od smrti tijekom istraživačkog razdoblja. Posebno zabrinjavajuće, otkriveno je da su imali 72% veću vjerojatnost da će umrijeti od raka, iako nisu nužno imali povećan rizik od razvoja same bolesti.

S druge strane, kod žena nije pronađena povezanost između niskog seksualnog interesa i povećane smrtnosti. Znanstvenici sa Sveučilišta Yamagata istaknuli su da muškarci s niskim libidom češće konzumiraju alkohol, boluju od dijabetesa, manje se smiju, doživljavaju psihološki stres i imaju nižu razinu obrazovanja. Također, pokazalo se da im češće nedostaje "ikigai" – japanski koncept koji označava osjećaj svrhe, zadovoljstva i radosti u životu.

"Na temelju ovih rezultata, možemo nagađati da održavanje seksualnog interesa može biti povezano s pozitivnim psihološkim blagostanjem i osjećajem svrhe", napisali su autori studije. Međutim, upozorili su da su potrebna daljnja istraživanja kako bi se potvrdilo može li aktivan seksualni život doista imati zaštitni učinak na dugovječnost.

Nije prvi put da znanstvenici povezuju seksualnu aktivnost s boljim zdravljem i dužim životnim vijekom. Studija britanskih znanstvenika sa Sveučilišta Anglia Ruskin pokazala je da muškarci koji rjeđe imaju spolne odnose imaju 63% veći rizik od raka i 41% veću vjerojatnost za razvoj kroničnih bolesti.

Dr. Lee Smith, jedan od autora studije, smatra da bi objašnjenje moglo ležati u samoj prirodi seksa: "Seks je oblik tjelesne aktivnosti, iako umjerenog intenziteta, koji sagorijeva oko 3,6 kalorija u minuti. Svaka tjelovježba ima pozitivne učinke na zdravlje, a seks nije iznimka".

Ovo nisu jedina istraživanja koja povezuju seksualnu aktivnost s dugovječnošću: Britanska studija iz 1990-ih otkrila je da muškarci koji redovito imaju spolne odnose imaju 50% nižu stopu smrtnosti. Američko istraživanje pokazalo je da muškarci koji češće prakticiraju seks imaju do 45% manju vjerojatnost razvoja srčanih bolesti.

Redovita ejakulacija – bilo kroz seks ili masturbaciju – povezana je sa smanjenim rizikom od raka prostate. Muškarci koji su imali orgazam najmanje 21 put mjesečno imali su trećinu manju šansu za razvoj bolesti.

Znanstvenici pretpostavljaju da česta ejakulacija može pomoći u čišćenju prostate od potencijalno štetnih tvari ili spriječiti stvaranje naslaga kalcija koje su povezane s rakom prostate.

Seksualna aktivnost donosi brojne zdravstvene prednosti za oba spola, uključujući:

  • Poboljšan san
  • Jačanje imuniteta
  • Smanjenje rizika od depresije i anksioznosti
  • Zdravije srce

No, stručnjaci upozoravaju da smanjena seksualna aktivnost ne mora nužno biti uzrok lošijeg zdravlja – mogla bi biti i posljedica postojećih zdravstvenih problema. Drugim riječima, kod osoba koje već boluju od ozbiljnih bolesti libido može prirodno pasti prije nego što im se postavi dijagnoza.

Zaključno, iako seks može donijeti brojne benefite za zdravlje, nije jedini faktor dugovječnosti. No ako ga održavate kao dio zdravog i ispunjenog života – možda doista možete produžiti svoje godine!

