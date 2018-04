Ovo je maslinovo ulje iz Hrvatske uvršteno u najbolja ulja svijeta

Istarsko maslinovo ulje Vergal Frantoio iz Novigrada ovaj je tjedan osvojilo prestižne nagrade na dvama međunarodnim natjecanjima u Parizu i New Yorku.

Neprofitna organizacija L`Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles, AVPA, koja okuplja proizvođače iz cijelog svijeta, ovaj je tjedan u Parizu, dodijelila Zlatnu gurmansku medalju za sortu Frantoio, ekstra djevičanskog maslinovog ulja Vergal.

AVPA otkriva najbolje među najboljima i nagrađuje ih, a ove je godine održano 16. Međunarodno natjecanje svjetskih jestivih ulja, u kojem je sudjelovalo oko 300 prijavljenih biljnih ulja (maslinova ulja, ulja žitarica, orašastih plodova i ulja s okusom) s pet kontinenata.

Nagrada u SAD-u dodijeljena je na natjecanju New York International Olive Oil Competition, NYOOC, na kojemu grupa međunarodnih stručnjaka degustira uzorke gotovo 700 ekstra djevičanskih maslinovih ulja iz cijelog svijeta kako bi odlučili koji zaslužuju biti prepoznati kao ponajbolja maslinova ulja na svijetu. Vergal Frantoio proglašen je kao jedno od najboljih svjetskih ulja za 2018. godinu i osvojio je zlatnu medalju u kategoriji monokultivarnih ulja blage voćnosti. Prošle je godine osvojilo nagradu Best of Class iste organizacije.

Inače, ovo svjetsko natjecanje privuklo je ove godine više od 900 prijava iz 27 zemalja.

„Naše je ulje dobitnik mnogobrojnih nagrada dosad te je pet puta uvrštavano u specijalizirani vodič Flos Olei koji donosi pregled najboljih ekstra djevičanskih maslinovih ulja na svijetu. Izuzetno nam je drago da smo prepoznati na europskim i svjetskim natjecanjima te da među najboljim uljima svoje mjesto ima Vergal Frantoio koji je time dodatno potvrdio kvalitetu i neosporivost pripadanju samom vrhu svjetski prepoznatih maslinovih ulja“, izjavio je Alen Fiala, voditelj Aminessovog brenda Vergal.

Ulje Vergal Frantoio izvrsno je izbalansiranog gorkog i začinjenog okusa koje se preporuča kombinirati s namirnicama jakog okusa i mirisa, poput bifteka, tartufa, divljači i zrelih sireva.