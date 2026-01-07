Zaboravljena povijest: Grenland, Danska i američki dogovor iz 1916.

Na Facebooku je, Tonči Tadić podsjetio na zanimljivu povijesnu činjenicu o Grenlandu i Danskoj. U svojoj objavi istaknuo je da su Sjedinjene Američke Države 4. kolovoza 1916. posebnom Deklaracijom priznale suverenitet Danske nad Grenlandom, unatoč tome što je to formalno bilo protivno Monroeovoj doktrini iz 1832.

Tadić objašnjava da je američko priznanje bilo povezano s tzv. “zamjenom teritorija”: Danske Zapadne Indije, uključujući otoke Sv. Toma, Sv. Ivan, Sv. Križ i Vodeni otok, prodane su SAD-u 1917. za 25 milijuna dolara (oko 613 milijuna današnjih dolara). Od tada su postale poznate kao Američki Djevičanski otoci.

U svom postu Tadić također podsjeća na povijest danskog prisustva u Karibima i na Grenlandu. Danska je od 1721. bila prisutna na zapadnoj obali Grenlanda, a od 1880-ih sve više istraživala neprohodne sjeverne i istočne dijelove otoka, pokušavajući ga kolonizirati u cijelosti. Američka Deklaracija iz 1916. formalno je priznala danski suverenitet nad cijelim Grenlandom, a Danska je 1921. službeno proglasila da je Grenland pod njezinom vlašću.

Objava Tončija Tadića stoga služi kao podsjetnik na manje poznate, ali važnije povijesne detalje međunarodnih odnosa i teritorijalnih promjena početkom 20. stoljeća. O tome je još detaljnije pisao portal Nordics.info.

“Ponavljanje je majka znanja. Američka Deklaracija o danskom suverenitetu Grenlanda, 1916.:

SAD su 4. kolovoza 1916. posebnom Deklaracijom priznale suverenitet Danske nad Grenlandom. Bilo je to doduše protivno Monroevoj doktrini iz 1832, koja je zabranjivala europskim nacijama stjecanje kolonija u obje Amerike. Međutim, SAD su ipak pristale na suverenitet Danske nad Grenlandom radi svojevrsne "zamjene teritorija".

Naime, Danske Zapadne Indije, tj. otoci Sv. Toma, Sv. Ivan (Danski: St. Jan), Sv. Križ i Vodeni otok (Danish West-Indian islands) prodani su SAD-u 31. ožujka 1917. za 25 milijuna $ (danas je to 613,570,000 $) i od tada se zovu Američki Djevičanski otoci (Virgin Islands).

Kako je Danska došla u posjed tih otoka? Tako što su i Skandinavci imali svoje "Istočno Indijske" i "Zapadno Indijske" kompanije po uzoru na Britance i Francuze. Danska Zapadno-Indijska Gvinejska Kompanija zauzela je nenaseljeni otok Sv.Toma 1672. Zatim je zauzela britanski otok Sv. Ivan 1683., te je kupila francuski otok Sv. Križ 1733.

Danska je ujedno od 1721. godine bila prisutna na zapadnoj obali Grenlanda. Sve veći broj danskih ekspedicija počeo je dosezati prethodno neprohodna područja na sjeveru i istoku Grenlanda od 1880-ih. Danska je od tada pokušavala kolonizirati Grenland u cijelosti.

Ova američka Deklaracija je značila da su Amerikanci pravno priznali danski suverenitet nad cijelim Grenlandom. Dana 21. svibnja 1921. Danska je formalno proglasila da je cijeli Grenland podvrgnut danskoj vlasti.”