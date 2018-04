Nakon ovoga više nećete stavljati aluminijsku foliju na dno pećnice

Bez obzira na to koristite li se njome samo za nedjeljni ručak ili pak svaki dan, pećnica je gotovo neizostavan kuhinjski aparat u svakom domu.

No, neke stvari radimo pogrešno. Jedna od najčešćih pogrešaka, ali i najopasnijih, jest ona s postavljanjem aluminijske folije na dno ili bočne strane pećnice kako biste je zaštitili od prskanja, izlijevanja masnoća i sl. Folija može reflektirati toplinu i utjecati na duljinu pečenja namirnica, piše Mash. Može se i zalijepiti za pećnicu i prouzročiti štetu koju ne pokriva jamstvo nakon kupnje. Može doći i do izbijanja požara i blokirati otvor ventilacije zbog čega je u praksi dolazilo i do trovanja ugljikovim monoksidom. Ma koliko vam se to činilo nevjerojatnim, neki ljudi zaista ne provjere je li sigurno pokrivati određene dijelove pećnice aluminijskom folijom. Nemojte to raditi, pećnicu nakon korištenja operite i nećete se boriti sa zagorjelim i masnim mrljama idući put prije uporabe.

Ovo su ostale pogreške koje često rade oni koji se koriste pećnicom pri pripremi hrane:

Ne zagrijavate pećnicu

Ako namjestite najveću temperaturu na pećnici, ona će se zagrijati već za tri-četiri minute. Nakon toga je namjestite na željenu temperaturu.

Kolači gore, pizza dolje

Čak i kada se zagrije, trebate paziti na to gdje stavljate određeno jelo. Primjerice, kolače pecite bliže vrhu pećnice, kao i jela koja želite zapeći, a pizzu ili povrće pecite na dnu pećnice.

Ignorirate upute proizvođača

Često mislimo kako ne trebamo čitati upute za uporabu jer nema tu ničega što ne znamo. Dobra je odluka pročitati upute i znati gdje pećnica najviše zagrijava, za koliko se zagrije, kakve su dodatne opcije...