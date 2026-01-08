RECEPT DANA Mekane pogačice sa svježim sirom i slaninom koje nestaju za tren!

Ako tražite savršen domaći zalogaj koji miriše na toplinu kuhinje i okupljanje oko stola, ove pogačice sa svježim sirom i slaninom pravi su izbor. Mekane iznutra, hrskave izvana i bogatog okusa, idealne su za doručak, užinu ili kao slani dodatak druženjima. Najbolje od svega – jednostavne su za pripremu. Recept je podijelila food blogerica @sandy_taste. Uživajte!

Sastojci:

300 g glatkog brašna

250 g margarina

330 g svježeg sira

1 jaje

1 žličica soli

1 prašak za pecivo

100 g slanine

Za premaz i posipanje:

1 žumanjak

sezam (po želji)

Priprema: U zdjeli izmiksajte svježi sir, jaje, sol i margarin dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Dodajte brašno pomiješano s praškom za pecivo, zatim umiješajte slaninu narezanu na sitne kockice. Zamijesite mekano tijesto, zamotajte ga u prozirnu foliju i stavite u hladnjak na najmanje dva sata kako bi se lijepo steglo. Ohlađeno tijesto razvaljajte na pobrašnjenoj radnoj površini na debljinu oko pola centimetra. Preklopite bočne strane prema sredini, zatim gornju i donju stranu, pa tijesto vratite u hladnjak na dodatnih 30 minuta.

Nakon toga tijesto ponovno razvaljajte u veći pravokutnik, ovaj put na debljinu oko 1 cm. Kalupom ili malom čašicom izrežite pogačice i složite ih na lim obložen papirom za pečenje. Premažite ih žumanjkom i, po želji, pospite sezamom. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C dok ne poprime lijepu zlatno-smeđu boju. Poslužite tople ili mlake.