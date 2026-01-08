Zbog teške alergijske reakcije nekoliko minuta bio je mrtav: 'Otkrio sam šokantnu istinu o svijetu'

Čovjek koji je nakratko bio klinički mrtav nakon teške alergijske reakcije tvrdi da je tijekom tog iskustva doživio spoznaje koje su mu zauvijek promijenile pogled na život – i na samu stvarnost. Matthew Melton bio je na koncertu kada je posegnuo za naizgled bezazlenom vrećicom sjemenki suncokreta. Ubrzo nakon toga primijetio je osip koji se počeo širiti po vratu, a kako su se simptomi pogoršavali, shvatio je da se događa nešto ozbiljno. Hitno je prevezen u bolnicu, gdje su mu liječnici dali antihistaminike i steroide kako bi zaustavili alergijsku reakciju.

No tada se, prema njegovim riječima, dogodilo nešto neočekivano – srce mu je stalo. Matthew tvrdi da je u tom trenutku bio “odbačen u crvotočinu” i da se našao na neobičnom mjestu izvan fizičkog svijeta. Svoje iskustvo opisao je na YouTube kanalu The Other Side Near Death Experience, rekavši da tada više nije imao osjećaj tijela, očiju ni prostora kakav poznajemo. “U trenutku kada umreš, više nisi u fizičkom svijetu. Ono što sam doživljavao kao tamu možda uopće nema veze sa svjetlom ili tamom”, ispričao je.

Osjećaj izlaska iz tijela opisao je kao čisto blaženstvo. “Kao da je sav teret svijeta nestao. Osjetio sam što znači biti istinski slobodan i tko zapravo jesmo”, rekao je. Nakon toga, tvrdi, doživio je snažnu spoznaju da je život kakav poznajemo svojevrsna iluzija te da postoji dublja, često pogrešno shvaćena priroda stvarnosti.

Povratak u tijelo, međutim, bio je sve samo ne ugodan. “Osjećaj ponovnog ulaska u ljudsko tijelo bio je najgori koji sam ikada doživio. Povratak gravitacije i taj osjećaj zarobljenosti bili su užasni”, prisjeća se. Ipak, dodaje da je iz iskustva izvukao i nešto pozitivno – uvjerenje da život ima svrhu i da smo ovdje kako bismo nešto naučili.

Liječnici su mu kasnije objasnili da su ga “na trenutak izgubili” prije nego što su ga reanimirali u operacijskoj sali. Utvrđeno je da je imao alergijsku reakciju na pesticide korištene na grickalicama, a zatim i anafilaktički šok na primljene steroide.

Iskustvo bliske smrti potaknulo ga je da preispita vlastiti život i, kako kaže, postane brižnija i svjesnija osoba. Iako ne tvrdi da ima sve odgovore, uvjeren je da nakon smrti postoji nešto – nešto što bi, prema njegovim riječima, “oduševilo svakoga”.