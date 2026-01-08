FOTO Smještaj samo za elitu! Evo koliko je Maja Šuput iskeširala za ovu vilu

Naša glazbena ikona, Maja Šuput, ovih dana uživa na egzotičnom Baliju, gdje je pobjegla od hladnoće i svakodnevnih obaveza.
Na otočje u Indoneziji otputovala je sa svojim partnerom, Šimom Elezom, poznatim iz reality showa Gospodin Savršeni, njezinim sinčićem Bloomom te nekoliko prijatelja.
Pjevačica je podijelila niz fotografija na kojima je pokazala luksuzni smještaj u kojem borave.
Uz slike i snimke na kojima uživa u velikom bazenu sa Šimom, podijelila je i video svog sina Blooma, koji je bio oduševljen raskošnim ambijentom. Njihovo simpatično društvo smjestilo se u pravu oazu mira, okruženu prirodom i stablima.
Naime, odsjedaju u ekskluzivnoj vili Naga Putih, smještenoj u blizini Ubuda, kulturnog središta Balija.
Cijena noćenja u ovoj impresivnoj vili kreće se od 490 do 560 eura po noći, prema informacijama na službenoj stranici Bookinga.
Vila je modernog dizajna, smještena u spektakularnom okruženju tropske džungle, iznad rijeke Petanu, u povijesnom selu Umahanyar, samo nekoliko kilometara od centra Ubuda. Osmišljena je tako da spaja luksuz s prirodom, pružajući potpunu privatnost i mir.
Vila Naga Putih sadrži četiri klimatizirane spavaće sobe, svaka s vlastitom kupaonicom, a može ugostiti do osam osoba, uz mogućnost smještaja još dvije na pomoćnim ležajevima.
Posebna atrakcija je 13-metarski infinity bazen s pogledom na zelenu džunglu, savršen za opuštanje i uživanje u prirodi. Gosti mogu uživati u medijskoj sobi, vrhunskoj tehnologiji, surround sound glazbenom sustavu u dnevnom boravku, te moderno opremljenoj kuhinji.
Vila također nudi više unutarnjih i vanjskih prostora za objedovanje, a postoji mogućnost angažiranja privatnog kuhara uz dodatnu naknadu.
U cijenu boravka uključene su brojne pogodnosti: voditelj vile, svakodnevno čišćenje, doručak, bežični internet i profesionalno osoblje koje brine o gostima.
Na zahtjev se mogu organizirati dodatne usluge poput prijevoza iz zračne luke, privatnog vozača, izleta, nabavke namirnica ili personaliziranih tura.
Ovim luksuznim smještajem, Maja Šuput očito je odlučila spojiti odmor, privatnost i vrhunski komfor, uživajući u jednom od najčarobnijih dijelova Balija.
