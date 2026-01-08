FOTO Smještaj samo za elitu! Evo koliko je Maja Šuput iskeširala za ovu vilu

Uz slike i snimke na kojima uživa u velikom bazenu sa Šimom, podijelila je i video svog sina Blooma, koji je bio oduševljen raskošnim ambijentom. Njihovo simpatično društvo smjestilo se u pravu oazu mira, okruženu prirodom i stablima.
Vila je modernog dizajna, smještena u spektakularnom okruženju tropske džungle, iznad rijeke Petanu, u povijesnom selu Umahanyar, samo nekoliko kilometara od centra Ubuda. Osmišljena je tako da spaja luksuz s prirodom, pružajući potpunu privatnost i mir.
Posebna atrakcija je 13-metarski infinity bazen s pogledom na zelenu džunglu, savršen za opuštanje i uživanje u prirodi. Gosti mogu uživati u medijskoj sobi, vrhunskoj tehnologiji, surround sound glazbenom sustavu u dnevnom boravku, te moderno opremljenoj kuhinji.