Znate li koliko često biste trebali mijenjati spužvice za pranje suđa? Odgovor bi vas mogao iznenaditi!

Mislite da su vaše kuhinjske spužve jednostavno sredstvo za čišćenje posuđa? Razmislite ponovno. Iako svakodnevno brišu tanjure, čaše i pribor, spužve su vlažne, tople i pune ostataka hrane – savršeno okruženje za milijarde bakterija. Znanstvenici sada otkrivaju koliko mikroba zapravo živi u vašim spužvama i zašto bi možda bilo vrijeme da razmislite o alternativama, poput četki za pranje posuđa.

Kako piše BBC, mnoge vrste bakterija uspijevaju preživjeti u ekstremnim uvjetima – od dubina Zemljine kore do smrznute tundre. Ali kuhinjska spužva? To im je raj. Tople su, vlažne i prepune mrvica hrane, idealno mjesto za rast mikroba. Godine 2017., mikrobiolog Markus Egert sa Sveučilišta Furtwangen otkrio je nevjerojatnu raznolikost mikroba u korištenim spužvama – čak 362 vrste. Na nekim mjestima gustoća bakterija dosezala je 54 milijarde po kvadratnom centimetru. “To je slično količini bakterija u ljudskoj stolici”, kaže Egert.

Spužve su pune rupica, što mikrobi koriste kao “stanove” za svoj rast. Lingchong You sa Sveučilišta Duke 2022. je pokazao da raznolikost veličine pora potiče najveći rast bakterija, jer različiti mikrobi imaju različite potrebe.

Jesu li ove bakterije opasne?

Dobra vijest je da većina bakterija u spužvama nije štetna za zdravu osobu. Egertova studija pokazala je da pet od deset najčešćih vrsta bakterija može biti problematično samo za osobe sa slabijim imunološkim sustavom, starije osobe ili djecu. Jennifer Quinlan, profesorica sigurnosti hrane u SAD-u, otkrila je da samo 1-2% kuhinjskih spužvi sadrži bakterije povezane s trovanjem hranom. Većina mikroba uzrokuje samo neugodne mirise.

No, postoje situacije u kojima spužve mogu biti problematične. Ako u njih dospije patogen poput salmonele, struktura spužve omogućava njegov rast. Studija norveškog instituta Nofima pokazala je da salmonela uspijeva preživjeti u spužvama, dok u četkama brzo ugine – zahvaljujući boljoj ventilaciji i sušenju.

Idealno, kuhinjsku spužvu trebalo bi mijenjati jednom tjedno. Postoje i trikovi za održavanje higijene:

Pranje u perilici posuđa ili mikrovalnoj pećnici 1 minutu može ubiti većinu bakterija.

Stavljanje u kipuću vodu ili dezinfekcijsko sredstvo također djeluje, iako neke bakterije mogu preživjeti.

Ne ostavljajte spužvu u sudoperu – osušite je između upotreba i uklonite višak vlage i ostatke hrane.

“Ne bih uopće koristio kuhinjske spužve. Četka je puno bolja opcija”, kaže Egert. Naime, četka sadrži manje bakterija, brže se suši te se lakše čisti. Ako želite održavati kuhinju čistom i smanjiti izloženost potencijalno štetnim bakterijama, možda je vrijeme da spužvu zamijenite četkom.