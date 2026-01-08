Istraživanje otkrilo: Žene obožavaju ćelave muškarce, a evo što im je još posebno seksi

Dragi muškarci, zaboravite na paniku zbog zalizaka i prorijeđene kose. Čini se da dio žena danas preferira upravo ono od čega najviše strahujete: ćelavu glavu. Prema istraživanju koje je naručila platforma Illicit Encounters, žene češće privlače ćelavi muškarci nego oni s bujnom frizurom. Illicit Encounters je, naime, anketirao 2.000 žena kako bi otkrio koje fizičke osobine kod muškaraca doživljavaju najatraktivnijima. Rezultati su iznenadili mnoge: ćelava glava našla se pri samom vrhu liste poželjnosti, i to kao druga najpoželjnija značajka, ispred tamne, kovrčave i plave kose, koje su završile znatno niže na ljestvici, piše New York Post.

Zašto ćelavo može biti tako privlačno? Autori istraživanja nagađaju da se ćelavost često povezuje s pozitivnim osobinama poput zrelosti, inteligencije, iskrenosti i obrazovanja, ali i s jednom specifičnom vrstom društvene dominacije, samouvjerenošću koja istovremeno ne djeluje prijeteće. Drugim riječima, ćelava glava može odavati dojam osobe koja je 'svoja' i ne opterećuje se dokazivanjem.

Ipak, jedno je 'pobijedilo' ćelavost: mišićava građa. No, ćelavost je i dalje na vrhu. A kada pomislite na holivudske primjere, nije teško shvatiti zašto se taj trend uopće spominje. Channing Tatum, Dwayne 'The Rock' Johnson, Jesse Williams, Bruce Willis, Jason Statham, Terry Crews… Popis poznatih ćelavih frajera je prilično dugačak.

Naručitelji ovog zanimljivog istraživanja poručili su da su ćelavi muškarci među najseksi tipovima, uz napomenu da je ljepota, naravno, uvijek u oku promatrača. Prema rezultatima, osim izraženih mišića i sjajne glave, poželjnosti pridonose i plave oči te brada. Kombinacija je to koja se očito dobro prodaje i u stvarnom životu i na društvenim mrežama. Tek nakon toga na ljestvici muške privlačnosti slijede tamna kosa, pa kovrčava kosa, visoke jagodice, zatim plava kosa, dok su se zelenе oči, dlake na prsima, tetovaže i piercing našli pri dnu liste.

Zanimljivo je i to što rezultati dolaze u trenutku kada sve više muškaraca traži načine da vrati kosu, od putovanja u Tursku na transplantacije do raznih estetskih tretmana. No, ako je vjerovati ovom istraživanju, možda dio njih uzalud troši živce i novac. Pogotovo jer neki zahvati i tretmani nose ozbiljne rizike pa se nameće jednostavna ideja: umjesto lova na savršenu liniju kose, možda je najatraktivniji potez prihvatiti ćelavost i nositi je s više samopouzdanja.