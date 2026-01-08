Naši Portali
Zaboravite sol: Led na stepenicama nestaje u trenu s kombinacijom ovih jeftinih sastojaka

Ana Hajduk
08.01.2026.
u 13:30

Ovim jednostavnim trikom zaštitit ćete svoje površine, smanjiti rizik od ozljeda i izbjeći dugoročnu štetu koju sol može uzrokovati.

Snijeg koji je posljednjih dana napadao, u kombinaciji s niskim temperaturama, stvara brojne probleme i opasne uvjete – ne samo na cestama, već i na pločnicima, stepenicama te prilazima stambenim zgradama i kućama. Klizavi ulazi postaju svakodnevni rizik, osobito za djecu, starije osobe i kućne ljubimce. Srećom, postoje jednostavna i učinkovita rješenja za uklanjanje leda koja ne uključuju sol – i pritom ne oštećuju površine.

Iako je sol vrlo učinkovita na cestama, u kućnom okruženju može napraviti više štete nego koristi. Pješačke staze, prilazi i stepenice najčešće su izrađeni od betona ili su popločani, a sol na takvim površinama djeluje izrazito agresivno. Već nakon jedne zime može doći do pucanja i raspadanja betona. Iako pločice nešto bolje podnose sol, fuge su znatno osjetljivije – sol prodire u spojeve, zadržava vlagu i uzrokuje oštećenja koja postaju vidljiva već nakon nekoliko sezona, prenosi Metropolitan

Kako se riješiti leda bez soli?

Postoji jednostavna, pristupačna i vrlo učinkovita alternativa koju možete pripremiti kod kuće. Potrebno je:

  • 2 litre tople vode
  • 1 žlica deterdženta za pranje posuđa
  • oko 50 ml 70-postotnog alkohola

Sastojke pomiješajte u odgovarajućoj posudi i tekućinu pažljivo nanesite na stepenice ili prilaz. Led će se vrlo brzo početi topiti, a površina će postati sigurnija za hodanje. Prije nanošenja smjese važno je ukloniti što više snijega i leda lopatom ili strugalicom. Ako nemate sve sastojke pri ruci, može pomoći i samo deterdžent ili alkohol pomiješan s vodom, no najbolji i najbrži učinak postiže se upravo kombinacijom oba sastojka.
