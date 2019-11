Od robota koji pjeva do maske za oči koja određuje snove: Koji je proizvod najbolji za dobar san?

Tvrtke koje se bave izumom novih uređaja primili su se posla i odlučili rješiti ovaj problem.

Industrija spavanja vrijedna je 100 milijardi funta - i još uvijek raste. Ljudi su očajni pa kupuju ove uređaje za koje vjeruju da će magično otkloniti njihove probleme sa spavanjem. "Ljudi su zbunjeni i očajni", kaže Neil.



"Mnogim ljudima odgovor na nespavanje leži u njihovom umu i stvaranju vremena. Većina ovih proizvoda su privremeno rješenje. Tišina, mrak i temperatura od 16 do 18 stupnjeva, opušteno tijelo i um - sve potrebno za dobar odmor."



Ali za one koji i pored svega navedenog ne mogu spavati neki od ovih proizvoda su rješenje. Stanley je prokomentirao svaki i ocjenio ga.

1. KOOKON SLUŠALICE

Nose se tijekom noći, a ove mekane slušalice pomažu da zaspite uz glazbu, zvuk kiše ili oceana. Također, imaju senzore koji bilježe vaše iskustvo - uz što se najbolje spavali kako biste znali za ubuduće.



"Nekim ljudima je spavanje uz glazbu odlično, odvlači im misli. Ovo je sjajno rješenje za one koji idu na kognitivno-bihevioralnu terapiju koja propagira drugačije misli o spavanju i na taj način rješava problem. Ali s obzirom da je ovo samo savjet, a ne klinički program, nisam uvjeren da djeluje dugoročno."

2. MLIJEKO ZA BOLJI SAN

Tvorac ovog mlijeka s okusom vanilije kaže kako će vam ono pomoći da odspavate osam sati tijekom noći. Korijen valerijane i med, koji, kako tvrdi, sadrži savršenu mješavinu šećera koji vam mogu pomoći u snu.

Stručnjak Neil: "Svi smo upoznati s toplim napitcima, pogotovo mlijekom kao sredstvom za smirivanje i lakši san, tako da je ovo sve stvar glave i uma. Hoće li vas odmah uspavati? Neće. Hoće li vam pomoći da se opustite? Sigurno, ako ga koristite kao takvo sredstvo. Valerijana ima učinak relaksacije, šećer ne."



3. JASTUK PROTIV HRKANJA

Ispitano od strane britanske udruge za hrkanje i apneju, koja je otkrila da ovaj jastuk koji iam ergonomsku pjenastu jezgru u obliku slova S dizajniranu da podrži glavu i vrat u pravom položaju za poboljšanje disanja i otvaranje dišnih puteva. Smanjuje hrkanje za 50%.



"Hrkanje je uzrokovano blokadom u dišnim putevima i do njega dolazi u određenim položajima u kojima spavate, pa je tako ovaj jastuk dobar samo za one koji hrčku dok spavaju na leđima."

"Mi se uglavnom prirodno okrenemo 12 do 20 puta tijekom noći. Samim time ovaj uređaj ne može raditi. Pričvrstite tenisku lopticu na pidžamu, na leđa ako ne želite spavati u toj poziciji i hrkati - ima isti učinak."

4. SOMNOX ROBOT KOJI PJEVA

Ovaj robot je veličine jastuka a imitira ritam disanja koji vam, navodno, pomaže pri tome da lakše zaspite. Emitira umirujuće zvukove kao uspavanke.



"Dovoljno je teško imati nekoga kraj sebe u krevetu, a zamislite ogromnog robota. Duboko i polako disanje dio je meditacije i može vam pomoći zaspati, ali ne treba vam skupi robot za to. Uspavanke koristimo na djeci već tisuću godina, ali ovisi tko ih pjeva: mamin glas pomaže jer je umirujuć. Sve drugo nema isti efekt.", tvrdi Stanley.

5. MASKA KOJA UTJEČE NA SNOVE

Ova maska za oči navodno ubrzava dolazak do REM faze spavanja, odnosno dio u snu kada sanjamo. Sjajem LED svjetla na zatvorenim očima "otključava" svijet lucidnog sanjanja.

Stanley kaže "Često tijekom noći na trenutak postanete svjesni da sanjate - i ako to prakticirate, zapravo možete preuzeti kontrolu nad svojim snovima. To je poznato kao lucidno sanjanje."



"San imamo otprilike svakih 90 minuta dok spavamo, pa neki ljudi postave vrlo nježni alarm kako bi ih djelomično probudili u tom trenutku u nadi da će to izazvati sposobnost lucidnog sna."



Čini se da ova maska ​​za oči radi istu stvar, ali sa svjetlima, koja mogu djelovati - ali nije korisno.



U lucidnom snu ne ulazite u svijet kreativnosti ili uvida, nema koristi za zdravlje i nema dokaza da ovaj uređaj može povećati trajanje REM sna.



Zapravo, pokušavajući se probuditi kako biste kontrolirali svoje snove, vjerojatno ćete manje spavati.

Na ovom popisu bizarnih proizvoda za lakši san našla se i jedna stvar koju je Niel Stanley dobro ocijenio.

6. KOGNITIVNO BIHEVIORALNA TERAPIJA

CBT program ili kognitivno-bihevioralna terapija program je razvijen putem javnih financiranja istraživanja i kliničkih ispitivanja, kažu proizvođači, tim britanskih znanstvenika i liječnika.



Stanley tvrdi kako je ovo najbolja opcija bez recepta ako imate problema sa spavanjem.



Jedna od nekoliko besplatnih aplikacija je upravo CBT-i (kognitivno bihevioralna terapija za nesanicu) i usmjerena je na promjenu stavova i ponašanja oko spavanja - na taj način olakšava zaspati.

"CBT-i je kao recept za kolač - dobili ste svi iste sastojke, ali neka ih stvarno koristi na svoj način."



"Ne mogu svi pristupiti ovoj terapiji licem u lice, tako da je aplikacija čini pristupačnijom. Koristite ju onoliko dugo koliko je potrebno."



Ocjena: 10/10

