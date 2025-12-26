Obratite pozornost: Ovo je sedam znakova da vaš ljubimac trpi zbog hladnoće

Psi, baš kao i ljudi, osjete niske temperature i mogu im biti neugodne kada zima stisne. Iako su neki psi otporniji na hladnoću zbog guste dlake, mnogi su osjetljivi na niske temperature, vjetar i vlagu. Vlasnici često ne primijete znakove nelagode kod svojih četveronožnih prijatelja zbog čega je važno pratiti njihovo ponašanje i pružiti im dodatnu zaštitu i toplinu tijekom hladnih dana. Veterinar je izdao upozorenje vlasnicima kućnih ljubimaca o sedam simptoma na koje treba obratiti pozornost ove zime, a koji bi mogli signalizirati "ozbiljnije" zdravstvene probleme.

Kako temperature nastavljaju padati, tako se i naše voljene životinje možda bore s teškim uvjetima. Stručnjaci iz Mediveta, vodećeg britanskog pružatelja veterinarske skrbi, potaknuli su vlasnike kućnih ljubimaca da pomno prate svoje krznene ljubimce kako hladniji mjeseci dolaze. Od bolesti i šapa oštećenih mrazom do teških stanja poput hipotermije, veterinari su upozorili da zimsko vrijeme može izazvati brojne zdravstvene komplikacije za kućne ljubimce, pri čemu se rani znakovi često previde, piše Mirror. Dok se odgovorni vlasnici trude zaštititi dobrobit svojih ljubimaca tijekom cijele godine, zima može donijeti jedinstvene rizike i opasnosti.

Tijekom razdoblja lošeg vremena treba pratiti nekoliko znakova upozorenja kod vašeg ljubimca koji bi mogli ukazivati ​​na nešto zabrinjavajuće. To uključuje: drhtanje, prekomjerno kihanje, curenje iz nosa, stalno suzenje očiju, suha ili perutavu kožu, pospanost i cviljenje.

Hipotermija kod kućnih ljubimaca predstavlja ozbiljan rizik i u ekstremnim okolnostima može biti kobna, što čini svjesnost o simptomima ključnom. Do nje dolazi kada tjelesna temperatura životinje padne na opasno nisku razinu, što zatim može izazvati zdravstvene komplikacije koje mogu rezultirati otkazivanjem organa. Čak i manji slučajevi mogu uzrokovati probleme. Ako sumnjate da vaš ljubimac pati od hipotermije, odmah potražite veterinarsku pomoć.

Posebni znakovi hipotermije kod kućnih ljubimaca također uključuju: drhtanje (iako to može naglo prestati kod kućnih ljubimaca kada im temperatura dosegne opasno niske razine), blijede usne i desni, manjak energije i gubitak koordinacije. Dr. Rhian Littlehales, direktorica kliničkog upravljanja u Medivetu, dala je savjete da bi pomogla vlasnicima da zaštite svoje ljubimce tijekom brutalnih zimskih mjeseci.

"Iako je važno da vaš ljubimac i dalje ima vremena za vježbanje i pauze za toalet, osigurajte da bude vani samo na kratke, ali česte intervale da biste smanjili izloženost hladnoći. Dugotrajno izlaganje hladnoći može uzrokovati pucanje šapa vašeg ljubimca, pa čak i smrzavanje, stoga je važno da šetnje i boravak na otvorenom budu kratki te da ljubimci uvijek ostanu u pokretu i aktivni", objasnila je dr. Littlehales. Veterinarka je također preporučila pregledati šape psa ili mačke nakon šetnje zbog znakova ozljede te je potaknula vlasnike da budu pažljivi i provjere pokazuje li ljubimac znakove nelagode.

Iskusni trener pasa otkriva: Ovih 5 pasmina ne biste trebali birati za ljubimca

Zaleđene površine predstavljaju prijetnju životinjama, ali slično tome, proizvodi za odmrzavanje poput pijeska s ceste i antifriza mogu stvoriti probleme poput kemijskih opeklina i suhih, ispucalih šapa. Veterinarka je predložila pranje šapa toplom vodom nakon što se ljubimci vrate izvana da biste bili sigurni da nema ostataka. "Ove kemikalije također mogu biti štetne za vašeg ljubimca ako se progutaju, posebno za mačke jer čak i mala količina može uzrokovati zatajenje bubrega, pa čak i smrt, stoga budite oprezni i spriječite da dospiju na dlaku ili da je ljubimci ližu sa šapa. Ako vaš ljubimac dođe u kontakt s tim tvarima, temeljito ih uklonite toplom vodom prije nego što ga osušite", savjetovala je veterinarka.

Također je savjetovala vlasnicima da razmotre kupovinu kaputa za svoje ljubimce, da osiguraju da su cijepljenja ažurna i da budu posebno oprezni tijekom ledenog vremena koje životinjama može otežati održavanje kontakta s tlom jer to može dovesti do prijeloma ili uganuća.