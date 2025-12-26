Plitvice zovu na sarmu, juhu od janjetine, namaz od base i čvaraka, fritule...

Kroz Nacionalni park Plitvička jezera godišnje prođe čak 1,5 milijuna gostiju, a mnogi se vraćaju kako bi netaknutu prirodu doživjeli u svim godišnjim dobima. Jedan od najpopularnijih europskih nacionalnih parkova i pravi hrvatski biser, s kaskadnim slapovima koje napajaju bujice vode iz jezera i podzemnih izvora, naš je najposjećeniji nacionalni park i često ga nazivaju rajem na zemlji – mjesto gdje, šetajući njegovim stazama, možete čuti jezike iz svih krajeva svijeta. Zimi u ovaj dio Like rado zalaze domaći gosti, najsretniji kada mogu uživati u zimskim radostima, vidjeti djelomično zaleđene kaskade, šetnice pokrivene snijegom, dok se iz restorana širi miris hrane koji budi sva osjetila.

Gastronomija NP-a Plitvice toliko je posebna da privlači sve veći broj gastronoma, ali i svih onih koji vikende žele provesti u prirodi s posebnim doživljajima. Nekoliko je restorana na području Parka koji i u ovo zimsko vrijeme nude odlične menije i gdje možete kušati odležane steakove, slastice od ličke base, janjetinu s roštilja, ispod peke, u juhi, ali i vrlo popularan Lički ručak. Ponuda je raznolika, a cijene povoljne, čemu svakako treba dodati da nigdje na svijetu nećete jesti domaću hranu s pogledom na netaknutu prirodu ili slapove.

Foto: Nikola Zoko

– Zanimljiv je podatak da gotovo 70.000 Zagrepčana svaki vikend traži inspiraciju gdje provesti vikend. Slično je i s onima koji žive u Zadru, Šibeniku, Splitu... Kako bismo ovu destinaciju stavili u fokus domaćim gostima, posebno u ovo vrijeme, izvan sezone, trudimo se ponuditi najbolje od najboljeg; povoljne ulaznice koje ćete sada platiti samo deset eura za odrasle posjetitelje, mogućnost višednevnog boravka uz noćenje u nacionalnom parku te gastronomiju koja je jedinstvena u Hrvatskoj – kaže Tomislav Kovačević, ravnatelj NP-a Plitvička jezera.

Čak 53 godine zaštitni znak Plitvičkih jezera je restoran Lička kuća, gurmanski raj s autentičnom ličkom kuhinjom. Tu se jede janjetina pod pekom, takozvani Lički zavežljaj, zatim riječna riba, sir škripavac, savijače i tradicionalna basa, sve s potpisom lokalnih “Lika Quality” namirnica. Ulazak u Gault&Millau Croatia 2025+TripAdvisor Travelers’ Choice dokaz je da se na ovom mjestu dobro pazi na ono što će se naći na ličkom tanjuru. Nekoliko kilometara dalje nalazi se nešto mlađi Black River Steak & Pasta House s odličnim izborom steakova odležanih do 55 dana, domaća ručno rađena pasta s umacima u kojima se sljubljuje moderno i tradicionalno, a sve upotpunjeno odličnom vinskom kartom. Moderni fine dining u srcu parka dobio je posebno mjesto u Gault&Millau Croatia 2025. postajući jedna od vodećih gastro adresa Like.

Foto: Nikola Zoko

U centralnoj zoni parka mjesto koje ćete uočiti tijekom obilaska parka novootvorena je Kavana Kozjak koja je po mnogočemu hit među onima koji žele na slani ili slatki način začiniti dan. U modernom novouređenom prostoru dominiraju staklene vitrine s velikim izborom elegantnih slastica bogatih okusa koje se rade upravo u ovom parku. Za one koji vole klasiku tu su i tradicionalne ličke štrudle. Posebnost ove kavane su sendviči tradicionalnih naziva, ali vrlo modernog načina kombiniranja namirnica. Za one koji će ove zime uživati u sanjkanju ili skijanju u Mukinjama okrjepu će ponuditi Vučnica s odličnom ponudom smash burgera i pizze. I na kraju za one koji putuju prema jugu gastro ruta NP Plitvička jezera završava u kultnom, obnovljenom restoranu Borje. Razne juhe, hladna predjela, razne vrste pasta, mesne plate, burgeri, salate, slastice, dug je popis jela koja možete kušati u ovom restoranu.

– Želja nam je da nas posjetitelji dožive kao gastro destinaciju jer to svakako jesmo. Ostanete li nekoliko dana, možete kušati menije u nekoliko restorana koji nude velik izbor raznih vrsta jela koja spremamo isključivo od svježih i domaćih namirnica – dodaje ravnatelj T. Kovačević.

Foto: Nikola Zoko

Od Zagreba su Plitvice udaljene dva sata vožnje automobilom, a od Zadra nešto manje, i zato je NP Plitvička jezera odlična vikend-destinacija onima koji žele život u velikim gradovima zamijeniti odmorom u prirodi. Zimske šetnje uz jezera, fotografiranje slapova i zaleđenih kaskada te boravak na svježem zraku bez većeg fizičkog napora čine Park dostupnim širokom krugu posjetitelja. Uređene šetnice i kraće rute prilagođene su svim dobnim skupinama, a ono što oduševljava je činjenica da je gotovo pola godine cijena ulaznice 10 eura za odrasle i 4 eura za djecu. U cijenu ulaznice uključeni su vožnja panoramskim vozilom i elektrobrodom po jezeru Kozjak, što omogućuje ugodan obilazak i tijekom zimskih mjeseci. U razdobljima kada snježni uvjeti to dopuštaju, ponuda se dodatno proširuje skijalištem i sanjkalištem na Mukinjama, čime Plitvice postaju i mjesto zimskih aktivnosti prilagođenih svim generacijama.

Za posjetitelje koji žele doživjeti Plitvička jezera u njihovu zimskom ritmu, boravak unutar Nacionalnog parka pokazuje se kao najpraktičnija i najcjelovitija opcija. Hotel Jezero, trenutačno jedini hotelski objekt unutar granica Nacionalnog parka, smješten je uz najveće jezero Kozjak i tijekom zimskih mjeseci posebno dolazi do izražaja zahvaljujući svojoj lokaciji. Organizirali su i advent u hotelu koji je posebno zanimljiv djeci i gdje se fritule prodaju za samo dva eura, kolika je i cijena kuhanog vina. Gosti koji su odsjeli u hotelu, u neposrednoj blizini prirodnih atrakcija, bez potrebe za dodatnim prijevozom, osim u šetnji Parkom, mogu uživati i u saunama i whirlpoolu, što dodatno pridonosi ugodi zimskog boravka.

Foto: Nikola Zoko

U sklopu zimskog programa hotel Jezero nudi i poseban, iznimno povoljan, aranžman pod nazivom “Zimski ugođaj na Plitvičkim jezerima”. Aranžmani su dostupni s jednim, dva ili tri noćenja uz doručak ili polupansion, a u cijenu boravka uključena je i ulaznica za Nacionalni park koja vrijedi tijekom cijelog boravka. Uz to, paket obuhvaća besplatno korištenje saune, whirlpoola i turske parne kupelji, kao i fitness dvorane i parking za goste hotela te besplatan prijevoz do nekog od restorana unutar Parka. Za one koji žele uživati u hrani u hotelu tu je i restoran Waterfall, u kojem se uživa u specijalitetima karakterističnim za Liku: janjetina, pastrva, ličke police ili brendirani Lički ručak koji prati godišnja doba i ponudu lokal- nih namirnica. Chef Dario Špehar pripremio je meni Ličkog ručka koji zaslužuje sve pohvale.

U zimskom periodu Lički ručak u fokus stavlja kraljicu zime sarmu, posluženu sa suhim mesom i pireom od ličkog krumpira. Lički ručak ima četiri slijeda: od hladnog predjela s namazima od base i čvaraka, izdašne juhe s komadićima janjetine, nakon čega vas čeka tanjur s prefinom sarmom i suhim mesom, a na kraju slatko, četvrto jelo: ličke fritule u kojima dominira šljiva, kao rakija u tijestu odnosno kao domaći pekmez od šljiva u završetku serviranja. Zimski boravak na Plitvičkim jezerima dodatno dobiva na posebnosti uz trodnevni novogodišnji aranžman, koji spaja prirodni ambijent Parka s autentičnom ličkom atmosferom. Svečana novogodišnja večera 31. prosinca u hotelu Jezero donosi elegantno okruženje, bogat gastronomski meni i glazbeni program, a poseban naglasak stavljen je na reprizu dočeka u kultnom restoranu Lička kuća prvog dana iduće godine, kada možete razgledati NP uz stručno vođenje. Navečer je predviđena zabava uz nastup KUD-ova te s organiziranim ručkom u restoranu Poljana, uz glazbenu pratnju tamburaša i grupe Like.