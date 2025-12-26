Luksuzno vjenčanje iz noćne more: 'Držali su nas sedam sati bez hrane'

Za mnoge goste, hrana je jedna od ključnih stavki na vjenčanju. Osim što doprinosi svečanom ugođaju i užitku, kvalitetan obrok često ostavlja snažan dojam o organizaciji i gostoljubivosti mladenca. Nedostatak ili loša priprema hrane može brzo pokvariti dojam i umanjiti zadovoljstvo sudionika, bez obzira na ljepotu ceremonije ili dekoracije.

Ne može se poreći da su troškovi vjenčanja ovih dana astronomski visoki, ali ako pozivate goste da prisustvuju vašem vjenčanju, koje traje satima, najmanje što možete učiniti je nahraniti ih. Jedan nezadovoljni sudionik podijelio je u objavi na Redditu svoje iskustvo s nedavnog vjenčanja kojem je prisustvovao. "Bili smo pozvani na formalno vjenčanje s vrlo strogo određenim dress codeom. Na vjenčanju je bilo posluženo samo predjelo, bez glavnog obroka. Jednosatna ceremonija nakon koje je slijedio šestosatni prijem s predjelom, bez organiziranog prijevoza do hotela koji smo trebali rezervirati ili prijelaza preko autoceste od crkve do mjesta prijema", napisao je razočarani gost.

Autor objave je dodao da su mladenci na svojoj web stranici naveli da gosti mogu očekivati večer plesanja, što zvuči zabavno, ali bez ikakve hrane, osim koktela od kozica i punjenih jaja, piše New York Post. To je, prema njemu, zločin. Mnogi su korisnici odlučili podijeliti svoja mišljenja u komentarima. "Vaš vjenčani dar trebao bi biti naručivanje pizza za prijem", našalila se jedna osoba.

Jedna bivša mladenka se uključila u raspravu te je napisala da mnogi zaručnici ne shvaćaju koliko stvari mogu postati skupe pri planiranju vjenčanja, ali to ne opravdava štednju na gostima. "Kada sam se ja udavala, tada smo imali vrlo formalnu viziju. No, bili smo mladi i nismo potpuno razmislili o svemu. Rezervacija formalnog prostora značila je i formalne pozivnice koje su trebale odražavati razinu elegancije, što je potom utjecalo na odabir jela, tortu, cvijeće i sve ostalo", napisala je.

Dodala je da nisu imali strogi dress code za svoje goste, ali su željeli da žene imaju elegantne, formalne haljine, a muškarci odijela. "Naš je budžet zbog toga morao biti veći nego što smo planirali", objasnila je. "Na posljednjem vjenčanju na kojem sam bila, mladenka i mladoženja su nas nahranili večerom i onda su poslužili pileće nuggetse oko 22 sata da bi svi imali još jedan obrok tijekom zabave", napisala je jedna korisnica.