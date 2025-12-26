Tajni saveznik protiv mamurluka? Liječnica tvrdi da ova namirnica može ublažiti posljedice alkohola

Doista je najljepše doba godine – barem dok se ne probudite s mamurlukom nakon večeri prepunih blagdanskih pića. Ako vam je poznat onaj teški jutarnji osjećaj nakon previše kuhanog vina, šampanjca ili koktela, možda će vas iznenaditi jedan jednostavan savjet koji ovih dana kruži društvenim mrežama.

U viralnom TikTok videu, @neenziemd, liječnica pulmologije i intenzivne njege, otkrila je da sir može pomoći u smanjenju rizika od mamurluka – a s obzirom na to da je Božić, velika je vjerojatnost da će se negdje u blizini ionako naći bogata plata sa sirom. “Ako planirate izlazak i znate da ćete piti alkohol, jedenje sira prije konzumacije može smanjiti rizik od mamurluka”, objašnjava liječnica. Razlog? Sir je bogat proteinima, mastima i složenim ugljikohidratima koji oblažu želudac i usporavaju apsorpciju alkohola u krvotok.

Osim toga, sir može pomoći tijelu da učinkovitije metabolizira alkohol i smanjiti opterećenje jetre. “Pun je vitamina B i kalcija – hranjivih tvari koje se troše tijekom konzumacije alkohola”, dodaje. Kalcij pritom pomaže u pravilnoj funkciji živaca i mišića, dok su vitamini B skupine ključni za energiju i metabolizam. Ipak, liječnica upozorava: “Najbolja opcija uvijek je – ne piti. No ako već pijete, barem pojedite malo sira prije”.

Koliko je alkohola potrebno za mamurluk?

Doktorica Bhavini Shah, liječnica opće prakse iz LloydsPharmacy Online Doctora, pojasnila je kako izgledaju različite faze konzumacije alkohola. “Već jedna do dvije jedinice alkohola mogu ubrzati rad srca, proširiti krvne žile i stvoriti blagi osjećaj euforije”, kaže. Jedna jedinica iznosi 10 ml čistog alkohola – otprilike količinu koju prosječna odrasla osoba može preraditi u jednom satu.

Broj jedinica ovisi o jačini i količini pića. Primjerice, pola litre jakog lagera sadrži oko tri jedinice alkohola, dok slabiji lager ima nešto više od dvije. “Nakon četiri do šest jedinica alkohol počinje utjecati na živčani sustav – reakcije su sporije, prosudba lošija, a ponašanje impulzivnije”, objašnjava dr. Shah.

Kod oko osam jedinica većina ljudi može očekivati mamurluk – što je otprilike četiri standardne čaše vina ili četiri piva niže jačine. “Nakon osam jedinica san i vid su narušeni, a jetra više ne može preraditi sav alkohol tijekom noći”, dodaje. A ako se prijeđe granica od deset jedinica, dolaze ozbiljniji simptomi: mučnina, povraćanje, proljev, jaka glavobolja i dehidracija.

Iako sir nije čarobni lijek, mali zalogaj prije prvog pića mogao bi vam pomoći da blagdansko jutro dočekate s manje boli – i više energije za ostatke božićnog ručka.