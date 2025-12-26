Najpoznatiji 'biohaker' koji želi živjeti vječno je otkrio: 'Postići ću besmrtnost do 2039. godine'

Iako se ideja o vječnom životu nekima čini nemogućom ili čak pomalo ekstremnom, postoje ljudi koji ozbiljno vjeruju da je moguće znatno produljiti ljudski život, pa čak i izbjeći smrt. Vođeni napretkom znanosti, tehnologije i medicine, oni ulažu goleme napore i resurse u usporavanje starenja, optimizaciju tijela i potragu za načinima kako živjeti što dulje i zdravije.

"Pokušat ću postići besmrtnost do 2039. godine", rekao je biohaker Bryan Johnson dok je iznosio svoje planove za "vječni život". Poduzetnik iz Silicijske doline, poznat po ekstremnim eksperimentima dugovječnosti, vjeruje da se znanost, biologija i umjetna inteligencija konačno usklađuju da bi vječni život postao ostvariv. "Prođe jedna godina, a ja ostajem iste biološke dobi. Pozivam vas da mi se pridružite", rekao je svojim pratiteljima. Svoju je misiju uokvirio kao najstariju opsesiju čovječanstva, tvrdeći da je "izvor mladosti" oduvijek bio izvan dosega čovjeka, do sada. Prema riječima 48-godišnjaka, posljednje dvije godine su sve promijenile, piše Unilad.

"Po prvi put u povijesti života na Zemlji, u samo posljednjih 24 mjeseca, otvorio se prozor za svjesno biće da realno teži ovom cilju", rekao je. Opisao je taj dan kao "apsolutno lud". Iako je priznao da još ne postoji detaljan vodič korak po korak do besmrtnosti, Johnson inzistira na tome da dokazi već postoje u prirodi. "Trenutačno ne znamo kako će se postići besmrtnost 2039. godine, ali znamo da je besmrtnost moguća jer je priroda to već riješila", izjavio je 48-godišnjak.

Iako je priznao da to možda zvuči pomalo nategnuto, kao primjer je naveo stvorenja poput slatkovodne hidre koja ne stari te tzv. besmrtne meduze, koja može "resetirati" svoj životni ciklus. Također ističe da jastozi održavaju svoju DNK zahvaljujući vrlo aktivnoj telomerazi. "Moramo prenijeti taj 'softver' na ljude", objasnio je.

Johnson vjeruje da je umjetna inteligencija ključ svega ovoga, tvrdeći da je 2039. godina razuman cilj zbog ubrzane, umjetnom inteligencijom vođene, stope inovacija. "Umjetna inteligencija se transformira iz asistenta u znanstvenika", rekao je. U kombinaciji s naprednim praćenjem biomarkera, dodao je da to stvara povratnu petlju koja dramatično ubrzava napredak. Johnson tvrdi da je njegovo vlastito tijelo dokaz koncepta.

Nakon šest godina opsesivnih mjerenja i protokola, objasnio je da njegovo kardiovaskularno zdravlje, snaga, plodnost i hormoni funkcioniraju na elitnoj razini 18-godišnjaka. Ipak, priznao da nije sve moguće preokrenuti te je naveo blagi do umjereni gubitak sluha te mozak koji biološki ostaje na razini 42-godišnjaka.

Johnson je otkrio da u laboratoriju uzgajaju "tisuće klonova organa Bryana Johnsona" u posudama da bi se lijekovi i terapije mogli sigurno testirati prije nego što ih isproba na sebi. Bez obzira je li besmrtnost dostižna ili ne, Johnson je jasan u jednom: misli da je to "najcool cilj koji se može zamisliti" i kladi se u svoj život na njega.