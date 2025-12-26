Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
tko bi rekao...

Stručnjaci otkrili: Evo što se događa ženi ako neko vrijeme nema seksualnih odnosa

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
26.12.2025.
u 19:00

Ljudi koji se suzdržavaju od seksa s vremenom se počinju osjećati tromo, a želja za seksom polako nestaje, tvrdi terapeutkinja.

U nekom trenutku većina ljudi će iskusiti periode bez seksa, a ponekad mogu i potrajati. No, pravo je pitanje što se događa s tijelom u tom razdoblju. Kada prestanete imati spolni odnos, mogli biste početi primjećivati ​​neke promjene u svom tijelu. Žene bi mogle doživjeti bolnije menstrualne grčeve i stanjivanje stijenki vagine. Kod starijih žena, vagina također može imati problema s podmazivanjem kada ponovno započnete spolni odnos. Evo što se sve događa sa ženskim tijelom kada žena dulje vrijeme ne vodi ljubav, piše Insider.

Želja za seksom polako nestaje: Kod seksualnog nagona vrijedi pravilo 'koristi ga ili ga izgubi'. " Ljudi koji se suzdržavaju od seksa s vremenom se počinju osjećati tromo, a želja za seksom polako nestaje. Neki od mojih klijenata to stanje opisuju starom poslovicom 'Daleko od pogleda, daleko od srca", objašnjava dr. Sari Cooper, certificirana terapeutkinja.

Vaginalne stijenke se opuštaju: Ovaj problem se uglavnom odnosi na žene koje ulaze u menopauzu. "Ako starije žene nemaju redovno seksualne odnose, vaginalne stijenke se opuštaju, a ako se ponovo odluče na seksualne odnose to može biti jako bolno", napominje dr. Cooper.

Mjesečnice su bolnije: U nedostatku seksualnih odnosa kod žena se pogoršavaju menstrualni bolovi. Suprotno uvriježenom mišljenju, seksualni odnos za vrijeme mjesečnice može ublažiti menstrualne grčeve. "Maternica je mišić, a mnoge žene za vrijeme orgazma zapravo doživljavaju kontrakcije maternice što uzrokuje brže izbacivanje krvi. Grčevi se smanjuju, a menstrualna krv lakše izlazi iz tijela. Također, može doći do povećanja razine endorfina što isto pomaže kod menstrualnih grčeva", objašnjava dr. Robert Schneider.

Smanjena je lubrikacija: Još jedna nuspojava, koja se prvenstveno odnosi na starije žene, je problem lubrikacije vagine nakon apstinencije. Uz lubrikaciju pojavljuje se i problem stanjivanje stijenki vagine, a oboje su posljedica nedostatka hormona estrogena. "Mlade žene koje imaju 20 ili 30 godina, imat će puno estrogena koji će osigurati da ta tkiva ostanu zdrava, elastična i podmazana za vrijeme apstinencije. Kod žena od, na primjer 60 godina, jednom kad estrogen nestane, ne vraća se"; izjavila je dr. Lauren Streicher.

Manji je rizik od spolnih bolesti: Ne samo da će smanjiti rizik od dobivanja neke spolne bolesti, već i od infekcija urinarnog trakta. "Seksualni odnos je krivac za povećanje rizika od infekcije urinarnog trakta", objasnila je dr. Streicher. Većina urinarnih infekcija se pojavljuje unutar 24 sata nakon spolnog odnosa, a 'Američki magazin obiteljskih liječnika' je otkrio kako je 'učestalost seksualnih odnosa najbolji pokazatelj koje osobe će imati učestale upale urinarnog trakta.

Ovo je 7 zanimljivih činjenica o seksu i orgazmu koje većina ljudi ne zna, a mogle bi vas zaintrigirati
1/9
Ključne riječi
orgazam zdravlje žene intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!