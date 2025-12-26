Stručnjaci otkrili: Evo što se događa ženi ako neko vrijeme nema seksualnih odnosa

U nekom trenutku većina ljudi će iskusiti periode bez seksa, a ponekad mogu i potrajati. No, pravo je pitanje što se događa s tijelom u tom razdoblju. Kada prestanete imati spolni odnos, mogli biste početi primjećivati neke promjene u svom tijelu. Žene bi mogle doživjeti bolnije menstrualne grčeve i stanjivanje stijenki vagine. Kod starijih žena, vagina također može imati problema s podmazivanjem kada ponovno započnete spolni odnos. Evo što se sve događa sa ženskim tijelom kada žena dulje vrijeme ne vodi ljubav, piše Insider.
Želja za seksom polako nestaje: Kod seksualnog nagona vrijedi pravilo 'koristi ga ili ga izgubi'. " Ljudi koji se suzdržavaju od seksa s vremenom se počinju osjećati tromo, a želja za seksom polako nestaje. Neki od mojih klijenata to stanje opisuju starom poslovicom 'Daleko od pogleda, daleko od srca", objašnjava dr. Sari Cooper, certificirana terapeutkinja.
Vaginalne stijenke se opuštaju: Ovaj problem se uglavnom odnosi na žene koje ulaze u menopauzu. "Ako starije žene nemaju redovno seksualne odnose, vaginalne stijenke se opuštaju, a ako se ponovo odluče na seksualne odnose to može biti jako bolno", napominje dr. Cooper.
Mjesečnice su bolnije: U nedostatku seksualnih odnosa kod žena se pogoršavaju menstrualni bolovi. Suprotno uvriježenom mišljenju, seksualni odnos za vrijeme mjesečnice može ublažiti menstrualne grčeve. "Maternica je mišić, a mnoge žene za vrijeme orgazma zapravo doživljavaju kontrakcije maternice što uzrokuje brže izbacivanje krvi. Grčevi se smanjuju, a menstrualna krv lakše izlazi iz tijela. Također, može doći do povećanja razine endorfina što isto pomaže kod menstrualnih grčeva", objašnjava dr. Robert Schneider.
Smanjena je lubrikacija: Još jedna nuspojava, koja se prvenstveno odnosi na starije žene, je problem lubrikacije vagine nakon apstinencije. Uz lubrikaciju pojavljuje se i problem stanjivanje stijenki vagine, a oboje su posljedica nedostatka hormona estrogena. "Mlade žene koje imaju 20 ili 30 godina, imat će puno estrogena koji će osigurati da ta tkiva ostanu zdrava, elastična i podmazana za vrijeme apstinencije. Kod žena od, na primjer 60 godina, jednom kad estrogen nestane, ne vraća se"; izjavila je dr. Lauren Streicher.
Manji je rizik od spolnih bolesti: Ne samo da će smanjiti rizik od dobivanja neke spolne bolesti, već i od infekcija urinarnog trakta. "Seksualni odnos je krivac za povećanje rizika od infekcije urinarnog trakta", objasnila je dr. Streicher. Većina urinarnih infekcija se pojavljuje unutar 24 sata nakon spolnog odnosa, a 'Američki magazin obiteljskih liječnika' je otkrio kako je 'učestalost seksualnih odnosa najbolji pokazatelj koje osobe će imati učestale upale urinarnog trakta.Ovo je 7 zanimljivih činjenica o seksu i orgazmu koje većina ljudi ne zna, a mogle bi vas zaintrigirati