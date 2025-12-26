Stručnjaci otkrili: Evo što se događa ženi ako neko vrijeme nema seksualnih odnosa

U nekom trenutku većina ljudi će iskusiti periode bez seksa, a ponekad mogu i potrajati. No, pravo je pitanje što se događa s tijelom u tom razdoblju. Kada prestanete imati spolni odnos, mogli biste početi primjećivati ​​neke promjene u svom tijelu. Žene bi mogle doživjeti bolnije menstrualne grčeve i stanjivanje stijenki vagine. Kod starijih žena, vagina također može imati problema s podmazivanjem kada ponovno započnete spolni odnos. Evo što se sve događa sa ženskim tijelom kada žena dulje vrijeme ne vodi ljubav, piše Insider.

Želja za seksom polako nestaje: Kod seksualnog nagona vrijedi pravilo 'koristi ga ili ga izgubi'. " Ljudi koji se suzdržavaju od seksa s vremenom se počinju osjećati tromo, a želja za seksom polako nestaje. Neki od mojih klijenata to stanje opisuju starom poslovicom 'Daleko od pogleda, daleko od srca", objašnjava dr. Sari Cooper, certificirana terapeutkinja.

Vaginalne stijenke se opuštaju: Ovaj problem se uglavnom odnosi na žene koje ulaze u menopauzu. "Ako starije žene nemaju redovno seksualne odnose, vaginalne stijenke se opuštaju, a ako se ponovo odluče na seksualne odnose to može biti jako bolno", napominje dr. Cooper.

Mjesečnice su bolnije: U nedostatku seksualnih odnosa kod žena se pogoršavaju menstrualni bolovi. Suprotno uvriježenom mišljenju, seksualni odnos za vrijeme mjesečnice može ublažiti menstrualne grčeve. "Maternica je mišić, a mnoge žene za vrijeme orgazma zapravo doživljavaju kontrakcije maternice što uzrokuje brže izbacivanje krvi. Grčevi se smanjuju, a menstrualna krv lakše izlazi iz tijela. Također, može doći do povećanja razine endorfina što isto pomaže kod menstrualnih grčeva", objašnjava dr. Robert Schneider.