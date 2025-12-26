Radijatori vam ne griju dobro iako bojler radi? Evo jednostavnog trika koji rješava problem u nekoliko minuta

Ako se vaši radijatori ne zagrijavaju, vaš dom može ostati neugodno hladan čak i kada bojler uredno radi. U većini slučajeva uzrok je vrlo jednostavan – zarobljeni zrak u sustavu, zaglavljeni ventil ili prenizak tlak u bojleru. Rjeđe se radi o ozbiljnijim problemima poput nakupljanja mulja ili neispravne pumpe koja onemogućuje pravilnu cirkulaciju tople vode. Stručnjaci iz British Gasa ističu da je u velikom broju slučajeva rješenje upravo odzračivanje radijatora. “Odzračivanje radijatora vrlo je jednostavno i nakon toga će raditi kao novi”, poručuju njihovi inženjeri za Express.co.

Kako prepoznati treba li radijator odzračiti? Ako je radijator topao pri dnu, a hladan na vrhu, vrijeme je za odzračivanje. Ako je, pak, topao na vrhu, a hladniji pri dnu, problem vjerojatno nije zrak i ne biste ga trebali dirati.

Što vam je potrebno za odzračivanje radijatora?

ključ za odzračivanje radijatora (ili odvijač s ravnom glavom kod novijih modela)

krpa

stari ručnik

posuda za vodu

Kako odzračiti radijator u dva jednostavna koraka

1. Provjerite stanje: Uključite grijanje i obiđite stan ili kuću. Opipajte radijatore, obratite pozornost na hladna mjesta i osluškujte zvukove klokotanja. Ako je radijator hladan na vrhu – treba ga odzračiti. Ako nije, ostavite ga na miru jer nepotrebno odzračivanje može uzrokovati dodatne probleme. Prije sljedećeg koraka obavezno isključite grijanje.

2. Otpustite zrak: Pronađite ventil za odzračivanje i lagano ga otvorite ključem ili odvijačem, okrećući suprotno od smjera kazaljke na satu. Ako je ventil tvrd, pomozite si krpom za bolji hvat. Čim čujete šištanje, znajte da zrak izlazi. Držite posudu ispod ventila. Kada šištanje prestane i počne istjecati voda, odmah zatvorite ventil, obrišite višak i gotovi ste.

Nakon ovog postupka ne samo da ćete znati odzračiti radijator kao profesionalac, već će se učinkovitost grijanja u vašem domu osjetno poboljšati. Na kraju, ne zaboravite provjeriti tlak u bojleru. Nakon odzračivanja on se može malo smanjiti, ali idealno bi trebao biti između 1,0 i 1,5 bara kada je bojler isključen, odnosno oko 2 bara dok radi.