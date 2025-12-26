RECEPT DANA Ostalo vam je purice od božićnog ručka? Nemojte je bacati, napravite ove odlične lazanje s pestom

Jedete ostatke puretine danima? Ne mora biti tako. Tjedan nakon Božića savršen je za odmaranje, a kuhanje je posljednja stvar o kojoj razmišljate. U poslijebožićnoj krizi lako se ulijeniti i stalno jesti ista jela. Ali, postoje kreativni načini da iskoristite ono što je ostalo, čineći uzbudljivije i hranjivije obroke. Jedan takav su i lazanje od puretine i pesta, piše Metro.

Sastojci

Bijeli umak:

400 ml punomasnog mlijeka

1⁄2 luka

1 list lovora

2 klinčića

40 g maslaca

40 g glatkog brašna

Pesto:

50 g pinjola

1 vezica bosiljka

40 g parmezana, sitno naribanog

1 češanj češnjaka

140 ml maslinovog ulja

Lazanje:

400 g puretine, tanko narezane

1 paket listova za lazanje

1 kuglica mozzarelle, natrgana na male komadiće i osušena na kuhinjskom papiru

20 g parmezana, naribanog

Priprema: Zagrijte pećnicu na 180°C. Napravite bijeli umak tako da zagrijete mlijeko s lukom, lovorovim listom i klinčićima, ostavite da odstoji 30 minuta. U međuvremenu otopite maslac u tavi s debelim dnom, maknite s vatre i dodajte brašno te miješajte dok smjesa ne postane glatka. Vratite na vatru i kuhajte još oko minutu. Mlijeko počnite dodavati žlicu po žlicu i neprestano miješajte kako se ne bi stvorile grudice. Kad se sve sjedini, začinite solju i lagano kuhajte 5 minuta. Prekriti prozirnom folijom i ostaviti sa strane. Za pesto tostirajte pinjole u pećnici dok ne porumene, ostavite da se ohlade. Dodajte sve ostale sastojke i prstohvat soli u multipraktik i miksajte dok smjesa ne postane glatka. Izvadite i ostavite sa strane. Za izradu lazanja, lagano nauljite pleh za pećnicu, zatim rasporedite 1/3 puretine, zatim 1/4 bijelog umaka te malo pesta i pokrijte slojem tjestenine. Napravite još dva sloja ovako, a zatim prelijte preostalim bijelim umakom, posipajte mozzarellom i naribanim parmezanom. Stavite u pećnicu i pecite 40-45 minuta ili dok tjestenina ne omekša. Na kraju prelijte ostatkom pesta.