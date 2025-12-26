Naši Portali
mljac!

RECEPT DANA Ostalo vam je purice od božićnog ručka? Nemojte je bacati, napravite ove odlične lazanje s pestom

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
26.12.2025.
u 09:00

Ne morate danima nakon Božića jesti puricu i mlince, isprobajte nešto drukčije pripremljeno od ostataka hrane!

Jedete ostatke puretine danima? Ne mora biti tako. Tjedan nakon Božića savršen je za odmaranje, a kuhanje je posljednja stvar o kojoj razmišljate. U poslijebožićnoj krizi lako se ulijeniti i stalno jesti ista jela. Ali, postoje kreativni načini da iskoristite ono što je ostalo, čineći uzbudljivije i hranjivije obroke. Jedan takav su i lazanje od puretine i pesta, piše Metro.

Sastojci

Bijeli umak:

  • 400 ml punomasnog mlijeka
  • 1⁄2 luka
  • 1 list lovora
  • 2 klinčića
  • 40 g maslaca
  • 40 g glatkog brašna

Pesto: 

  • 50 g pinjola
  • 1 vezica bosiljka
  • 40 g parmezana, sitno naribanog
  • 1 češanj češnjaka
  • 140 ml maslinovog ulja

Lazanje:

  • 400 g puretine, tanko narezane
  • 1 paket listova za lazanje
  • 1 kuglica mozzarelle, natrgana na male komadiće i osušena na kuhinjskom papiru
  • 20 g parmezana, naribanog

Priprema: Zagrijte pećnicu na 180°C. Napravite bijeli umak tako da zagrijete mlijeko s lukom, lovorovim listom i klinčićima, ostavite da odstoji 30 minuta. U međuvremenu otopite maslac u tavi s debelim dnom, maknite s vatre i dodajte brašno te miješajte dok smjesa ne postane glatka. Vratite na vatru i kuhajte još oko minutu. Mlijeko počnite dodavati žlicu po žlicu i neprestano miješajte kako se ne bi stvorile grudice. Kad se sve sjedini, začinite solju i lagano kuhajte 5 minuta. Prekriti prozirnom folijom i ostaviti sa strane. Za pesto tostirajte pinjole u pećnici dok ne porumene, ostavite da se ohlade. Dodajte sve ostale sastojke i prstohvat soli u multipraktik i miksajte dok smjesa ne postane glatka. Izvadite i ostavite sa strane. Za izradu lazanja, lagano nauljite pleh za pećnicu, zatim rasporedite 1/3 puretine, zatim 1/4 bijelog umaka te malo pesta i pokrijte slojem tjestenine. Napravite još dva sloja ovako, a zatim prelijte preostalim bijelim umakom, posipajte mozzarellom i naribanim parmezanom. Stavite u pećnicu i pecite 40-45 minuta ili dok tjestenina ne omekša. Na kraju prelijte ostatkom pesta.
Ključne riječi
purica lazanje s pestom recept dana recept

