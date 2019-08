'Najbolji svjetski džin radimo od hrvatskih biljaka'

Dobro integrirani i fino balansirani džin s odličnom, slojevitom kompleksnošću okusa. Iz čaše dolaze puni i mirisni izboji borovice, pomiješani s herbalnim i začinskim notama prije čistog, dugog biljnog završetka. Zapanjujući primjer London Dry Gina. Objašnjenje je to za veliku pobjedu hrvatskog Old Pilot’s gina na najprestižnijem svjetskom natjecanju u kvaliteti vina i žestokih pića International Wine and Spirit Competitionu održanom krajem srpnja u Londonu. Old Pilot’s proglašen je najboljim London Dry Ginom na svijetu. A onda i najboljim džinom ukupno. Nijednom hrvatskom proizvodu nije uspjelo osvojiti bilo što na ovom natjecanju. To bi bilo doista isto kao da, primjerice, netko iz Amerike osvoji nagradu za najbolju svjetsku rakiju. I to nije prva takva nagrada za Old Pilot’s Gin. U svibnju je taj hrvatski džin osvojio zlato i na još jednom prestižnom natjecanju, San Francisco World Spirit Competitionu. Lani je dobio i srebrnu medalju American Distilling Institutea.

– Pa naravno da nam takve nagrade puno znače! Jesmo li očekivali da ćemo nešto osvojiti u Londonu? Normalno da ne, pogotovo ne zlato. Mi svoj džin na takva natjecanja šaljemo tek kako bismo vidjeli gdje smo u odnosu na svjetske brendove, da bi naše piće ocijenili najbolji poznavatelji, odnosno kako bismo od njih dobili povratnu informaciju što nam nedostaje – kaže nam Hrvoje Bušić koji, uz svojeg prijatelja Tomislava Anadolca, potpisuje novi vrhunski svjetski brend.

Tamo gdje ga zapravo nitko nije očekivao. Jer, nekada smo kao sinonim za džin imali Beefeater koji je unatrag nekoliko godina odmijenio Hendrick’s. Međutim, kako to obično biva, svjetski trend mora u nekom trenutku stići i do Hrvatske, pa je tako pojam craft, odnosno zanat, dakle nezavisno i nekorporativno, ušao i u svijet pića, preko piva, a sada i džina.

– Stalno smo čitali kako je hrvatska borovica najviše kvalitete pa je koriste u pripremi ovog ili onog vrhunskog, svjetski poznatog pića. Nama to ništa nije značilo... Ako je hrvatska borovica dobra za najbolje svjetske etikete, pa zašto je onda nitko ovdje ne koristi? I tako smo odlučili napraviti naš, domaći džin – kaže Hrvoje dodajući kako je sasvim točno da je pivska craft revolucija zavrtjela promjene i u drugim područjima i omogućila korisniku više izbora.

Nije to bio njegov ni Tomislavov prvi susret s pićem koje korijene vuče s flamanskog područja, točnije područja oko Antwerpena.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Odabir od 30 biljaka

– Kako sam i prije dosta putovao, susretao sam se s različitim pićima. Ali džin je za mene bio nešto posebno, drugačije. A nitko se u nas nije njime bavio. Želio sam naučiti što više, a uspio sam zaraziti i Tomislava. Pa smo tako, isprobavajući poznate vrste džina koje bismo donosili sa svojih putovanja, došli na ideju da pokrenemo vlastitu destileriju – govori Hrvoje Bušić.

Old Pilot’s nije slučajno ime iako ga je, kao i atraktivan vizualni identitet, osmislila agencija Kofein. Naime, Hrvoje i Tomislav upoznali su se na školovanju za vojne pilote. Zrakoplov DC3, koji krasi etiketu, stvaran je, snimljen na aerodromu u Otočcu.

Svaka se etiketa na boci posebno označava i potpisuje, dečki koji stoje iza destilerije Duh u boci žele imati, koliko je god moguće više, točnu povratnu informaciju za svaku bocu. Napravimo digresiju pa spomenimo da u svijetu ima još džinova s motivom zrakoplovstva. Iza brenda Aviation stoji nitko drugi nego nedavni hrvatski gost, poznati hollywoodski glumac Ryan Reynolds. Old Pilot’s sada je, međutim, druga kategorija, svjetska klasa iza koje stoji jako puno uloženog vremena i novca.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

– O destiliranju sam naučio u obitelji. I moji su se, kao i mnogi drugi, bavili pečenjem rakije i tu su bili moji prvi koraci. Zato i jest model kotla za rakiju na zidu destilerije! Međutim, ni u jednom trenutku nisam sebi utvarao da znam dovoljno da bih napravio nešto pošteno. Zato sam otišao u Nizozemsku da bih se školovao. Na ispitu sam ostvario 100 od 100 mogućih bodova, tek je jedan kolega uz mene to uspio. Sve nakon toga je bilo puno rada i komunikacije s korisnicima. No, sada se pojavio novi problem, a to je vrijeme – kaže Hrvoje.

Old Pilot’s odmah se otkriva da se radi o nečemu što ima veze s pilotima. Na zidu od cigle – ukusno namještene male destilerije koja funkcionira i kao kušaonica kako bi se dobio potpuni doživljaj Old Pilot’s Gina -– stoji časnički bodež, Hrvojevi činovi vojnog i civilnog zrakoplovstva, slika trenažnog zrakoplova Pilatus, posteri koji neraskidivo povezuju destileriju Duh u boci s početkom prijateljstva Tomislava i Hrvoja, koji danas radi u Croatia Airlinesu kao instruktor letenja. Tomislav je, pak, danas suvlasnik uspješne IT tvrtke.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

– Jednog sam se popodneva našao kako sjedim na stajanci baze u Zemuniku. Popodne se nije imalo bog zna što raditi. Sjedio sam i gledao te Pilatuse. Zapitao sam se želim li da mi život tako izgleda sljedećih 20 i više godina. Odgovor je bio – ne. I otišao sam, imao sam znanja i za drugu karijeru, a s Hrvojem sam ostao prijatelj kao što je ostala strast koju smo zajednički razvijali, kaže Tomislav Anadolac. Primijetili smo već prije kako su “kompjutoraši” u nas skupina koja ima posebne afinitete za, primjerice, craft piva.

– Ima nešto u tome, IT-jevci su svijet za sebe i oni vole da taj njihov svijet bude drugačiji, tako da vole isprobavati nove stvari, a ako te stvari budu dobre oni se pretvaraju u najlojalnije fanove, recimo, zanatski napravljenih proizvoda kao što su craft piva, kao što je, uostalom, i naš džin. Ali, ne zaboravite na još jednu zahvalnu skupinu ljubitelja džina, a to su žene. Često se džin naziva ženskim pićem, no to je djelomično točno, džin ne poznaje takve granice, objašnjava Tomislav.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Old Pilot’s Gin osim što je zanatski proizvod rezultat je i korištenja samo domaćih sastojaka.

– Kada smo krenuli s isprobavanjem recepture, stavili smo ispred sebe ukupno 30 biljaka koje se mogu ubrati kod nas. Tražili smo sastojke koji mogu osnovni recept učiniti boljim, donijeti mu nešto novo. I zaustavili smo se na šest biljaka koje sada koristimo za naš džin – kaže Hrvoje pripremajući nam jedan Old Pilot’s s tonikom s dodatkom dvije borovice i ledom. Bilo je doista uživanje ispijati šampionsko piće sjedeći u ukusno uređenoj kušaonici na zagrebačkom Rudešu.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kotao, hladnjak, tankovi...

To su, dakle, borovica, slatka i gorka naranča s hrvatskih otoka i iz neretvanskog kraja, anđelika, lavanda s hrvatskih otoka i Samoborskog gorja, kadulja s Velebita i list masline s Biokova. Svi se proizvodi nabavljaju od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

– Trebalo je nešto uložiti i u opremu i tu nismo željeli da bude kompromisa, nastojali smo sklopiti destileriju koja će kontinuirano moći proizvoditi džin na nivou koji mi želimo. Moderni kotao sa zaslonom na dodir stajao je 20.000 eura, a hladnjak je 35.000 kuna, pet tlačnih tankova je svaki po tisuću eura. Kapacitet više nije dovoljan. Potražnja je narasla toliko da destilerija radi praktično stalno. A tek smo bojažljivo krenuli u izvoz. Bavimo se samo proizvodnjom, sve drugo smo prepustili drugim profesionalcima kojima vjerujemo jer vrijeme ne možemo kupiti, a kažem, nemamo ga dovoljno. Iako ima još stilova poput Old Toma ili Contemporaryja, odlučili smo se za London Dry Gin jer smo željeli napraviti piće koje će se moći popiti i suho, bez uobičajenih dodataka.

Ali, nakon gina krenuo bih u još jednu avanturu koju u Hrvatskoj još nitko nije probao, ili barem ja za to ne znam. Napravio bih domaći viski ili možda bourbon, još se dvoumim. I opet, trebat će novo školovanje, nove dvije godine edukacije, ali i to je izazov, kaže Hrvoje.