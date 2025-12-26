Hilićeva vina izuzetno su pitka, a krase ih iznimna snaga i kompleksnost

Kada pelješki vinar Alen Hilić dođe predstaviti svoja nova vina, to je doista preraslo u pučku svečanost u Zagrebu. Ovo je treći put da smo sudjelovali u kušanju novih berbi iz njegove obiteljske vinarije, koja čak ne može nositi epitet boutique jer godišnje iz nje izađe nekih 7000 – 8000 butelja. Alen Hilić, podsjetimo još jednom, kapetan je broda, i to baš LNG plovila što je posebno zanimljivo. Radi za jednog velikog brodara, a ove zimske zagrebačke večeri koje je organizirala Marija Vukelić i Zlatne riječi, otkrio nam je kako mu posao ne dopušta bilo kakvo uživanje alkohola, pa je bavljenje vinom kada dođe kući još i veće zadovoljstvo. Hilić dolazi iz Kune Pelješke gdje je, poput mnogih drugih Pelješana, naslijedio manje obiteljske vinograde.

Potom je još neke vinograde i kupio pa je broj trsova s kojih pobire grožđe za svoja vina narastao na 9000. Jedan mu se vinograd nalazi i na znamenitom položaju Dingač, lijevo od tunela kada se iz Potomja dođe na ovo poznato pelješko vinogorje; tko je bio na Pelješcu, znat će. Hilić ima još jedan vinograd i u Janjini. Isto tako, tko je to vidio, zna da je strojno branje, u posljednje vrijeme pomodno među domaćim vinarima, ovdje nemoguće. Sve se bere ručno, gotovo u akrobatskim uvjetima, a klimatske promjene tekućih godina čine cijelu berbu još i težom.

Foto: Julio Frangen

Rekli bismo da pravljenje vina od pelješkog plavca malog traži doista osobito umijeće, od uzgoja pa do podruma, i time nismo rekli ništa novo ili nepoznato. Tradicija u tome, dakako, ima veliku ulogu, kao što je godinama stečena i prepoznatljivost pa je prilično lako prepoznati da se radi o vinima upravo s ovog područja. Ali je isto tako potreban trud da se napravi odmak i stavi vlastiti pečat na vina od ovog grožđa. Hiliću to uspijeva, kao što smo vidjeli još jednom na predstavljanju četiri vina novih berbi, redom plavaca. Ako se

zaputite prema Kuni Pelješkoj, možete probati i bijela vina u kušaoni ili wine baru u Vignju, a riječ je o rukatcu i pošipu.

Dakle, Plavac mali Selection 2022. bilo je prvo vino koje smo probali te večeri u Trilogiji Fino&Vino. Kada u imenu vina stoji riječ Selection, riječ je o posebno odabranom grožđu, u ovom slučaju to su plodovi vinograda Krc u Janjini. Dio vina odležava u barrique bačvama od slavonskog hrasta, a dio u 500-litarskim bačvama, i to najmanje dvije godine. Već prvo kušano vino potvrdilo je nastavak prepoznatljivog stila: Hilićeva su vina od pelješkog plavca zaokružena i elegantna, osjetno mekša od tipičnih vina toga kraja. Kao svoj favorit Hilić će istaknuti Zvir, vino također berbe 2022., iz vinograda u Kuni starog 35 godina. To vino probali smo prije tri godine, prije odležavanja, a sada je zaokruženo i ide na tržište. Zvir je moćno vino i ima višu koncentraciju alkohola, no to se u njemu ne osjeća, što znači da je balans izuzetno dobar. Prevladavaju voćne arome, tamnog voća, naravno, kako bismo i očekivali, a mogli bismo ga preporučiti uz kakvo jelo izraženijih okusa. Automatski se nameću pečenja ili čokoladne torte, ali ovdje smo ga probali uz zaista lijepo napravljenu tvrđe kuhanu tjesteninu s vrganjima i malo pršuta. I bilo je zaista izvrsno. Ni prethodna suha plata s uvodnim plavcem ovdje ne bi ‘promašila’, ionako je dobro poznato da pršut najbolje ide s crnim dalmatinskim vinima.

Foto: Julio Frangen

Dva sljedeća vina su dva Dingača. Prvo, berbe 2018., odležavano je jednim dijelom u velikim bačvama od 1000 litara, a dijelom u barriqueima, u trajanju od dvije godine nakon čega su vina spojena i dovršena u inoksu. Dobije se zaista lijepo, slojevito vino, s tamnim voćem, pri čemu se jasno izdvaja suha šljiva i borovica da bi onda krenule i arome čokolade i kave, s očekivanom notom vanilije. Nema boljeg dokaza za prethodnu tvrdnju kako ova vina sjajno idu uz pečena mesa, ovdje su bila poslužena uz nevjerojatnu teletinu koju je pripremio chef večeri Marin Galinac. Dingač Reserva 2020. daje i tercijarne note dobivene duljim odležavanjem, a one dolaze uz sve opisane kod prethodnog vina. Ponovno potvrda – s njime je poslužen čokoladni kolač.

Svakako se lako uočava koliko su ova vina pitka za svoju snagu i kompleksnost. Zanimljivost je bila Hilićeva najava na kraju. Spomenuli smo klimatske promjene, one su ovogodišnju berbu uvjetovale manjim prinosom, ali su zato šećeri bili viši pa ćemo tako za dvije godine probati i njegov prvi prošek.