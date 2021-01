Kuhajte špagete prema ovim uputama i uvijek će ispasti savršeno

Špageti, najbolja vrsta tjestenine za mesne umake, jednostavni su za kuhanje, pa opet ponekad ne ispadnu dobro jer vjerojatno radite neku od sitnih pogrešaka, a da niste toga ni svjesni.



Pratite ovih nekoliko koraka tijekom kuhanja i uvijek će, garantirano, ispasti savršeno.



Koristite se dovoljno velikim loncem

Mnogi već griješe na ovom dijelu, pa uzmu premali lonac za kuhanje ove dugačke tjestenine koja treba dosta prostora kako bi se ravnomjerno skuhala.



Posolite vodu u kojoj kuhate

Ali ne pretjerujte! Ovaj korak je bitan, ali imajte mjeru. Tjestenina ne bi trebala biti previše slana kad se spoji s umakom koji ste prethodno već začinili, prenosi The Daily Meal.



Nemojte lomiti špagete

Ovaj korak neće napraviti neku drastičnu promjenu, ali poanta je kuhati špagete savršeno, kako to rade profesionalni kuhari, zar ne? Nemojte ih onda trgati napola.

Nemojte ih prekuhati

Svako pakiranje tjestenine ima oznaku s vremenom koje je potrebno da se tjestenina skuha – al dente. Ponekad, ovisno i o štednjaku na kojem radite, te minute nisu točne, pa je najbolje da tjesteninu probate minutu do dvije prije nego što istekne vrijeme napisano na pakiranju. Ako je još uvijek samo malo tvrda, isključite vatru i ostavite je u vodi minutu do dvije te procijedite.



Masnoću dodajete zadnju

Zadnji korak, baš prije nego što je tjestenina spremna za posluživanje, dodajte masnoću. Žlicu ili dvije maslaca, par kapi maslinovog ulja i šaka parmezana – možete staviti sve ili samo one sastojke koje preferirate.

