Ovu namirnicu trebali bi jesti svi stariji od 50 godina: Donosi brojne zdravstvene koristi

Kako starimo, tako se naše tijelo prirodno mijenja, a mnoge tjelesne funkcije polako slabije rade. Zdravlje se s godinama često pogoršava, pa ono što smo u mladosti mogli "proći" bez posljedica, u kasnijoj dobi može dovesti do ozbiljnijih problema. Upravo zato je važno brinuti o sebi više nego prije. Pokušaj postizanja svakog pojedinačnog cilja unosa hranjivih tvari može se činiti previše zahtjevnim. Unos dovoljno proteina, vlakana, kalcija, ima puno toga o čemu treba voditi računa.

Postoji jedna izuzetno hranjiva namirnica koja često prolazi nezapaženo, no njeno uključivanje u prehranu može imati brojne važne zdravstvene koristi, posebno ako imate 50 godina ili više, prema endokrinologu. Radi se o jajima. "Jaja dobivaju više neopravdanih kritika od gotovo bilo koje druge svakodnevne hrane", rekao je dr. David Ahn, endokrinolog specijaliziran za dijabetes i metabolizam. Mnogi ljudi stariji od 50 godina vjeruju da su jaja štetna za zdravlje srca, ali dr. Ahn je rekao da to nije slučaj, sve dok se jedu umjereno, piše Parade. "Podaci su iznenađujuće dosljedni. Za većinu odraslih, uključujući osobe starije od 50 godina, umjeren unos jaja, što je oko jednog dnevno, nije povezan s povećanim rizikom od srčanog ili moždanog udara ili općih srčanih bolesti. Zapravo, studije nekih populacija, poput Azijata i azijskih Amerikanaca, otkrile su da je umjerena konzumacija jaja povezana s nešto nižim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara", objasnio je liječnik.

Čak i ako imate dijabetes ili genetski poremećaj kolesterola, dr. Ahn je objasnio da je jedenje jednog jajeta dnevno obično sigurno za jelo, iako je preporučio da se posavjetujete sa svojim liječnikom ili dijetetičarom za savjet o prehrani prilagođen vašim individualnim zdravstvenim potrebama. Što je s jedenjem dva ili tri jaja dnevno? Osim ako nemate hipertenziju i sve dok je ostatak vaše prehrane siromašniji zasićenim mastima, vjerojatno je i dalje u redu. Prema znanstvenoj studiji iz 2025. objavljenoj u časopisu "Proceedings of the Nutrition Society", jedenje dva jaja dnevno nije povisilo LDL kolesterol sve dok je ukupna prehrana bila siromašnija zasićenim mastima.

Postoji nekoliko načina na koje redovita konzumacija jaja podržava zdravo starenje. Dr. Ahn je rekao da je jedan od razloga taj što pomažu u održavanju stabilne razine šećera u krvi. "Jaja ispunjavaju sve uvjete 'it hrane'. Imaju malo ugljikohidrata, bogata su proteinima i dobar su izvor korisnih masti. To znači da sama po sebi mogu pomoći u povećanju sitosti ili osjećaja punoće, uz održavanje stabilne razine šećera u krvi", objasnio je liječnik.

Dodao je da je održavanje stabilne razine šećera u krvi posebno važno za osobe s dijabetesom jer nekontrolirani šećer u krvi može s vremenom dovesti do oštećenja organa. "Čak i ako nemate dijabetes, dobra je ideja održavati stabilnu razinu šećera u krvi da biste smanjili upalu u krvnim žilama i održali zdravlje srca i kardiovaskularnog sustava tijekom vremena", savjetovao je. Stabilna razina šećera u krvi također jedan od ključnih pokretača održavanja zdrave težine jer smanjuje pad energije i žudnju. To znači da su jaja izvrsna hrana za uključivanje u prehranu ako pokušavate smršavjeti.

Jaja također sadrže nekoliko hranjivih tvari koje podržavaju zdravlje mozga. Dr. Ahn je objasnio da su jedan od glavnih izvora kolina, hranjive tvari koju vaš mozak koristi za izgradnju zdravih stanica i stvaranje acetilkolina, ključnog neurotransmitera pamćenja. "Ljudi koji dobivaju dovoljno kolina imaju tendenciju da postižu bolje rezultate na kognitivnim testovima kako stare. Dakle, iako nijedna namirnica ne može spriječiti demenciju, jaja apsolutno mogu podržati dugoročno zdravlje mozga", dodao je liječnik.

Kolin također podržava zdravlje vid, a jaja sadrže i lutein i zeaksantin, dva ključna nutrijenta za održavanje zdravog vida kako starimo. "Utvrđeno je da lutein i zeaksantin smanjuju rizik od makularne degeneracije kod starijih osoba, glavnog uzroka gubitka vida kod osoba starijih od 60 godina", zaključio je dr. Ahn.