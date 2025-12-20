Znanstvenici potvrdili: Većina roditelja zaista ima 'omiljeno' dijete, evo o kome je najčešće riječ

Novo istraživanje potvrđuje da roditelji potajno često imaju 'najdraže' dijete, i da je to najčešće prva kćer. Jedno britansko istraživanje pokazalo je da čak 74 posto majki i 70 posto očeva više djece iskazuje veću sklonost prema jednom od njih. A novija analiza istraživača sa sveučilišta Brigham Young (BYU) ide korak dalje: određeni redoslijed rođenja i crte osobnosti češće vode do povlaštenog tretmana, piše Best Life.

Novo recenzirano istraživanje objavljeno u časopisu Psychological Bulletin zaključuje da su prvorođena djeca, posebno kćeri, najizgledniji favoriti, osobito kada je riječ o povjerenju, autonomiji i kontroli. Drugim riječima, roditelji im češće popuštaju, daju im više slobode ili ih ranije puštaju da budu 'svoji'. Uz to, djeca s 'ugodnim' osobinama, poput suradljivosti i topline, također su visoko na listi. Voditelj istraživanja, profesor Alex Jensen s BYU-a, upozorava da roditelji ponekad toliko žele da 'sve bude jednako' da previde različite potrebe djece. Ne poručuje da bi se roditelji trebali osjećati krivima, nego da nalaze mogu shvatiti kao poticaj da primijete gdje mogu biti pravedniji, bez pretjerivanja i drame.

Kako bi došli do zaključaka, istraživači su analizirali obrasce favoriziranja prema redoslijedu rođenja, spolu, temperamentu i osobnosti na uzorku od 19.469 sudionika, prikupljenih iz više recenziranih časopisa i baza podataka. Na prvu bi se moglo pomisliti da su mlađa djeca općenito češće miljenici, i doista, mlađi su u prosjeku bolje pozicionirani. No, rezultati su pokazali da prvorođeni, kćeri i društveno ugodna djeca ipak u velikoj mjeri nadmašuju braću i sestre.

Kada je riječ o davanju autonomije i kontrole, prednost često ide starijoj djeci. A po osobinama, 'savjesna i ugodna' braća i sestre dobivaju povoljniji tretman, među ostalim i zato što, kako autori navode, savjesnija djeca ulaze u manje sukoba s roditeljima. Ipak, u ukupnom poretku kćeri su ispale najpovoljnije ocijenjene.

Ovih 5 horoskopskih znakova kao da stalno imaju sreće – evo zašto im sve ide od ruke

Jensen kaže da se mnogim roditeljima jednostavno lakše povezati s jednim djetetom nego s drugim, zbog karaktera, redoslijeda rođenja, spola ili zajedničkih interesa. Ključ je, poručuje, osvijestiti vlastite obrasce i obratiti pažnju na to kako djeca doživljavaju vaše reakcije, jer se i suptilne razlike mogu protumačiti kao favoritizam.

Istraživanje upozorava da 'manje favorizirana' braća i sestre mogu imati negativne razvojne posljedice, uključujući lošije mentalno zdravlje i sklonost problematičnom ponašanju. Jensen dodaje da djeca koja se kod kuće osjećaju neželjeno ili zakinuto mogu to pokazivati i izvan obitelji, primjerice u školi ili u društvu.

Savjet je vrlo praktičan: pratite situacije koje djeluju nepravedno. Djeca će vam, kaže, jasno dati do znanja kad misle da nešto nije fer, a tada treba stati i poslušati. Ili dijete nema širu perspektivu pa mu treba objasniti ili roditelj treba nešto promijeniti u pristupu. Pritom je važno biti otvoren za ovu drugu mogućnost.

U takvim trenucima strpljenje je presudno, a jednostavni odgovori često najbolji. Ako vaše dijete nije ono koje dobiva više pažnje, Jensen preporučuje da svjesno gradite odnos: provodite vrijeme zajedno i radite aktivnosti koje oboje volite. Odnos, zaključuje, traži vrijeme, a zajedničko vrijeme u različitim situacijama donosi niz pozitivnih učinaka.