nije isto za žene i muškarce

Istraživanje pokazalo: Ovo je najgore doba dana za seks!

VL
Autor
Večernji.hr
20.12.2025.
u 20:15

Studija iz 2018. u Frontiers in Psychology otkrila je da je vrijeme libida muškaraca i žena potpuno suprotno.

Ako osjećate da ste vi i vaš partner zapali u kolotečinu s vašim seksualnim životom, možda je kriv vaš tajming. Postoje uvjerljivi dokazi da biste možda željeli preispitati svoj raspored seksa. Najpopularnije vrijeme za vođenje ljubavi ujedno je i najgore vrijeme. Sve je u tajmingu libida, piše The Healthy

Studija iz 2018. u Frontiers in Psychology otkrila je da je vrijeme libida muškaraca i žena potpuno suprotno: žene osjećaju najveću želju navečer, dok su muškarci najviše uzbuđeni ujutro. I dok je to dobra vijest za istospolne parove, predstavlja problem za hetero partnere. Nije iznenađujuće da je studija pokazala da će prosječni par najvjerojatnije imati seks između 21:00. i ponoći. Međutim, pravo vrijeme za zabavu je fleksibilno, kažu istraživači: studija je otkrila da su seksualno zadovoljni parovi više usklađeni sa svojim željenim vremenom za seks. 

"Seks prije spavanja nije loš; samo što je većina ljudi tada iscrpljena. Kad vas vaše tijelo moli da zatvorite oči i odmorite, postoji dobra šansa da nećete imati dovoljno energije za seks", kaže dr. Michael Sleus, autor knjige 'The Power of When'. "Za većinu ljudi seks je sredstvo za smanjenje napetosti i opuštanje. Ljudi često vode ljubav prije spavanja kako bi im to pomoglo da utonu u san", dodala je seksualna terapeutkinja Lisa Thomas. Napomenula je kako i jutarnji seks ima svojih prednosti. 

"Dok se odmarate noću, vaše tijelo radi i sakuplja hormone. Osim toga, nakon buđenja imate više energije i kreativnosti za ugodno vođenje ljubavi", objasnila je. Ujutro je čovjek svjež i odmoran, za razliku od večernjih sati, posebno tijekom radnih dana. Osim toga, malo živahnosti pod plahtama ubrzava cirkulaciju i razbuđuje.

Također, imajte na umu da će vam jutarnji orgazam definitivno popraviti dan i raspoloženje. Ako jutro počne dobro, dobar bi vam trebao biti i ostatak dana jer ćete zračiti pozitivnom energijom.

Tu je još jedan detalj, švicarski znanstvenici tvrde da spermiji imaju vlastiti unutarnji sat te da su najmoćniji u ranim jutarnjim satima. Otkrili su kako je najbolje vrijeme u danu za napraviti dijete - u 7.30 sati.  Stručnjaci iz Sveučilišne bolnice Zürich analizirali su uzorke sperme od 7068 muškaraca u dobi od 25 do 40 godina koji su bili podvrgnuti tretmanima plodnosti. Provjeravali su koncentraciju spermija, njihov ukupan broj, progresivnu pokretljivost i morfologiju (oblik i građu).

"Kvaliteta sperme varira s cirkadijurnim i circannual ritmovima (tijekom 24 sata i tijekom godine dana)", kazala je glavna autorica studije dr. Brigitte Leeners. Napomenula je kako je kvaliteta sperme prikupljene u ranim jutarnjim satima bila najkvalitetnija, a taj podatak je izuzetno koristan za poboljšanje prirodne plodnosti, ali i povećanje izgleda za začeće u tretmanima plodnosti. Također, pojasnila je kako je njihovo istraživanje, objavljeno u znanstvenom časopisu Chronobiology International, otkrilo da je koncentracija muškog sjemena najveća u proljeće - u ožujku, travnju i svibnju dok su značajna smanjenja zabilježili tijekom ljeta.

libido erekcija orgazam intima seks

