Mnogi ga piju svakodnevno: Ovo popularno piće brže vam podiže krvni tlak od soli

Kad se govori o snižavanju krvnog tlaka prehranom, većina savjeta gotovo se isključivo vrti oko jedne stvari – soli. I to s razlogom: Američko udruženje za srce ističe da smanjenje unosa natrija za samo 1000 miligrama dnevno može značajno poboljšati vrijednosti krvnog tlaka. No, sol nije jedini prehrambeni “krivac”. Prema kardiolozima i registriranim dijetetičarima, postoje i napici koji mogu povisiti krvni tlak – i to puno brže nego što biste očekivali.

“Sol je samo jedan dio priče”, kaže Michele D. Rager, doktorica kliničke prehrane i voditeljica odjela kliničke prehrane u Berry Streetu. “Određena pića, osobito ona s kofeinom i biljnim stimulansima, mogu u vrlo kratkom vremenu stegnuti krvne žile i ubrzati rad srca”, objašnjava za Parade.

Stručnjaci se slažu: jedno iznimno popularno piće može povisiti krvni tlak čak i brže od slane hrane. “Energetska pića mogu izazvati nagli porast krvnog tlaka zbog načina na koji njihovi sastojci stimuliraju kardiovaskularni sustav”, objašnjava Michelle Routhenstein, preventivna kardiološka dijetetičarka i certificirana edukatorica za dijabetes. Istraživanja potvrđuju da energetska pića mogu povisiti krvni tlak čak i kod osoba koje nemaju dijagnosticiranu hipertenziju.

Glavni krivac je – kofein. “Kofein potiče oslobađanje adrenalina, što može uzrokovati nagli skok krvnog tlaka, najčešće unutar sat vremena nakon konzumacije”, kaže dr. Randy Gould, kardiolog iz New Yorka. No, kofein nije jedini problem. Energetska pića često sadrže dodatne stimulanse koji pojačavaju njihov učinak:

Guarana – biljni izvor dodatnog kofeina: “Kada je guarana prisutna, stvarna količina kofeina može biti veća nego što piše na deklaraciji”, upozorava Rager.

Gorka naranča (sinefrin): “Riječ je o stimulansu koji oponaša djelovanje adrenalina i može povećati krvni tlak i broj otkucaja srca”, dodaje Rager.

U kombinaciji, ovi sastojci stvaraju snažan stimulativni učinak na srce i krvne žile.

Povišeni krvni tlak nakon energetskog pića može se očitovati kroz:

glavobolju

nervozu i tremor

lupanje ili ubrzan rad srca

pojačanu žeđ

bol u prsima

“Ako osjetite ove simptome, odmah prestanite piti energetsko piće, popijte vodu i pokušajte se smiriti”, savjetuje dr. Gould. Ako su simptomi jaki ili dugotrajni, važno je potražiti liječničku pomoć.

Problem je što mnogi ljudi uopće ne primijete da im se tlak povisio. “Kod redovitih konzumenata kofeina često dolazi do takozvanog ‘tihog skoka’ krvnog tlaka”, upozorava Routhenstein, “Iako se osoba osjeća dobro, tlak se i dalje povisuje i dugoročno opterećuje srce i arterije”.

Koliko kofeina zapravo ima u energetskim pićima?

Količina kofeina u energetskim pićima jako varira:

limenka od 240 ml: oko 80 mg kofeina

limenka od 473 ml: oko 160 mg kofeina

neke marke: 300 mg ili više u jednoj limenci

FDA navodi da se do 400 mg kofeina dnevno smatra sigurnim za većinu zdravih odraslih osoba. To znači da jedno veliko energetsko piće može sadržavati i gotovo cijelu dnevnu “dozu”.

Morate li potpuno prestati piti energetska pića? Ne nužno – ali ovisi o vašem zdravlju. “Povremena konzumacija vjerojatno neće imati trajne posljedice, no svakodnevno ispijanje energetskih pića može povećati rizik od hipertenzije i srčanih aritmija”, upozorava dr. Cheng-Han Chen.

Ako već imate povišeni krvni tlak, stručnjaci savjetuju izbjegavanje energetskih pića jer kofein može povećati rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih komplikacija, uključujući moždani udar. Ako niste sigurni kako vaše tijelo reagira, kućni tlakomjer može biti korisna investicija.

Iako energetska pića mogu uzrokovati brze skokove tlaka, sol i dalje ima snažan dugoročni učinak. “Natrij povisuje krvni tlak zadržavanjem tekućine i povećanjem volumena krvi”, objašnjava Routhenstein. Američko udruženje za srce preporučuje unos do 2300 mg natrija dnevno, idealno 1500 mg.

Važna je i cjelokupna prehrana. Zaslađena pića, prerađena hrana te zasićene i trans masti mogu dodatno povećati rizik od visokog krvnog tlaka. Za personalizirane savjete, kardiolog ili registrirani dijetetičar najbolji su saveznik u kontroli krvnog tlaka – i zdravlja srca općenito.