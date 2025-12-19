Koliko prosječni muškarac može izdržati tijekom seksa? Sve ovisi o godinama, a brojke bi vas mogle iznenaditi!

Seks može biti maraton ili sprint – i budimo iskreni, dulje nije uvijek nužno bolje. No ako vam brzi završetak ipak nije bio plan, prerani dolazak orgazma može biti pomalo frustrirajući. Barem kada je riječ o muškarcima. Poznato je da takozvani orgasm gap pokazuje kako žene rjeđe doživljavaju orgazam (oko 65% vremena) u usporedbi s muškarcima (čak 95%). Ipak, mnoge žene mogu doživjeti više orgazama zaredom, dok je kod muškaraca najčešće riječ o – jednom i gotovo, uz nužnu pauzu za oporavak, prenosi Metro.

Vrijeme koje je muškarcu potrebno da dođe do orgazma ovisi o cijelom nizu faktora: količini alkohola, razini stresa, učestalosti seksa, zdravstvenom stanju – i, naravno, dobi. Nije tajna da se s godinama tempo mijenja, ali koliko točno? Pogledali smo podatke i donosimo prosjeke po dobnim skupinama. Važna napomena: ovo su prosječne vrijednosti, a ne pravila. Ne postoji “idealno” trajanje, niti razlog za uspoređivanje, pritisak ili sram.

18–24 godine - 16,14 minuta: Prema istraživanju Lovehoneyja iz 2025., muškarci u ovoj dobi u prosjeku izdrže nešto više od 16 minuta. Detaljnije gledano, 5% završava za jednu do dvije minute, 13% između tri i pet minuta, dok mali, ali impresivan postotak (5%) navodi da može trajati dulje od sat vremena. Stručnjakinja za seksualno zdravlje Sarah Mulindwa ističe da u dvadesetima uzbuđenje i novost često igraju veliku ulogu. Vrhunac može doći brže, ali oporavak je brz, a energija visoka. Ključ? Tempo, disanje i kontrola – a ne štoperica.

25–34 godine - 18,29 minuta: U ovom razdoblju prosječno trajanje se blago povećava. Oko 21% muškaraca traje između 11 i 15 minuta, dok 15% do orgazma dolazi između 21 i 30 minuta. Iskustvo, samopouzdanje i bolja komunikacija često doprinose većoj izdržljivosti. Ipak, stres i manjak vremena mogu igrati protiv vas. Savjet? Planiranje intimnih trenutaka i raznolikost stimulacije – uključujući i igračke – mogu napraviti veliku razliku.

35–44 godine - 17,4 minute: U kasnim tridesetima i ranim četrdesetima dolazi do blagog pada. No to nije loša vijest. Hormonske promjene i povremene poteškoće s erekcijom često pomiču fokus s trajanja na predigru, povezanost i raznolikost. Drugim riječima: manje minuta, ali često više zadovoljstva.

45–54 godine - 14,15 minuta: U ovom razdoblju prosjek pada ispod 15 minuta. Četvrtina muškaraca orgazam doživi između šest i deset minuta. Prema stručnjacima, erekcije mogu postati manje predvidljive, a varijabilnost veća. No uz pomoć pomagala, opuštenijih položaja i, po potrebi, medicinske podrške – užitak ne mora patiti.

55–64 godine - 11,3 minute: S godinama put do vrhunca postaje kraći, a vrijeme oporavka dulje. Zdravstveno stanje i terapije mogu imati značajan utjecaj. Dobra vijest? Iskustvo. Intimnost i povezanost često su dublji nego ikad, a fokus na senzacije i predigru može održati seksualni život itekako ispunjenim.

65+ - 8,15 minuta: U dobi iznad 65 godina, prosječno trajanje iznosi nešto više od osam minuta. Najčešći raspon je između šest i deset minuta, iako mali postotak i dalje prijavljuje iznimno duga iskustva. No, kako Sarah Mulindwa naglašava, seanse srednjeg trajanja (10–15 minuta) najčešće su u svim dobima. Pravi recept za zadovoljstvo nisu minute – nego način razmišljanja, tehnika i otvorena komunikacija.

Seks nije natjecanje. Bez obzira na godine, najveće zadovoljstvo dolazi kada se fokus makne s trajanja i prebaci na povezanost, užitak i međusobno razumijevanje. Jer u spavaćoj sobi – kvaliteta uvijek pobjeđuje kvantitetu.