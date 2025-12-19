Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
jeste li u prosjeku?

Koliko prosječni muškarac može izdržati tijekom seksa? Sve ovisi o godinama, a brojke bi vas mogle iznenaditi!

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
19.12.2025.
u 23:00

Pravi recept za zadovoljstvo nisu minute – nego način razmišljanja, tehnika i otvorena komunikacija.

Seks može biti maraton ili sprint – i budimo iskreni, dulje nije uvijek nužno bolje. No ako vam brzi završetak ipak nije bio plan, prerani dolazak orgazma može biti pomalo frustrirajući. Barem kada je riječ o muškarcima. Poznato je da takozvani orgasm gap pokazuje kako žene rjeđe doživljavaju orgazam (oko 65% vremena) u usporedbi s muškarcima (čak 95%). Ipak, mnoge žene mogu doživjeti više orgazama zaredom, dok je kod muškaraca najčešće riječ o – jednom i gotovo, uz nužnu pauzu za oporavak, prenosi Metro

Vrijeme koje je muškarcu potrebno da dođe do orgazma ovisi o cijelom nizu faktora: količini alkohola, razini stresa, učestalosti seksa, zdravstvenom stanju – i, naravno, dobi. Nije tajna da se s godinama tempo mijenja, ali koliko točno? Pogledali smo podatke i donosimo prosjeke po dobnim skupinama. Važna napomena: ovo su prosječne vrijednosti, a ne pravila. Ne postoji “idealno” trajanje, niti razlog za uspoređivanje, pritisak ili sram.

18–24 godine - 16,14 minuta: Prema istraživanju Lovehoneyja iz 2025., muškarci u ovoj dobi u prosjeku izdrže nešto više od 16 minuta. Detaljnije gledano, 5% završava za jednu do dvije minute, 13% između tri i pet minuta, dok mali, ali impresivan postotak (5%) navodi da može trajati dulje od sat vremena. Stručnjakinja za seksualno zdravlje Sarah Mulindwa ističe da u dvadesetima uzbuđenje i novost često igraju veliku ulogu. Vrhunac može doći brže, ali oporavak je brz, a energija visoka. Ključ? Tempo, disanje i kontrola – a ne štoperica.

25–34 godine - 18,29 minuta: U ovom razdoblju prosječno trajanje se blago povećava. Oko 21% muškaraca traje između 11 i 15 minuta, dok 15% do orgazma dolazi između 21 i 30 minuta. Iskustvo, samopouzdanje i bolja komunikacija često doprinose većoj izdržljivosti. Ipak, stres i manjak vremena mogu igrati protiv vas. Savjet? Planiranje intimnih trenutaka i raznolikost stimulacije – uključujući i igračke – mogu napraviti veliku razliku.

35–44 godine - 17,4 minute: U kasnim tridesetima i ranim četrdesetima dolazi do blagog pada. No to nije loša vijest. Hormonske promjene i povremene poteškoće s erekcijom često pomiču fokus s trajanja na predigru, povezanost i raznolikost. Drugim riječima: manje minuta, ali često više zadovoljstva.

45–54 godine - 14,15 minuta: U ovom razdoblju prosjek pada ispod 15 minuta. Četvrtina muškaraca orgazam doživi između šest i deset minuta. Prema stručnjacima, erekcije mogu postati manje predvidljive, a varijabilnost veća. No uz pomoć pomagala, opuštenijih položaja i, po potrebi, medicinske podrške – užitak ne mora patiti.

55–64 godine - 11,3 minute: S godinama put do vrhunca postaje kraći, a vrijeme oporavka dulje. Zdravstveno stanje i terapije mogu imati značajan utjecaj. Dobra vijest? Iskustvo. Intimnost i povezanost često su dublji nego ikad, a fokus na senzacije i predigru može održati seksualni život itekako ispunjenim.

65+ - 8,15 minuta: U dobi iznad 65 godina, prosječno trajanje iznosi nešto više od osam minuta. Najčešći raspon je između šest i deset minuta, iako mali postotak i dalje prijavljuje iznimno duga iskustva. No, kako Sarah Mulindwa naglašava, seanse srednjeg trajanja (10–15 minuta) najčešće su u svim dobima. Pravi recept za zadovoljstvo nisu minute – nego način razmišljanja, tehnika i otvorena komunikacija.

Seks nije natjecanje. Bez obzira na godine, najveće zadovoljstvo dolazi kada se fokus makne s trajanja i prebaci na povezanost, užitak i međusobno razumijevanje. Jer u spavaćoj sobi – kvaliteta uvijek pobjeđuje kvantitetu.

Žene, uz ovih 7 trikova vaš će muškarac duže izdržati u krevetu
1/8
Ključne riječi
muškarci trajanje seksa erekcija orgazam libido intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!