Sama si je spasila život: 'Doktor me uvjeravao da sam zdrava, no znala sam da nešto nije u redu'

Jedna je žena otkrila kako je dobila dijagnozu koja joj je promijenila život tek nakon što je poslušala vlastiti osjećaj i nije odustala od traženja pomoći, iako je liječnik u startu odbacio njezine brige. U razgovoru za portal Mamamia, žena koja je predstavljena samo kao Jillian, ispričala je kako je primijetila promjenu na nosu, no zbog užurbanog života, obitelji i posla učiteljice, dugo nije stigla otići na pregled. Prekretnica se dogodila kada joj je učenik jednog dana rekao da na nosu ima čudne crvene linije. Jillian je tada dogovorila termin kod liječnika opće prakse, koji ju je uputio specijalistu. Međutim, taj je pregled, tvrdi, trajao svega devet minuta: specijalist joj je savjetovao da prestane koristiti sprej za odčepljivanje nosa i poslao je kući, piše People.

Jillian priznaje da inače nije osoba koja uvijek stavlja zdravlje na prvo mjesto i da često ne sluša signale tijela. Ipak, ovaj put nešto joj nije dalo mira. Nastavila je pratiti promjenu, a s vremenom su crvene linije postale izraženije te se pojavio i čvorić koji je osjećala ispod kože. Odlučila je potražiti drugo mišljenje i javila se drugom dermatologu. Tamo su joj uzeli uzorke za biopsiju i potom je upućena kirurgu, koji joj je objasnio da promjena djeluje 'ograničeno' i da ima vlastitu opskrbu krvlju. U međuvremenu, Jillian je prolazila kroz dodatne biopsije, a stanje se pogoršavalo do te mjere da više nije mogla normalno disati kroz jednu nosnicu. Kaže kako izvana kvržica nije bila vidljiva, ali ju je iznutra stalno osjećala i imala dojam kao da joj se nešto miče pod kožom.

Završna biopsija donijela je najtežu vijest: radilo se o raku kože, a izraslina u njezinom nosu je s vremenom i otvrdnula. Jillian je objasnila da su kirurzi u početku pokušali ukloniti samo ono što im se činilo zahvaćenim jer nisu bili sigurni gdje su točno rubovi tumora. No ubrzo je postalo jasno da to nije dovoljno. Slijedio je niz dodatnih operacija, a svaka je, kaže, ostavila emocionalni i fizički trag. Najteže joj je padalo svaki put iznova čuti da zahvat 'nije bio dovoljan' i da mora ponovno na operaciju. Prisjetila se i trenutaka kada je, čim bi vidjela maramice pripremljene prije razgovora s liječnikom, znala da stižu loše vijesti i da je s vremenom otupjela od ponavljanja istog scenarija.

Nakon uklanjanja kvržice i radioterapije, prošla je i više rekonstruktivnih zahvata plastične kirurgije kako bi joj se lice ponovno obnovilo. Uz dozu humora, priznala je da prije nije ni znala da plastični kirurzi rade takve vrste rekonstrukcija jer je tu struku povezivala s estetskim zahvatima. Posljednji je postupak imala u studenom, a kaže da joj je povratak prepoznatljivijeg izgleda donio i povratak samopouzdanja te osjećaj normalnosti.

Oporavak još traje. Oteklina bi se mogla povlačiti i do godinu dana, a nakon toga Jillian čeka kontrola magnetskom rezonancom svakih šest mjeseci kako bi se provjerilo je li se bolest vratila. Danas, kad se osvrne na sve, ima jednu jasnu poruku za druge: treba slušati sebe. Ako imate osjećaj da nešto nije u redu, inzistirajte na pregledu i potražite drugo mišljenje jer pravovremena provjera nekom može doslovno spasiti život, poručuje ova hrabra žena.