RECEPT DANA Ne moraju uvijek biti okrugle: Napravite 'uvrnute' krafne

Ako ste ljubitelj klasičnih krafni, ova “uvrnuta” verzija će vas oduševiti! Savršeno mekane, prozračne i prekrivene šećerom i cimetom – idealne su za svaki trenutak kada poželite nešto slatko i domaće. Priprema je jednostavna, a rezultat neodoljiv. Slijedite korake i uživajte u ovoj slasnoj poslastici! Recept je podijelila food blogerica @_miris_dunja.

Sastojci za uvrnute krafne:

200 ml mlakog mlijeka

1 kocka svježeg kvasca

2 žlice šećera

400 g brašna

Prstohvat soli

40 g otopljenog margarina

1 jaje

Priprema: U mlako mlijeko dodajte šećer i izmrvljeni kvasac. Ostavite nekoliko minuta da kvasac proradi. U veću posudu prosijte brašno, dodajte sol, otopljeni margarin i umućeno jaje. Dodajte aktivirani kvasac i zamijesite glatko tijesto. Pokrijte ga krpom i ostavite da udvostruči volumen. Od tijesta odvajajte loptice težine oko 65 g (dobit ćete 12 komada). Pokrijte ih prozirnom folijom i ostavite da narastu. Kada se loptice dignu, svaku razvaljajte u valjak dužine 50 cm. Uvijte ih i spojite u oblik vjenčića. Ponovno ih ostavite da narastu na pobrašnjenoj površini, prekrivene krpom. Zagrijte duboko ulje i pržite krafne dok ne poprime zlatnu boju. Pazite da ne dodiruju dno posude – najbolje ih je pržiti na srednje jakoj vatri uz povremeno okretanje. Još tople krafne uvaljajte u šećer pomiješan s cimetom.