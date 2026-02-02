RECEPT DANA Ne moraju uvijek biti okrugle: Napravite 'uvrnute' krafne

Naši Portali
@_miris_dunja
VL
Autor
Ana Hajduk
02.02.2026.
u 09:30

Uživajte u domaćim 'uvrnutim' krafnama – mekanim, mirisnim i neodoljivim!

Ako ste ljubitelj klasičnih krafni, ova “uvrnuta” verzija će vas oduševiti! Savršeno mekane, prozračne i prekrivene šećerom i cimetom – idealne su za svaki trenutak kada poželite nešto slatko i domaće. Priprema je jednostavna, a rezultat neodoljiv. Slijedite korake i uživajte u ovoj slasnoj poslastici! Recept je podijelila food blogerica @_miris_dunja

Sastojci za uvrnute krafne:

  • 200 ml mlakog mlijeka
  • 1 kocka svježeg kvasca
  • 2 žlice šećera
  • 400 g brašna
  • Prstohvat soli
  • 40 g otopljenog margarina
  • 1 jaje

Priprema: U mlako mlijeko dodajte šećer i izmrvljeni kvasac. Ostavite nekoliko minuta da kvasac proradi. U veću posudu prosijte brašno, dodajte sol, otopljeni margarin i umućeno jaje. Dodajte aktivirani kvasac i zamijesite glatko tijesto. Pokrijte ga krpom i ostavite da udvostruči volumen. Od tijesta odvajajte loptice težine oko 65 g (dobit ćete 12 komada). Pokrijte ih prozirnom folijom i ostavite da narastu. Kada se loptice dignu, svaku razvaljajte u valjak dužine 50 cm. Uvijte ih i spojite u oblik vjenčića. Ponovno ih ostavite da narastu na pobrašnjenoj površini, prekrivene krpom. Zagrijte duboko ulje i pržite krafne dok ne poprime zlatnu boju. Pazite da ne dodiruju dno posude – najbolje ih je pržiti na srednje jakoj vatri uz povremeno okretanje. Još tople krafne uvaljajte u šećer pomiješan s cimetom. 
