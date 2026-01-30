Naši Portali
KONTROLIRAJTE SE

Liječnici upozoravaju žene: 'Ovaj naizgled bezazleni simptom može biti znak opasnog raka'

shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
30.01.2026.
u 13:30

Kod raka je najveći problem to što se simptomi često preklapaju s puno blažim stanjima pa ih je lako zanemariti ili pripisati hormonima i stresu

Liječnici upozoravaju kako jedan naizgled banalan simptom kod žena može biti znak da je vrijeme za pregled. Upozorenje nije izdano samo zato da se netko odmah uplaši nego da na vrijeme isključi ono najgore. Kod raka je najveći problem to što se simptomi često preklapaju s puno blažim stanjima pa ih je lako zanemariti ili pripisati hormonima i stresu. Upravo zato liječnici stalno ponavljaju: bolje je provjeriti i pronaći mir nego čekati, piše Unilad.

To vrijedi i za rak vrata maternice odnosno cervikalni karcinom, koji se može razviti u dvije osnovne vrste, kao planocelularni karcinom i adenokarcinom. S ovom bolešću dolazi nekoliko simptoma na koje vrijedi obratiti pozornost. Cleveland Clinic kao jedan od važnijih znakova navodi vodenast ili krvav iscjedak iz rodnice koji može biti obilan i može imati neugodan miris. Mnogima je neugodno javiti se liječniku zbog takvih promjena, ali zdravstveni djelatnici se s tim susreću svaki dan i upravo je to razlog zbog kojeg ne treba odgađati pregled.

Kod sumnjivih promjena vrijeme je važan faktor: ako se zaista radi o raku, ranije otkrivanje obično znači bolju prognozu jer tumor nije imao toliko vremena rasti ili se proširiti. Problem je i to što u najranijoj fazi rak vrata maternice često može izazvati vrlo malo simptoma pa je budnost još važnija. Među drugim znakovima koje spominju liječnici su i krvarenje iz rodnice nakon odnosa, između menstruacija ili nakon menopauze.

Osim toga, moguća je i bol tijekom odnosa, bol u zdjelici te menstruacije koje su jače, traju duže ili su bolnije nego inače. Bitna riječ je promjena: mnogi od ovih simptoma mogu upućivati i na stanja poput mioma ili endometrioze, ali iznenadna, neobjašnjiva promjena u obrascu iscjetka ili krvarenja može biti crvena zastavica zbog koje se isplati napraviti pregled.

U čitavoj priči važnu ulogu ima HPV odnosno humani papiloma virus. Postoji više od 100 tipova HPV-a, a za manji broj njih poznato je da su povezani s razvojem raka. Zato je važno pratiti spolno zdravlje, razgovarati s ginekologom o testiranju, prvenstveno Papa testom ili HPV testom, ovisno o dobi i preporukama, te znati da cjepivo protiv HPV-a može zaštititi od tipova virusa koji najčešće dovode do raka.

Ključne riječi
žensko zdravlje bolest karcinom rak grlića maternice

