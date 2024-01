Je li češnjak doista toliko dobar za zdravlje? Otkrivamo!

Ljudi jedu mnogo češnjaka, a čak i ako ne jedete, njegov nepogrešivi miris - koji ispunjava ulice zahvaljujući pizzerijama i restoranima - dio je našeg svakodnevnog života. Ali, vjerojatno su vam starije generacije govorile i kako je jedenje češnjaka dobro za naše zdravlje, piše NY Post. Ali, koje su točno te često spominjane zdravstvene dobrobiti?

Za početak, većina ljudi vjerojatno nikada nije vidjela podatke o nutritivnoj vrijednosti porcije češnjaka. Za tri svježa češnja - skromnu porciju, složit će se ljubitelji češnjaka - dobit ćete 2,8 mg vitamina C (od 90 mg preporučenih dnevno za odrasle) i 36 mg kalija (od preporučenih 4700 mg), plus male količine cinka, željeza, magnezija i vitamina K.

Malo je možda operativna riječ - većina nas ne konzumira dovoljno češnjaka dnevno da bi dobili dovoljno hranjivih tvari iz njega, ali oni koji ga dovoljno često jedu mogu očekivati ​​da će napraviti razliku u njihovoj prehrani.

Ali, ima još mnogo toga - evo detaljnog pregleda bogatog istraživanja koje su sastavili stručnjaci Eating Wella, objašnjavajući što točno češnjak može učiniti za vaše srce, kao i za vaš imunološki sustav i probavne funkcije.

Češnjak podržava vaš imunološki sustav: Studije pokazuju da češnjak može pomoći u suzbijanju upale — na primjer, istraživanje iz 2021. objavljeno u Journal of Clinical and Translational Research. Alicin, spoj koji se nalazi u češnjaku, vlascu i luku, smatra se čarobnim eliksirom. Studija iz 2020., objavljena u časopisu Trends in Food Science & Technology, otkrila je da bi organosumporni spojevi češnjaka mogli braniti vaše tijelo - stručnjaci tvrde da češnjak djeluje kao barijera koja sprečava viruse da uđu u naše stanice.

Češnjak vam može pomoći u snižavanju kolesterola: Znanost je ograničena po ovom pitanju, ali studija iz 2020. objavljena u časopisu Antioxidants tvrdi da ekstrakti i drugi oblici češnjaka mogu pomoći u snižavanju razine kolesterola.

Češnjak može pomoći u snižavanju krvnog tlaka: Ista studija objavljena u Antioxidants otkrila je da su ispitanici koji pate od metaboličkog sindroma — skupa stanja koja povećavaju rizik od bolesti srca, moždanog udara i dijabetesa, prema Nacionalnom institutu za srce, pluća i krv — imali koristi od konzumacije 100 mg po kilogramu tjelesne težine sirovog češnjaka dva puta dnevno tijekom četiri tjedna. To bi bilo malo više od dva češnja za osobu koja je težila 70 kilograma.

Češnjak je dobar za zdravlje crijeva: Češnjak je izvrstan izvor prebiotika koji hrane zdrave bakterije u crijevima. Utvrđeno je da su sudionici studije iz 2020. imali raznolikiji i zdraviji raspon crijevnih mikrobioma nakon tri mjeseca konzumiranja odležanog ekstrakta češnjaka, prema istraživanju objavljenom u Experimental and Therapeutic Medicine.

Češnjak je izvor antioksidansa: Prema studiji iz 2020. objavljenoj u časopisu Experimental and Therapeutic Medicine, češnjak također može biti izvor antioksidansa. Istraživanje je pokazalo da konzumacija odležanog ekstrakta češnjaka kao dodatka može podržati zdraviju funkciju mozga kod starijih osoba. U međuvremenu, kineska studija u Nutrients iz 2019. primijetila je da su starije osobe koje su jele više češnjaka živjele dulje od onih koje nisu.

Koristite ga za začinjanje povrća, dodajte ga jelima od riže, umiješajte u curry i variva, napravite vlastitu salsu, dodajte ga u jela od piletine i govedine ili svoju tjednu večeru s rižom i grahom. I na kraju, ali ne manje važno, gotovo svakom umaku ili jelu od tjestenine dobro će doći barem malo češnjaka.

Koji je najzdraviji način jedenja češnjak? Sirovo je najbolje - tada ćete izvući najveću korist od alicina. Kao i kod većine namirnica, što više obrađujete češnjak, manje ćete imati koristi.

Zašto osjećam nadutost kad jedem češnjak? Negativne reakcije su rijetke, ali oni koji imaju probleme sa crijevima - sindrom iritabilnog crijeva (IBS), - mogu doživjeti plinove ili nadutost, zahvaljujući visokoj razini fruktana u češnjaku. Oni koji se bore s gastroezofagealnom refluksnom bolešću ili (GERB), također mogu osjetiti nelagodu.

Sagorijeva li češnjak stvarno masti? Protuupalna svojstva češnjaka navela su neke da vjeruju da možete sagorjeti salo na trbuhu ako ga jedete dovoljno - to nije dokazano.