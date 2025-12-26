Amaury Guichon: Od slastičarskog zanata do globalne digitalne ikone čokolade

Kad se umjetnost susretne s kulinarstvom, a talent s digitalnom viralnošću, nastaje fenomen kakav danas predstavlja Amaury Guichon - svijetu poznat kao The Chocolate Guy. Ovaj francusko - švicarski slastičar i čokolatijer promijenio je način na koji doživljavamo čokoladu, pretvarajući je iz deser­ta u monumentalna, hiperrealistična umjetnička djela koja brišu granicu između gastronomije i skulpture. Rođen 15. ožujka 1991. na granici Francuske i Švicarske, Guichon je vrlo rano znao kojim putem želi krenuti. Već s 14 godina započeo je formalno obrazovanje u slastičarstvu, a profesionalnu disciplinu i preciznost brusio je u europskim kuhinjama. Do rane dvadesete godine već je nosio titulu izvršnog slastičara, što je u tom svijetu rijetkost.

"Uspjeh ti nitko ne poklanja - on se gradi radom, disciplinom i ustrajnošću, baš kao i savršena čokoladna skulptura", rekao je Guichon. Iako je njegova karijera počela klasično, globalna prepoznatljivost stigla je s društvenim mrežama. Danas Amaury Guichon okuplja više od 16 milijuna pratitelja na Instagramu, više od 25 milijuna na TikToku te gotovo 19 milijuna pretplatnika na YouTubeu, čime je postao najpraćeniji čokolatijer na svijetu. Njegovi videi, u kojima dokumentira proces izrade skulptura, redovito dosežu desetke, pa i stotine milijuna pregleda.

Prijelomni trenutak dogodio se 2022. godine, kada je objavio video čokoladne žirafe - skulpture visoke više od dva metra, izrađene isključivo od čokolade, bez unutarnje metalne ili drvene konstrukcije. Video je postao jedan od najgledanijih TikTok sadržaja u SAD-u te godine, učvrstivši njegov status digitalne superzvijezde. Iza takvih projekata stoje dani, a katkad i tjedni rada, planiranja i inženjerske preciznosti. "Kako bih mogao stvarati čokoladne skulpture koje izlaze izvan uobičajenih okvira, koristim alate i tehnike koji ne dolaze iz svijeta čokolade", otkriva ovaj mladi genijalac.

Njegove kreacije, od životinja i robota do arhitektonskih objekata, zahtijevaju savršenu ravnotežu između estetike i stabilnosti. No, iza tehničkog majstorstva stoji i jasna osobna filozofija. "Prava sreća dolazi iz stvaranja nečega vlastitim rukama i dijeljenja toga s drugima - to je bit ispunjenog života", kaže Guichon, no izazovi su, priznaje, neizbježni. Osim viralnog uspjeha, Guichon ima snažnu edukativnu ulogu. Suosnivač je Pastry Academy u Las Vegasu, gdje školuje profesionalne slastičare iz cijelog svijeta. Široj publici dodatno je poznat kao mentor i voditelj Netflixove serije School of Chocolate u kojoj naglasak stavlja na tehniku, disciplinu i kreativnu slobodu.

"Inspiraciju pronalazim u ljudima. Vodim svojevrsni dnevnik ideja i kad neka sazre, tada počinjem raditi na njoj", kaže. Iako se često nagađa o njegovoj zaradi i neto vrijednosti, službene brojke ne postoje. Procjene govore o višemilijunskim iznosima, no ono što je sigurno jest to da se njegove custom čokoladne skulpture naručuju globalno i predstavljaju vrhunac luksuznog dizajna. Unatoč svemu, Guichon ostaje dosljedan osnovnoj ideji koja ga je i dovela do uspjeha.

"Čokolada je univerzalni jezik - razumiju je svi, bez obzira na to odakle dolaze", kaže Guichon, koji nije samo internetski fenomen već i simbol nove vrste kreativca - onoga koji zanat, umjetnost i digitalni svijet spaja u jednu, neodoljivo slatku priču.