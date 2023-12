'Sin mi je rekao svoju šokantnu tajnu i sada ne znam mogu li je čuvati'

Jedna se majka obratila Abby, savjetnici New York Posta, za pomoć sa nesvakidašnjim problemom. Naime, sin joj je priznao šokantnu tajnu i sad ona ne može obećati da će je moći čuvati. 'Moja draga prijateljica Lana i njezin suprug umrli su prije nekog vremena. Nedavno mi se sin povjerio da su on i njihova kći prije mnogo godina imali aferu koja je rezultirala djetetom', započela je.

'Svi smo odrasli bliski i smatrali smo se rođacima iako to nismo bili. Lanina kći udala se za drugog muškarca i predstavila dijete kao muževo. Nikad prije nisam primijetila koliko taj mladić sliči mom sinu. Uvijek sam ga neslužbeno nazivala jednim od svojih unuka. Sada je odrastao i oženjen je', nastavila je.

'Otkako sam saznala da je on moj biološki unuk, jedva sam željela obznaniti njihovu vezu. Ali, ne želim poljuljati brod i poremetiti obiteljsku dinamiku, a kamoli slomiti povjerenje svog sina. Trebam li ovu tajnu ponijeti u grob? Uostalom, on me već zove 'Nana', pita se ova baka.

Abby joj je poručila: 'Ne poduzimajte ništa bez prethodnog razgovora o tome sa svojim sinom. Zbog popularnosti DNK testiranja posljednjih godina, vaš bi unuk mogao sam otkriti da čovjek za kojeg je odgojen da vjeruje da mu je otac - nije. Ovakva vrsta otkrića može biti razorna za neke pojedince. Bilo bi bolje da vijesti dolaze od vašeg sina nego od vas'.

