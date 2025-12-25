Stručnjakinja otkrila: Seksualna privlačnost je važna u vezi, ali ove dvije stvari su važnije

Pitanje što označava zdravu i sretnu vezu je vječno i može se postaviti na bezbroj načina. Često je u središtu svega nedostižna ‘iskra’ - početna seksualna privlačnost koju osjećate prema svom partneru. Iako je osjećaj privlačnosti prema vašem partneru nesumnjivo važan i vrijedi ga pokušati održavati tijekom godina, zdravoj vezi treba više od puke seksualne kemije da preživi i neizbježna loša i dobra vremena, prenosi metro.co.uk.

Jessica Leoni, stručnjakinja za seks i odnose, rekla je da je postojanje iskre i njezino održavanje neophodno, ali to nije jedina stvar koju bi vaša veza trebala imati. - Iskra je presudno važna za dugotrajnu vezu. Ta intenzivna, neposredna reakcija kada ste prvi put upoznali svog partnera je ono što vas je spojilo, a održavanje te iskre ključno je za održavanje odnosa. Nevjerojatno je koliko parova izgubi tu iskru - otkrila je.

Mnogi parovi zadovoljavaju se s dobrim seksom i emocijama, ali više ne vide sve pozitivne stvari koje su ih privukle na partnerima. Seks je zapravo stvar koja održava dobre odnose, kako tvrdi Leoni. Nikad ne biste trebali podcjenjivati njegovu važnost, već bi se trebali truditi da ostane dio vaše uobičajene rutine. Ta fizička privlačnost je važna jer ona razlikuje ljubavnike od prijatelja. Kada je riječ o stvarima koje nisu seksualna privlačnost, Jessica kaže da su seks i razgovor dvije stvari koje moraju biti prisutne da bi vaše partnerstvo funkcioniralo.

- Osim seksa, mislim da je razgovor ključan. Svim dobrim parovima nikad ne ponestane stvari za reći. Iako je uvijek uzbudljivo osjetiti iskru kada je riječ o pronalaženju partnera, najvažniji čimbenik koji treba potražiti je otvorena i iskrena komunikacija. Iskrenost nije nešto što će izblijedjeti nakon određenog vremena. Kada je ona trajna između partnera, pokazuje poštovanje, obzirnost i dobrotu te nam pomaže da ostvarimo zdravu i uspješnu vezu.