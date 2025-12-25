Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 115
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
za zdrav odnos

Stručnjakinja otkrila: Seksualna privlačnost je važna u vezi, ali ove dvije stvari su važnije

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
25.12.2025.
u 20:50

Ta intenzivna, neposredna reakcija kada ste prvi put upoznali svog partnera je ono što vas je spojilo, a održavanje te iskre ključno je za održavanje odnosa.

Pitanje što označava zdravu i sretnu vezu je vječno i može se postaviti na bezbroj načina. Često je u središtu svega nedostižna ‘iskra’ - početna seksualna privlačnost koju osjećate prema svom partneru. Iako je osjećaj privlačnosti prema vašem partneru nesumnjivo važan i vrijedi ga pokušati održavati tijekom godina, zdravoj vezi treba više od puke seksualne kemije da preživi i neizbježna loša i dobra vremena, prenosi metro.co.uk.

Jessica Leoni, stručnjakinja za seks i odnose, rekla  je da je postojanje iskre i njezino održavanje neophodno, ali to nije jedina stvar koju bi vaša veza trebala imati. - Iskra je presudno važna za dugotrajnu vezu. Ta intenzivna, neposredna reakcija kada ste prvi put upoznali svog partnera je ono što vas je spojilo, a održavanje te iskre ključno je za održavanje odnosa. Nevjerojatno je koliko parova izgubi tu iskru - otkrila je.

Mnogi parovi zadovoljavaju se s dobrim seksom i emocijama, ali više ne vide sve pozitivne stvari koje su ih privukle na partnerima. Seks je zapravo stvar koja održava dobre odnose, kako tvrdi Leoni. Nikad ne biste trebali podcjenjivati njegovu važnost, već bi se trebali truditi da ostane dio vaše uobičajene rutine. Ta fizička privlačnost je važna jer ona razlikuje ljubavnike od prijatelja. Kada je riječ o stvarima koje nisu seksualna privlačnost, Jessica kaže da su seks i razgovor dvije stvari koje moraju biti prisutne da bi vaše partnerstvo funkcioniralo. 

- Osim seksa, mislim da je razgovor ključan. Svim dobrim parovima nikad ne ponestane stvari za reći. Iako je uvijek uzbudljivo osjetiti iskru kada je riječ o pronalaženju partnera, najvažniji čimbenik koji treba potražiti je otvorena i iskrena komunikacija. Iskrenost nije nešto što će izblijedjeti nakon određenog vremena. Kada je ona trajna između partnera, pokazuje poštovanje, obzirnost i dobrotu te nam pomaže da ostvarimo zdravu i uspješnu vezu.
Ključne riječi
privlačnost libido intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zadvarje: Reportaža o janjetinji
Video sadržaj
tajna savršenstva

RECEPT DANA Kako ispeći savršenu janjetinu u pećnici? Otkrivamo tajne hrskave korice i sočnog mesa koje se topi u ustima

Pečena janjetina kraljica je svakog svečanog stola, jelo koje izaziva strahopoštovanje i budi uspomene. Mnogi misle da je njezina priprema rezervirana samo za iskusne kuhare, no istina je potpuno drugačija. Uz nekoliko ključnih savjeta i preciznih koraka, svatko može postići onaj savršeni spoj hrskave, zlatne korice i nevjerojatno sočnog, mekog mesa koje se doslovno odvaja od kosti.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!