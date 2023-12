Žena je zaljubljena u hrast: ‘Ne radi se samo o seksu!’

Samoproglašena "ekoseksualka" ljubav prema prirodi dovela je do ekstrema nakon što se zaljubila u hrast - za koji kaže da je ispunjava "erotskom energijom". “Postojala je erotika s nečim tako velikim i tako starim što mi je držalo leđa”, rekla je Sonja Semyonova (45) o svom šumskom fetišu.

Ona je samoproglašena ekoseksualka, koju "Here Come The Ecosexuals" definira kao osobu koja "prirodu smatra romantičnom, senzualnom i seksi" i često zamišlja "Zemlju kao svoju ljubavnicu", piše NY Post.

Vodičica za samointimnost i somatska seksualna edukatorica na obuci, počela je žudjeti za biljkama nakon što se preselila na otok Vancouver, u Britanskoj Kolumbiji, u zimu 2020. Semjonova, koja se također specijalizirala za "erotsko pričanje priča", rekla je da je ugledala golemi hrast dok je bila u jednoj od svakodnevnih šetnji prirodom tijekom karantene.

"Pet dana u tjednu tijekom cijele zime šetala sam stazom pored stabla. Primijetila sam vezu s drvetom i naša veza je nastavila jačati poput komada hrasta sve do ljeta 2021., kada sam počela razvijati erotske osjećaje prema drvetu", objasnila je. Opisujući svoje slatke romantične čežnje, Semjonova je rekla da voli "osjećaj da je sićušna i da ju podupire nešto tako čvrsto" i "osjećaj da ne može pasti".

Zaljubljivanje u druge oblike života moglo bi se činiti čudnim, ali ljubiteljica drveća kaže da se veza s ljudima jednostavno ne može usporediti. "Prisutnost koju osjećam s drvetom je ono što tražim, ali to je fantazija s osobom. Žudjela sam za tim naletom erotske energije koji dolazi kada upoznate novog partnera, a to nije održivo", dodala je.

Semjonova pojašnjava da ona fizički ne ulazi u snošaj sa stablom, već da je erotično iskustvo samo u njenom umu. “Velika zabluda je da ekoseksualnost znači seks između ljudi i prirode, to je drugačiji način istraživanja erotike. Gledati smjenu godišnjih doba za mene je erotski čin. Zimi odlaziš iz smrti, a onda sve oživi u proljeće", rekla je.

Ova slatka žudnja za biljkama može se činiti kao perverzija, međutim, ona tvrdi da je ekoseksualnost "već prisutna kod mnogih ljudi" i da bi doticaj s našim korijenima mogao riješiti mnoge klimatske probleme. "Postoji razlog zašto želimo ići na piknike u parkove i planinariti prirodom. Ono što ne primjećujemo je da je razlog zašto ovo želimo je da iskoristimo životnu snagu koja dolazi iz ovih stvari, a to je erotika. Vjerujem da bismo mogli imati koristi od simbioznijeg odnosa s prirodom", zaključila je.

