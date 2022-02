Gault&Millau predstavio prvi vodič za Zagreb i okolicu te proglasio najbolje chefove u Zagrebu. Najbolji od najboljih je Tvrtko Šakota!

Na inicijativu Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ) te u suradnji s Turističkom zajednicom Zagrebačke županije (TZZŽ), Zagreb i njegov prsten dobili su vlastito izdanje jednog od najrelevantnijih gastronomskih vodiča na svijetu – Gault&Millau (GM). Tako je, po prvi puta u povijesti, objavljeno dvojezično (hrvatsko/englesko) izdanje vodiča koji sadrži recenzije i fotografije 100 restorana, konoba, zalogajnica, POP lokala i slastičarnica Zagreba i okolice. Taj široki raspon uvrštenja ugostiteljskih objekata temelji se na GM motu „luksuz je u kvaliteti, a ne u cijeni“. Svečanoj promociji vodiča i proglašenju najboljih chefova prisustvovao je zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, g. Luka Korlaet, koja je izjavio: - Drago mi je da je Grad Zagreb stupio u Gault&Millau obitelj što je iznimno priznanje zagrebačkoj gastronomskoj sceni. Nadam se da će priznanje koje je ovime uručeno zagrebačkoj gastronomiji podići vidljivost Grada Zagreba i popularizirati poslove vezane uz sektor gastronomije. Gastronomija je usko vezana uz doživljaj turista o destinaciji i predstavlja važan dio iskustva koji turistu ostane po povratku s putovanja i slici destinacije koju širi među poznanicima i prijateljima. Nadam se da smo ovime započeli jednu dugu zajedničku priču i veselim se budućim zanimljivim vremenima razvoja zagrebačke gastronomske scene.

Foto: Promo G&M Croatia

Ispred Ministarstva turizma i sporta RH, predstavljanje vodiča podržala je i gđa. Monika Udovičić, ravnateljica Uprave za sustav turističkih zajednica, kategorizaciju i pravne poslove koja je poručila: - Gastronomija i enologija važan su motiv turista prilikom odabira destinacije te je bitno dodatno razvijati taj segment turističke ponude. Zato nam je jako drago da je u 2021. čak više od 400 hrvatskih restorana uvršteno u izdanje gastronomskog vodiča Gault&Millau, a ovo prvo posebno izdanje za Zagreb i okolicu dodatno valorizira ne samo zagrebačku, već i kontinentalnu gastro ponudu naše zemlje. Hrvatska kontinuirano gradi imidž prepoznatljive gastro destinacije bazirane na izuzetnoj raznolikosti i autentičnosti regionalnih gastronomskih identiteta, a u razdoblju pred nama cilj nam je još više poticati i kvalitetnije prezentirati enologiju i gastronomiju kako bismo dodatno obogatili ukupnu turističku ponudu tijekom cijele godine. Čestitam chefovima na današnjim priznanjima, koje će im vjerujem biti dodatni poticaj u daljnjoj kvaliteti rada.

Foto: Promo G&M Croatia

Ovom prigodom, direktorica TZGZ, gđa Martina Bienenfeld, također je izjavila: - Raduje me da je na inicijativu TZGZ, svjetlo dana ugledao ovaj cijenjeni svjetski gastro vodič s tradicijom dugom gotovo 60 godina. Čestitam svim našim ugostiteljima koji su zasluženo uvršteni u prvo zagrebačko izdanje, čime se dodatno valorizira gastro ponuda našeg grada. Posebne čestitke upućujem i za 11 nagrađenih zagrebačkih chefova te vjerujem da će im GM ocjene i priznanja biti poticaj da i dalje streme k izvrsnosti u stvaranju cjelokupnog gastronomskog doživljaja. Naime, upravo je ta vrsta doživljaja jedan od najvažnijih motiva dolaska naših gostiju u Zagreb i okolicu te razlog odabira pojedinog restorana.

Foto: Promo G&M Croatia

Predstavljanju je nazočila direktorica GM za Hrvatsku, gđa Ingrid Badurina Danielsson, koja je poručila: - Gastronomska scena Zagreba i okolice posebno se razvila posljednjih godina te je grad dobio mnoštvo novih restorana s bogatom i raznovrsnom ponudom. Zasigurno još neki od njih zaslužuju mjesto u vodiču, ali zbog ograničenog broja nisu mogli biti uvršteni u ovogodišnji izbor tiskanog izdanja. No, bit će predstavljeni na GM webu na kojemu je dostupan i sadržaj vodiča za cijelu Hrvatsku, a godišnje bilježi čak 2,5 milijuna korisnika i 6 milijuna pregleda. Tiskano izdanje Gault&Millau Croatia 2022 za cijelu Hrvatsku izlazi 5. travnja 2022.

Foto: Promo G&M Croatia

Promocija vodiča završena je u svečanom tonu jer su proglašeni i najbolji chefovi Zagreba, a to su redom: Chef Tvrtko Šakota – NAV, Chefica Ana Grgić – Zinfandel’s i Le Bistro, Chef Matija Bogdan – ManO, Chef Hrvoje Kroflin – ManO2, Chef Bruno Vokal – Noel, Chef Marin Rendić – Bistro Apetit by Marin Rendić, Chef Ivo Sučević – Dubravkin put, Chefica Vesna Miletić – Tač, Chef Stipan Iličić – Balon, Chef Matija Bregeš – Baltazar, Chef Filip Horvat – TheAtrium by Filho.