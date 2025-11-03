Koliko ih vi radite? Liječnik otkriva greške pri doručku koje uništavaju zdravlje crijeva

Ponekad, u jutarnjoj žurbi, doručak postane stvar brzog izbora, pa ljudi često posegnu za onim što im prvo padne pod ruku, bez previše razmišljanja o tome koliko je to zapravo zdravo. Iako se čini bezazleno, te navike mogu dugoročno utjecati na zdravlje, osobito na crijeva koja igraju ključnu ulogu u imunitetu i općem osjećaju dobrobiti. Često se govori da je to najvažniji obrok u danu te je doručak hvaljen zbog niza zdravstvenih prednosti. Istraživanja već dugo sugeriraju da jedenje uravnoteženog obroka, poput kaše, jaja ili jogurta s müslijem, sprječava nepotrebno prejedanje. Sada je vodeći liječnik za zdravlje crijeva upozorio da sedam uobičajenih navika vezanih uz doručak mogu uništavati vaša crijeva svako jutro.

Dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog s Harvarda, oglasio se na Instagramu da bi upozorio da je potpuno preskakanje doručka među sedam najgorih pogrešaka koje možete napraviti. Jutarnje izbjegavanje hrane može uzrokovati nakupljanje kiseline i usporenu pokretljivost crijeva, objasnio je liječnik iz Kalifornije koji se može pohvaliti s više od 1,3 milijuna pratitelja. Studije su također pokazale da je preskakanje doručka povezano s većim rizikom od pretilosti, dijabetesa tipa 2 i visokog krvnog tlaka, piše Daily Mail. Nakupljanje kiseline nastaje kada postoji višak želučane kiseline koja može nagristi sluznicu želuca i grla, uzrokujući probleme poput žgaravice. Ako je pokretljivost crijeva, odnosno način na koji se mišići u probavnom sustavu kontrahiraju, prespora, to može izazvati simptome poput zatvora, nadutosti i bolova u trbuhu.

Stoga je dr. Sethi rekao da bi ljudi trebali težiti jesti unutar prvog sata nakon buđenja. Slično tome, pijenje kave na prazan želudac još je jedna uobičajena pogreška koju ljudi čine jer povećava rizik od refluksa. Istraživanja već dugo sugeriraju da je to zato što kofein može potaknuti želudac da proizvodi više kiseline, što dovodi do simptoma refluksa poput žgaravice, mučnine ili povraćanja, kroničnog kašlja, lošeg zadaha i nadutosti. "Popijte čašu vode prije kave i pojedite lagani međuobrok poput orašastih plodova ili banane", savjetovao je dr. Sethi.

Ljudi bi također trebali izbjegavati konzumiranje slatkih žitarica za doručak i granole jer su pune rafiniranih šećera, dodao je liječnik. To može uzrokovati skok šećera u krvi, što povećava vjerojatnost da će ljudi patiti od pada energije sredinom jutra. Da bi se suprotstavili tome, ljudi bi se umjesto toga trebali odlučiti za zob, chia sjemenke i bobičasto voće jer zob ima malo šećera, dok bobičasto voće i dalje daje određenu prirodnu slatkoću.

Još jedna česta pogreška pri doručku, upozorio je liječnik, je konzumiranje kave s visokim udjelom masti, poznate kao "bulletproof". Zagovornici dugovječnosti već dugo promoviraju ovu kavu, poznatu i kao kavu s maslacem, a koja podrazumijeva miješanje crne kave s maslacem i kokosovim uljem. Mnogi tvrde da visok sadržaj masti u napitku povećava njihovu energiju, poboljšava koncentraciju i pomaže im u održavanju zdrave težine sprječavanjem gladi i održavanjem razine energije tijekom jutra.

No, više nedavnih studija otkrilo je da ovaj trend nije donio značajno poboljšanje kognitivnih funkcija, budnosti ili razine energije u usporedbi s običnom kavom. Dr. Sethi je rekao da taj napitak nema vlakana ni proteina, što ljude dovodi u rizik od brze gladi i refluksa kiseline. Preporučio je dodavanje proteina i vlakana za uravnotežen početak poput jedenja jaja i kruha od cjelovitog pšeničnog brašna za doručak.

Doručak u pokretu je peta pogreška. Ovu naviku tijelo doživljava kao stres, što znači da se otpušta manje probavnih enzima, a to može izazvati nadutost. Umjesto toga, sporo žvakanje dok sjedite korisnije je za probavu jer potiče proizvodnju sline i pomaže u oslobađanju enzima koji pomažu u razgradnji hrane. Slično tome, pretjerivanje s konzumiranjem različitih sokova može uzrokovati unos previše šećera, što može izazvati nadutost zbog povećane fermentacije u crijevima.

Dr. Sethi je zato preporučio konzumaciju voća ili miješanje voća i povrća za uravnoteženiji smoothie s manje šećera. Na kraju, liječnik je dodao da zanemarivanje hidratacije ujutro ometa pravilno funkcioniranje crijeva jer im je potrebna voda da bi se probava odvijala. Da bi dan započeli na pravi način i spriječili neugodne probleme poput zatvora, ključno je popiti čašu vode prije svega ostalog.